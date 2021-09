Kritik Das neue Comic-Buch des Luzerners Andreas Kiener: Keckes Mädchen irrt durch apokalyptische Welt Der Luzerner Andreas Kiener erzählt in seinen Comic «Unvermögen» von einer ganz speziellen Freundschaft. Berührend und durchaus fortschrittskritisch.

Stünde eine unbeschränkte Datenmenge zur Verfügung – dazu ein Computer mit endloser Rechenkapazität – dann könnte man alles voraussagen. Sogar, wo ein einzelner Regentropfen hinfällt. So beginnt der Comic «Unvermögen» des Luzerners Andreas Kiener (35). Der Titel lautet wohl deshalb so, weil es der Menschheit trotzdem nicht gelungen ist, die Apokalypse vorherzusagen oder gar zu verhindern: Die Geschichte spielt auf der fast ganz überfluteten Erde, Menschen leben noch in kargen engen Städten. Und wo sonst kein Wasser ist, gibt es Ödland voller Trümmer und Ruinen.

Andreas Kiener. Bild: PD

Aber eigentlich geht es um die sechsjährige Ali, die nach einem Unfall von ihrer Mutter getrennt worden ist und diese nun sucht. Ein Android, der wie ein grosser Teddybär aussieht, hat den Auftrag, sie zu beschützen. Nicht aber, ihr bei der Suche zu helfen. Und der Android hält sich genau an seine Programmierung. Dem cleveren Mädchen aber gelingt es immer wieder, diese zu überlisten. Und so entsteht eine subtile, berührende Freundschaft zwischen den beiden. Die auch viel Humor beinhaltet. So macht Ali dem Androiden immer wieder klar, dass seine gestelzte Computersprache für ein Kind unverständlich ist und er sich einfacher ausdrücken soll. Was er tut.



Eine chaotische, aber auch spannende Welt

Ohnehin hat Andreas Kiener nicht einfach eine Dystopie geschaffen, auch wenn es zuweilen nach einem totalitären Regime aussieht: Aber man kommuniziert vielfältig miteinander, sogar via Emojis. Und bei aller Zerstörung ist diese künftige Welt zwar chaotisch, aber auch lebendig und spannend. Mit anpassungsfähigen und zuweilen sogar hilfsbereiten Menschen.

Ali und ihr Beschützer, der bärenartige Andriod. In dieser Sequenz findet Ali einen Weg, dass der Android ihr hilft, ihre Mutter zu suchen. Bilder: aus dem Comic «Unvermögen» von Andreas Kiener

Vor allem dank Ali nimmt einen das Buch gefangen. Und Andreas Kiener, der vor einigen Jahren als Comic-Autor mit «Odysseus», einer satirischen Aufarbeitung des klassischen Stoffes debütierte, überzeugt auch zeichnerisch. Die in verschiedensten Pastelltönen gehaltenen Bilder sind künstlerisch eigenständig und verstärken ohne Effekthascherei die unterschwellige starke Emotionalität dieser Geschichte.

Deren Schluss bleibt offen, bietet die Möglichkeit zu eigenen Überlegungen, die durchaus in eine optimistische Richtung gehen können. Und für den Autor auch die Option einer Fortsetzung, wie er sagt. Ali und ihren Gefährten möchte man jedenfalls gerne wieder sehen.