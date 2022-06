Kino «Everything Everywhere All at Once» leidet an zu viel Multiversum Filme wie «Everything Everywhere All at Once» giessen derzeit eine Flut von Paralleluniversen über die Zuschauer. Was bringt’s?

Auch wenn der Kinofilm konfus ist – Hauptdarstellerin Michelle Yeoh ist als rachsüchtige Waschsalonbesitzerin grossartig.

«Everything Everywhere All at Once», im Folgenden abgekürzt «EEAAO», scheint der Film der Stunde zu sein: Ein globales Phänomen und ein Überraschungserfolg, der dem Independent-Studio A24 bisher die Rekordsumme von über 81 Millionen Dollar einbrachte. Die Kritik lobt und liebt in weiten Teilen die überbordende Verrücktheit, das atemberaubende Tempo, den aberwitzig rauschhaften Overkill der Bilder.

Dabei ist die Handlung im Kern schlicht: Der Waschsalonbesitzerin Evelyn Wang (gespielt von der grossartigen Action-Heroin Michelle Yeoh) wachsen die Schwierigkeiten über den Kopf: das schlecht laufende, hektische Geschäft, eine dysfunktionale Familie – und als vermeintlicher Endgegner: die ungnädige Steuerbehörde. Schliesslich erfährt sie, dass es weitere Paralleluniversen gibt, die sie retten muss. Zu viel für einen Tag, zu viel für einen Film.

Der kreative Schleudergang verursacht Kopfweh

Dan Kwan und Daniel Scheinert, genannt «The Daniels» und verantwortlich für Regie und Drehbuch, geben sich leidlich Mühe, das aus diesem Multiversum entsprungene Chaos zu maximieren. So kann man das inszenatorische Durcheinander von «EEAAO» als totale Überforderung mit unserer Informationsgesellschaft ebenso deuten wie als Identitätskampf von asiatisch-stämmigen Amerikanerinnen.

Manche halten das Ergebnis für besonders kreativ, andere kriegen eher Kopfschmerzen angesichts des permanenten Schleudergangs. Nun ist eine Erzählung immer die bewusste Einebnung von Möglichkeiten. Wer alles gleichzeitig erzählt, erhält keine Geschichte, sondern einen geistigen Wurstsalat. Das hochtrabende Konzept mit den Paralleluniversen kann im schlimmsten Fall auch verschleiern, dass es abseits des Formalen nichts Interessantes zu erzählen gibt.

Gewiss tut gerade einer kleineren Produktion wie «EEAAO» diese Portion alberner Selbstüberhöhung gut. Sie äussert sich in manch herrlich komischem Einfall, etwa eine Version unserer Welt, in der die Menschen Würstchen statt Finger haben. Doch darüber hinaus reicht die philosophische Dimension nicht so tief, wie der Film suggeriert. Das macht sich vor allem in der finalen Betonung konservativer Werte bemerkbar: Letztlich zählt doch das eigene, kleine Familienuniversum am meisten.

Welten aus Papier oder als futuristische Albträume

Das Konzept der Gesamtheit von mehreren Paralleluniversen, das Multiversum, hat sich längst im Mainstream-Kino ausgebreitet. Bereits seit mehreren Marvel-Filmen, jüngst in «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», reicht den Superhelden ihre Welt nicht mehr aus. Ständig stossen sie auf weitere Versionen ihrer Selbst irgendwo im Universum. Das ist aus Marketingsicht praktisch, so können viele der populären Figuren ihren Auftritt in anderem Gewand feiern, wird noch mehr Fanservice bedient als ohnehin schon. Hier steckt eine weitere Krux: Die Paralleluniversen kommen in ihrer Vorstellungskraft immer noch recht beschränkt daher, quasi Surrealismus light. Es wechseln Charaktereigenschaften oder Äusserliches, manche Welten bestehen aus Papier, andere sind futuristische Albträume. Aber all das ist immer noch unserem geerdeten, selbstbezogenen Denken verhaftet. Denn was ist mit all jenen Varianten, in denen die Helden nie geboren wurden, weil ihre Eltern eine einzige andere Entscheidung getroffen haben?