Kino In Aki Kaurismäkis neuem Film erwecken sich zwei Zombies durch Liebe gegenseitig zum Leben Der hoffnungslose finnische Romantiker lässt in seinem bittersüssen Film «Fallen Leaves» zwei traurige Menschen einander glücklich machen – und die Zuschauer werden es dazu.

Holappa (Jussi Vatanen) und Ansa (Alma Pöyst): Zwei Verlorene, die sich finden. Bild: Filmcoopi

Wer in den zugleich tieftraurigen wie lakonisch-komischen Filmen Aki Kaurismäkis noch nie laut aufgelacht hat, wird es nun bei seinem neusten Film «Fallen Leaves» mit grosser Sicherheit tun. Was sich darin zwei hyperintellektuelle Zuschauer nach dem Kinobesuch von Jim Jarmuschs Zombiefilm «The Dead Don’t Die» beim Rausgehen kurz zuwerfen, gehört zu den lustigsten Einzeilern der Filmgeschichte.

Auch das Filmpaar, das sich beim ersten Date diesen blutrünstigen Film zusammen angeschaut hat, ist mit der aussergewöhnlich unromantischen Wahl zufrieden: «Ich habe noch nie so viel gelacht», sagt Ansa (Alma Pöysti) zu Holappa (Jussi Vatanen). Kein Wunder, will er sie so bald als möglich wiedersehen. Aber der Wind verweht den Zettel mit ihrer Telefonnummer, kaum dass sie ihn ihm zugesteckt hat.

Vergebliches Warten und verlorene Lieben

Ansa und Holappa sind selbst wie Zombies. Freudlos und einsam schleppen sie sich mit schlechten Jobs zu unfairen Konditionen unter miesen Chefs durch ein trübes Helsinki. Beide verlieren ihre Jobs, um darauf noch schlechtere zu bekommen. Jedes Mal, wenn sie zu Hause ihre Radios anschalten, dringen obendrein die neusten Schreckensnachrichten vom Ukraine-Krieg in ihren trostlosen Alltag – der Aggressor Russland ist Finnland bedrohlich nah.

Holappa trinkt, Ansa isst Fertiglasagne aus der Mikrowelle – oder wirft sie ungegessen direkt in den Abfall. Sie ist so Single, wie man es nur sein kann: Als es doch zu einem nächsten Date zwischen den beiden kommt, muss sie dafür im Supermarkt einen zweiten Teller (7.99 Euro) und zusätzliches Besteck kaufen.

Aki Kaurismäki bleibt seinem Stil, seinen Themen und seiner Crew auch nach siebenjähriger Pause treu. Sein dreissigster Film ist eine Variation seiner immer ähnlichen Geschichten und enthält alles, wofür der melancholische Finne bekannt ist: Verlorene Gestalten, unmenschlicher Kapitalismus, dunkle Pubs, Kaffee, Schnaps und Bier, triste Tramfahrten, spärliche Dialoge, minimale Filmbilder im Retrolook, Transistorradios sowie der stets selbe Hund, der Kaurismäkis gehört.

Dazu wie immer Lieder, deren Zeilen über vergebliches Warten und verlorene Lieben wie ein Echo auf den Filminhalt wirken. Dieses Mal zu hören sind neben sentimentalen finnischen Schlagern das titelgebende Chanson «Fallen Leaves» und, live in einem Pub, das Frauenduo Maustetytöt mit dem Song «Geboren im Kummer und bekleidet mit Enttäuschungen».

Die Trinker trinken, die Schwestern singen, übersetzt: «Ein schimmeliger Kaffee in einer Pfanne, und Geschirr auf dem Boden, der Regen spült die Fenster, sie müssen nicht von mir gewaschen werden, nichts hält mich mehr davon ab zu gehen.»

Der heiterste Film des Finnen

Es klingt nicht danach, aber dies ist trotzdem der heiterste Film, den der Regisseur je gemacht hat. Mit unbewegter Miene geben die Figuren eine für Kaurismäki-Verhältnisse Rekordzahl lakonischer Sprüche von sich. Und für einmal müssen wir Zuschauerinnen nicht wirklich um die Helden fürchten, wie etwa einst um das unerträglich geplagte «Mädchen in der Streichholzfabrik». Wir spüren stattdessen von Anfang an, dass die Figuren sicher sind in den Händen des altersmilde gewordenen Meisters.

Mit ihrer Liebe – sowie der Fake News, dass Finnlands Fussballmannschaft gegen Brasilien eine Chance habe – bringt Ansa den Trinker Holappa ins Trockene und aus dem Wachkoma. Zu dritt, mit Hund, beginnt für das Paar nun mitten im Herbst der Frühling. Der Wind hat diese fallenden Zombieblätter noch einmal in eine gute Richtung geweht. Und die Protagonistin zwinkert uns am Ende zu: alles nur ein Herbstmärchen. Aber wenigstens in der Fiktion sei uns Menschen so viel Optimismus gegönnt.