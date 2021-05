Kino Jason Segel läuft zu Höchstform auf – diese Filme starten am Donnerstag in der Zentralschweiz Ab 20. Mai laufen neue Filme in diversen Zentralschweizer Kinos an. Eine Auswahl:

Britisches Liebesdrama von Francis Lee («God’s Own Country») mit Kate Winslet und Saoirse Ronan. Ein Interview mit Kate Winslet dazu und eine Kurzbesprechung gibt es hier.

Eine tragische Geschichte von Menschen und Dämonen, packende Schwertkämpfe und gelegentliche Komikeinlagen – damit begeisterte die Anime-Fernsehserie «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» 2019 Fans weltweit. Nach der ersten Staffel wird sie nun in Form eines Kinofilms fortgeführt: Nachdem seine Familie brutal ermordet wurde und sich seine Schwester in einen Dämon verwandelte, führt die neue Mission den Dämonenjäger Tanjiro und seine Kameraden an Bord eines Zuges.

Ein junger Lehrer aus der Stadt wird nach Lunana geschickt und macht sich widerwillig auf den Weg durch die unglaubliche Bergwelt. Vor Ort trifft er auf eine Gemeinschaft, die ihn mit Respekt betrachtet. Nur ein Lehrer könne «die Zukunft der Kinder berühren». Der Spielfilmerstling von Pawo Choyning Dorji war die diesjährige Oscar-Einreichung Bhutans, des Lands des Bruttoinlandglücks. Er wurde auf 3400 Metern über Meer mit Solarenergie und Laiendarstellerinnen und -darstellern gedreht, die dort die abgelegenste Schule der Welt besuchen.

Der neue Film des gebürtigen Luzerners Thomas Imbach ist ein dokumentarischer Langzeitessay, gefilmt aus seinem Atelierfenster heraus.

Gezeigt wird der Dokumentarfilm «Into The Storm - Surfing to Survive in Lima» von Adam Brwon.

Dane (Jason Segel) ist der beste Freund in «Our Friend». Bild: Impuls Pictures

Das Drama erzählt die wahre Geschichte der Familie Teague: Das Leben des Journalisten Matt (Oscar-Preisträger Casey Affleck), seiner lebhaften Frau Nicole (Dakota Johnson) und ihrer beiden kleinen Töchter gerät aus den Fugen, als bei Nicole Krebs im Endstadium diagnostiziert wird. Für Matt wird die Verantwortung als Betreuer und Vater immer anstrengender, und er droht daran zu zerbrechen. Da bietet Dane Faucheux (Jason Segel), der beste Freund des Paares, seine Hilfe an. Die gelegentlich frustrierende Überdramatisierung des faktenbasierten Stoffs werde oft durch die drei Hauptdarsteller aufgewogen, so der Kritiker-Konsens. Angeführt von Jason Segel, den man nie besser gesehen habe.

Am 3. Juni läuft Bettina Oberlis grandiose Satire regulär in den Kinos an.