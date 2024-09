KKL Luzern 25 Jahre KKL: Ein Prachtbau, der nie weltberühmt wurde Das KKL Luzern feiert sein 25-Jahr-Jubiläum. Es ist ein Schweizer Prachtbau, der es nie schaffte, weltberühmt zu werden. Woran liegt das?

Exklusiv für Abonnenten

Optischer Stilbruch: der alte Meili-Brunnen vor dem KKL. Bild: Urs Wyss

Im August 1998 trat mein damaliger Chef ins Aarauer Büro, lächelte und schüttelte gleichzeitig den Kopf: «Warum so negativ, Christian? Die Welt jubelt über das KKL, Dir gefällt es nicht!»

Er übertrieb, hatte doch auch ich über die Eröffnung des KKL gejubelt, aber eben auch zwei, drei kritische Bemerkungen über diesen Wunderbau von Architekt Jean Nouvel eingestreut. Prompt wurde diese Stelle in einer Presseschau am Radio zitiert. Ich mochte es nicht, dass man einen Konzertsaal durch eine nach Kunststoff stinkende Schleuse betreten sollte, so, dass Aussen und Innen komplett getrennt sind – und ich hatte auch eine launische Bemerkung über die Akustik gemacht (ich sass im 2. Balkon links). Aber das erste Mal drin im Saal hatte es mir wie so vielen die Sprache verschlagen. Das Haus katapultierte erst das Festival, dann das Sinfonieorchester in eine andere Sphäre.

Jean Nouvel 1999 im KKL. Bild: zvg

2011, nachdem ich 300 Mal im KKL gewesen war, schrieb ich einmal mehr über das Haus und zählte auf, was alles nicht so gut sei – nicht die Millionen für die Fensterreinigung und die 200 Kilo Kupfer, die vom Dach in den See gespült wurden, waren gemeint:

1 Nouvel unterschätzte das Gedränge zu Beginn eines Konzertes. Fast jeden Abend fiel deswegen jemand in seine Wasserkanäle im Foyer. Bald hielt man Ersatzanzüge bereit, heute schützen hässliche Holzbänke vor dem Fall ins Wasser.

... und die sind geblieben.

Zentral und doch etwas versteckt: das KKL neben dem Bahnhof. Bild: Adrian Bretscher/Hangar Ent. Group

2 Nouvel dachte, in Luzern sei es immer Sommer. Im Winter zeigt sich, dass die Garderoben viel zu klein sind. Zudem können dann die zwei Eingangstüren, die näher zum See liegen, nicht geöffnet werden, da es im Haus zu kalt wird.

Auch das hat seine Gültigkeit. Anfügen würde ich noch, dass es auf Ebene 1. Balkon keine Garderobe gibt und diese Leute erst nicht wissen, was sie mit ihren Mänteln tun sollen, dann einen Stock tiefer gehen müssen.

3 Der Gang hinunter in die Parkettreihen ist zu steil. Bei Reihe 14 stolpern die Damen regelmässig.

... nach wie vor, aber halb so schlimm.

4 Das Parkett ist zu tief. Wer in den ersten vier Reihen sitzt, sieht die Sohlen der Künstler.

Ist leider so. Dank des Mythos «Im KKL sind alle Plätze gleich gut» nimmt man es leichter. Diese Plätze sollten aber sehr viel billiger sein.

Die Einsamkeit eines Pianisten, Mao Mujita, im KKL. Bild: Manuela Jans-Koch/Lucenre Festival

5 Für den 4. Balkon muss man schwindelfrei sein.

Das war vielleicht etwas übertrieben, aber ich kenne Leute, die nicht im 4. Balkon sitzen, folglich die billigsten Plätze nicht kaufen können und nicht zum Festival kommen.

6 Der Abgang von den hinteren Reihen im 4. Balkon ist für 70 Menschen eine unzumutbare Geduldsprobe, da bei Reihe 2 jeweils bloss ein Einziger den Durchgang passieren kann.

Hat sich nicht geändert, aber ist auch nicht so schlimm, gehört zu den Mühsalen der billigeren Plätze.

7 Es ist unnötig, dass die Sitze in den Seitengalerien im 4. Balkon zum Podium gerichtet sind. Wer angelehnt sitzt, sieht nichts. Wer sich nach vorne lehnt, dreht sich unbequem gegen die eigene Armlehne.

Ist auch noch so. Einst gehörten diese Plätze am Lucerne Festival übrigens zu Recht zur tiefsten Preiskategorie, heute sind sie viel teuer.

