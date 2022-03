Programm Batman, eine Reise zum Seelenfrieden und ein Drache: Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Dokumentarfilme, Action- und Fantasyfilme: Welche Filme in welchen Kinos in unserer Region am Donnerstag, 3. März anlaufen.

Filmtipp der Woche «Krieg und Frieden»: Das Epos im Kino «Krieg und Frieden», die siebenstündige Verfilmung des Romans von Leo Tolstoi durch Regisseur Sergei Bondartschuk, brach 1966/67 alle Rekorde und gilt als die wohl aufwendigste Filmproduktion aller Zeiten. Nun kommt sie digital restauriert wieder ins Kino. «Das grösste Kino-Epos aller Zeiten. Nie sah sowjetischer Grössenwahn besser aus», so die deutsche Online-Kulturplattform «Kunst+Film». Die vier Teile umfassen Ereignisse zwischen 1805 und 1812. Im Zeichen der Bedrohung Europas durch Kaiser Napoleon vollziehen sich folgenreiche Entwicklungen innerhalb der feudalistischen Gesellschaft. (reg) Stattkino, Luzern: So, 6. März, 16.00 1. Teil (147 Min.) mit Einführung (Prof. Dr. Ulrich Schmid, Uni St. Gallen); Mi, 9. März, 18.30 2. Teil, (98 Min.); So, 13. März, 16.00 3. + 4. Teil (177 Min.); Reservation: info@stattkino.ch.

«Seit meiner Kindheit begeistere ich mich fürs Filmen und Wandern. Diese beiden Themen zusammenzubringen, ist für mich eine Herzenssache», sagt Daniel Felix, verantwortlich für Regie, Drehbuch und Kamera – und Sohn von Kurt Felix. Über 65000 km Wanderwege erstrecken sich durch das ganze Land. Der Kinodokumentarfilm zeigt von jedem Kanton eine der schönsten Wanderrouten und vermittelt gleichzeitig viel Hintergrundwissen zum Thema.

Cinema Leuzinger, Altdorf; Cinéboxx, Einsiedeln; Kino Engelberg; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans.

Ein ungleiches Paar, aber gar nicht so verschieden: Laura (Seidi Haarla) und Ljoha (Yuriy Borisov) in «Compartment No. 6».

Der Film beginnt so richtig, als die finnische Studentin Laura in den Zug nach Murmansk steigt, um uralte Felszeichnungen zu besichtigen. Eigentlich wollte sie die Reise gemeinsam mit ihrer älteren Geliebten Irina antreten. Nun muss sie sich das Zugabteil mit Ljoha teilen – ein ungehobelter, trinkfester russischer Bergarbeiter, dem Laura mit Vorurteilen begegnet.

«Am Anfang möchte sie wie Irina sein, intellektuell, eine Moskauerin», wie es Regisseur Juho Kuosmanen ausdrückt. «Doch während der Reise merkt sie, dass sie eigentlich mehr mit Ljoha gemein hat– auch sie ist unkorrekt, unbeholfen und einsam.» Eine wunderbare Reise in die Vergangenheit und zu sich selbst, die auch um die ewige Frage kreist: Was ist Liebe?

Bourbaki, Luzern; Seehof, Zug.

Im Versdrama «Cyrano de Bergerac» von Edmond Rostand schmälert eine übergrosse Nase Cyranos Selbstbewusstsein. Hier ist es seine Kleinwüchsigkeit – er wird gespielt von «Game of Thrones»-Star Peter Dinklage. Die Musical-Version von Joe Wright («Atonement») überzeugt mit prachtvoller Ausstattung, Action und ganz viel Romantik. Besonders begeistern die melancholisch angehauchte Musik und die gedankenreichen Songs. Komponiert haben sie die Brüder Aaron und Bryce Dessner von der US-amerikanischen Indie-Band The National. (dpa)

Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke.

Seehof, Zug: Mi 12.15 mit Q&A in Anwesenheit von Markus Fischer, Regie, und Anatole Taubman.

Pathé, Ebikon: Fr 21.00/23.30, Sa 20.45/23.00, So 17.15; Maxx, Emmenbrücke: Fr 20.30; Cinema8, Schöftland: Fr 20.30, Sa 22.55.

Bourbaki, Luzern: Di 20.30 mit Podiumsdiskussion zur körperlichen Selbstbestimmung der Frau (täglich ab 24.3).

Bourbaki, Luzern: Mi 12.15 (Lunch-Kino).

Bourbaki, Luzern: Di 18.00 in Anwesenheit der Produzentin.

Nika (16) und seine Mutter Keti (36) leben in einer kleinen Wohnung in einem Hochhaus in Tiflis, Hauptstadt von Georgien. Eines Abends überfährt Nika in einem Dorf auf dem Lande versehentlich einen alten Mann namens Otar. Um ihren Sohn vor dem Gefängnis zu bewahren, muss Keti eine hohe Geldsumme auftreiben. Eine unerwartete Wendung verleiht dem Drama einen tragikomischen Hauch. Ein Erstlingswerk aus Georgien, dem kaukasischen Land am Schwarzen Meer mit eigener Sprache, Kultur, Schrift – und eigenwilligem Kino. Als multiethnisches Land mit den Landesteilen Abchasien und Südossetien steht die ehemalige Sowjetrepublik gerade wieder im Fokus.

Stattkino, Luzern.

Capitol+Moderne, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Bourbaki, Luzern: Mi 12.15 «Psychologie am Mittag»– mit anschliessender Podiumsdiskussion.

Tragikomödie von Emmanuel Courcol.

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi 20.15.

Dokumentarfilm von Jacqueline Zünd.

Stattkino, Luzern: Di 14.00.

Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Das gilt auch für Zogg, den kleinen, unerschrockenen Drachen, dessen Herzenswunsch es ist, einen goldenen Stern zu gewinnen. Zogg soll in der Drachenschule von Frau Drache alles lernen, was man fürs Drachenleben braucht. Doch zu Zoggs grossem Kummer will nichts so recht gelingen. Das ändert sich, als er Prinzessin Perle kennenlernt, die so gar nicht Prinzessin sein, sondern Ärztin werden will. Der neueste Streich von den Machern der Grüffelo-Filme.

Bourbaki, Luzern.