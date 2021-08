Lucerne Festival Schweizerisches Jugendsinfonieorchester: Junge Menschen als Risikogruppe? Das Schweizer Jugendsinfonieorchester probte in Einsiedeln für den Auftritt am Mittwoch am Lucerne Festival. Ein Besuch im abgeschiedenen Klosterort zeigt, das junge Musiker gängigen Corona-Klischees gegenüber Jugendlichen nicht entsprechen.

«Süss, aber luftig wie Zuckerwatte»: Kai Bumann probt mit dem Jugendsinfonieorchester in Einsiedeln.

Dieses Jahr sind junge Musiker am Lucerne Festival prominent vertreten. Das Nationale Russische Jugendsinfonieorchester reist heute Abend für das erste Konzert am Dienstag an, das Schweizerische Jugendsinfonieorchester (SJSO) probte letzte Woche in Einsiedeln für seinen Auftritt am Mittwoch im KKL. Später kommen 80 Akademisten aus aller Welt nach Luzern.

Das könnte zur Herausforderung werden. Denn junge Menschen gelten als die neue Risikogruppe wegen tiefer Impfrate und reger sozialer Aktivitäten. Wie gehen die jungen Musiker selber damit um?

Überraschend hohe Impfrate

Auf der Fahrt ins Seminarhotel Allegro in Einsiedeln kann man sich schon mal entspannen. Hier, wo die Klosteranlage das Zentrum dominiert, ist das Nachtleben in Zürich oder Luzern weit weg. Das ist zwar keine bewusste Corona-Prophylaxe, hilft für diese aber. «Wie führen unsere Probewochen immer abseits der Zentren durch», sagt Felix Michel von der SJSO-Geschäftsstelle, «weil das die Konzentration und den Zusammenhalt fördert.»

Weil das Orchester die Tage wie eine geschlossene Gesellschaft verbringt, wurden die Musiker nur am Anfang einmal getestet: «Aber getestet wird danach bei jedem Unterbruch während unserer Tournee, also auch vor dem einzigen öffentlichen Auftritt am Lucerne Festival.» Überraschend hoch ist die Impfquote. Gemäss einer freiwilligen Umfrage sind 63 Prozent der Musikerinnen und Musiker des Orchesters (alle zwischen 15 und 25 Jahre alt) geimpft.

Liegt das daran, dass ein Gruppendruck entsteht, sich impfen zu lassen, wenn 50 Musiker mit Maske, aber doch stundenlang auf engem Raum proben? «Nein», winkt der Solo-Flötist Iker Sáez-Liébana aus Zürich ab: «Es gibt im Orchester darüber überhaupt keine Diskussionen, weil es keine Impfskeptiker gibt. Auch an der Hochschule in Zürich, wo ich studiere, wollen sich alle impfen lassen.» Das liegt nicht zuletzt an den Konsequenzen, die ein Verzicht auf die Impfung für Musiker haben kann. Weil Sáez-Liébana vor einem Jahr Corona-Symptome hatte, musste die SJSO-Tournee – in Kleinformation – unterbrochen werden. Erst als der Test negativ war, konnte sie wieder aufgenommen werden.

Clubverbot, aber keine Quarantäne

Ein Schutzkonzept für Bühnen und Orchester sieht Produktionsteams vor, die unter sich frei zusammenarbeiten, aber riskante Aussenkontakte vermeiden müssen. Funktioniert das SJSO in der Einsiedler Abgeschiedenheit wie ein solches Produktionsteam quasi in Quarantäne? «In Quarantäne sind wir nicht, wir gehen ja zwischendurch zurück in unsere WGs», sagt Konzertmeisterin Beatrice Harmon lachend. «Aber in unserem Vertrag steht, dass von der ersten Probe bis zum letzten Konzert Besuche in Clubs und ähnlichen Lokalen zu unterlassen sind.»

Angst, dass es zu Ansteckungen kommen könnte, haben deshalb beide nicht. Der Flötist, der aus Spanien stammt, verweist auf die Oper in Madrid, wo es trotz Normalbetrieb mit Schutzmassnahmen keine Ansteckung gab. Dasselbe gilt für das Berner Sinfonieorchester oder das Opernhaus Zürich, wo Beatrice Harmon mitwirkt: «Nach allem, was wir wissen, kann man Konzerte mit Schutzkonzepten sicher durchführen.»

Das SJSO, das unter normalen Umständen in Grossbesetzungen mit bis zu 120 Musikern auftritt, gab während Corona Konzerte in Kleinformation im Freien, in Kirchen oder in Fabrikhallen. Kommt dieses kammermusikalische Musizieren jetzt der sinfonischen Besetzung zu Gute? Sáez-Liébana kann sich das vorstellen, weil «jeder Einzelne in der Kleinformation viel stärker exponiert und gefordert war». In Mozarts Klavierkonzert KV 467 mit dem Pianisten Oliver Schnyder aber erfordern dessen Verzögerungen die Koordination durch den Dirigenten Kai Bumann. «In Kleinformationen mussten wir besser aufeinander hören. Aber das im Orchester umzusetzen, ist ein Prozess ohne klaren Endpunkt», sagt Beatrice Harmon.

Musikalische Feinarbeit fördert Bumann, wenn er Staccati so leicht wie von «pickenden Hühnern» verlangt, sich Liegetöne als magisches «Fade-in» oder mehr Süsse, aber «luftig-leicht wie Zuckerwatte» wünscht. Der Solist Oliver Schnyder sitzt dabei vorne dicht umringt vom Orchester. Ist ihm da wohler, wenn möglichst viele geimpft sind? «Ja, aber ich frage bei den Orchestern nicht nach», sagt er: «Ich finde ohnehin, alle, die das können, sollen sich impfen lassen. Für mich ist das eine Frage der Solidarität.»