8 Das «Bernsteinlicht», das einst den Konzertbeginn signalisieren sollte, erweist sich als ein müdes Flackern.

Dass in einem 240 Millionen teuren Saal das Licht so zufällig ausgeht, erstaunt mich auch heute noch. Man meint jeweils, dass der kleine Sohn des Abwarts mit dem Schalter spiele.

9 Der Nebensaal, der Luzerner Saal, ist schmucklos und kaum benutzt. Nun soll die Salle Modulable helfen. Kosten: 150 Millionen.

Das Projekt Salle Modulable ging trotz oder wegen des Mäzens bachab, wobei noch erwähnt sein darf, dass das KKL einst als ziemlich modulabel beschrieben worden war. In den (modularen) Luzerner Saal will niemand, ausser es gibt dort gratis «40 Minuten»-Konzerte zu erleben.

Nach weiteren 200 Besuchen gibt es an die neun Punkte einiges anzufügen.

Luzern feiert dieses Wochenende 25 Jahre KKL, auch wenn 1998 erst der Konzertsaal benutzbar, der Rest erst zwei Jahre später bezugsbereit war. Allerdings ist der Konzertsaal auch jener KKL-Teil, wofür das Haus in der Schweiz und im nahen Ausland steht. Das Kunstmuseum ist im 4. Stock versteckt, wird pro Jahr je nach Sonderausstellung von 50 000 bis 100 000 Menschen besucht (das Sommerfestival hat genauso viel Publikum).

Alle Plätze sind gut – gewisse aber besser, gewisse schlechter. Bild: Urs Wyss

Das KKL schaffte es trotz nationaler Bedeutung nie, weltberühmt zu werden, so, wie zur selben Zeit gebaute Museen in Bilbao und Berlin oder ganz zu schweigen von der etwas später eingeweihten Elbphilharmonie in Hamburg. Touristen strömen in die Stadt Luzern, sind aber im KKL selten zu sehen. Selbst beim Lucerne Festival haben die ausländischen Gäste nie die 15-Prozent-Hürde überschritten. Liegt es auch daran, dass Nouvel sowohl in Kopenhagen als auch Paris spektakuläre Konzertsäle gebaut hat?

Immerhin: in Luzern hat man auch nach 25 Jahren das Gefühl, der Saal sei nigelnagelneu. Das verleiht jedem Besuch, und sei es auch der tausendste, eine Stimmung, als sei es das erste Mal. Allein das Knacken der Stühle konnte man auch nach 25 Jahren nie ganz eliminieren. Womit wir bei der Akustik wären, die schonungslos transportiert, was sowohl auf der Bühne als auch im Saal passiert. Die Klarheit ermöglicht es, in die Sinfonien hineinzublicken. Schlechte Plätze gibt es nicht, aber bessere und weniger gute durchaus: Es ist so wie mehr oder weniger in jedem anderen Schuhschachtel-Konzertsaal.

Sind das die Berliner Philharmoniker? Blick aus dem 4. Balkon. Bild: Manuela Jans-Koch/Lucerne Festival

Schade nur, war Jean Nouvel nicht konsequenter. Er hatte den Konzertsaal als schwarzblauen Saal konzipiert. Doch als Dirigent Claudio Abbado das sah (oder davon hörte, da weichen die Legenden voneinander ab), soll er gesagt haben, dass er in diesem dunklen Saal nie dirigieren werde. Man schleppte die blauschwarzen Farbtöpfe raus, schaffte weisse her – und vorbei war die famose Idee, aus der Leuchtenstadt durch bereits dunkle Gänge in den schwarzblauen Saal hinein-, ja hinabzusteigen. Nun erinnert noch ein kleiner Deckenteil an diese grossartige Idee. Das langweilende Weiss sticht derweil aufdringlich ins Gesicht. Schwamm drüber. Oder Wasser, ein zentrales KKL-Element.

Nouvels Hasenfuss- oder Kompromiss-Seite zeigt sich auch hier: Warum liess man den schönen Meili-Brunnen auf dem Vorplatz stehen, diesen optischen Stilbruch? In keiner Weltstadt hätte man dieses Wasserlustspiel an diesem Ort belassen, er ist das Resultat von Schweizer Kompromissbereitschaft. Aber wahrscheinlich ist gerade diese eidgenössische Eigenschaft der Grundstein dieses Luzerner Jahrhundertbaus.

Die Geburtstagsfeier 16./17. 9.: Acts, Konzerte, Besichtigungen,Talks.