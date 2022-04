Klassik Das Endspiel der Oper ist verschoben Zürich und Genf zeigen dieser Tage, wie man neue Opern auf die Bühne bringt. Ob es das Publikum goutiert?

Sleepless von Peter Eötvös ist in Genf von Gianmarco Bresadola / Staatsoper Berlin

Den ehemaligen Zürcher Opern­direktor Alexander Pereira erfasste beim Wort Uraufführung ein hitziges Frieselfieber: Nichts ging ihm über eine Neuproduktion einer Verdi-Oper. Und er wusste zu gut, dass die Uraufführung teuer wird und an der Kasse wenig einspielt.

So erzählte er den Journalisten ab 2005 jahrelang, dass er einen ganz grossen Fisch am Haken habe, der aber leider, leider mit der Komposition einfach nicht fertig werde: Es war die Legende György Kurtag (1926) … und das Werk wurde 2018 in Mailand uraufgeführt. Der Erfolg war riesig – und kein Zufall.

Da heute zu Recht vielmehr als noch vor 40 Jahren auf die Auslastung und nicht auf die Kritikermeinung geschielt wird, achten die Theater und die Komponisten mittlerweile viel mehr auf die Bühnen-, ja die Zuschauertauglichkeit ihrer neuen Opern. Das war zu Mozarts Zeiten auch so.

Sing- und sprechbar muss heute eine Oper wieder sein – fern der Neue-Oper-Klischees, wo man sich in riesigen Intervall-Sprüngen drei Stunden lang anschreit. Es dürfen sich mittlerweile auch wieder harmonische Klänge einschleichen, bisweilen Elemente aus der Volksmusik anklingen.

Opernspektakel mit Uraufführung in Genf. youtube

Wichtig auch: Wenn schon kein Ohrenschmelz à la Bellini, dann wenigstens Spannung und packende Bilder! Somit nimmt man oft eine szenisch Halt gebende literarische Vorlage.

Ohne berühmte literarische Vorlage geht es nicht

Die zwei äusserst sehenswerten Uraufführungen diese Woche an den grössten Schweizer Opernhäusern sind bezeichnend: «Sleepless» in Genf basiert auf einer Erzählung von Jan Fosse (1959), «Girl with a Pearl Earring» in Zürich auf dem Roman von Tracy Chevalier (1962), der dank des Films mit Scarlett ­Johannsson und Colin Firth weltberühmt wurde.

Der Film machte «Girl with a Pearl Earing» weltberühmt. youtube

Genf hat dank Co-Produktion mit Berlin einen der berühmtesten Komponisten unserer Tage im Haus: Peter Eötvös zaubert in der Opernballade «Sleepless» mit einem unglaublichen Klangreichtum, scheut die Schönheit, ja die Tonalität nicht, gibt den Sängern und Sängerinnen Duette, ja einmal fast eine gute alte Arie.

Diese Oper hat Sog und die Musik eine Farbe. Zudem versucht Eötvös, sein Werk möglichst textverständlich zu gestalten. Allein am Schluss tropft das Zuckerwasser langfädig aus dem Graben und von der Bühne.

Der 1975 geborene Schweizer Komponist Stefan Wirth verfährt in Zürich mit «Girl with a Pearl Earring» ähnlich, wenn auch plakativer. Er zeichnet das Drama mit funkelnder Orchesterpalette und schlagtechnischen Effekten stimmungsvoll nach und belebt so die Bühne. Aber dieses Orchestermaterial ist bald einmal ausgelegt und verkommt zum Grund-Sound, der nichts mehr auslöst.

Starbariton Thomas Hampson singt in Zürich den Maler Vermeer. youtube

Doch keine Angst, wir sind in der Oper: Die im modernen Regietheater viel zu oft als nettes Beigemüse zählenden Sänger retten den Abend: Da wie dort stehen (Alt-)Stars auf der Bühne – erweitert durch famose junge Sänger und Sängerinnen. So mausert sich die neue Oper tatsächlich zum Stimmenfest.

Aber machen wir uns nichts vor: Neue Opernmusik schmeichelt selten, und zum Gesamtereignis Oper gehört eine packende Regie. Hier wie da wurde sie bezeichnenderweise Erzählern überlassen: Keine Regie-Rätsel wie sonst bei «Rigoletto» oder der «Zauberflöte», sondern episches Erzählen ist angesagt. Das heisst allerdings auch, dass Kornél Mundruczo in Genf wie Ted Huffman in Zürich Angst haben, sich einen Schritt vom Libretto zu entfernen und metaphernreich die Fantasie des Zuschauers anzuregen.

Lauren Snouffer ist eine überragende Sängerin und spielt die Magd Griet. Toni Suter / Opernhaus Zürich

Wo Lapidares erzählt wird, sieht man oft Lapidares. Dabei wären beide Geschichten durchaus als Parabeln lesbar: In Genf jene von der schwangeren Asle und dem mordenden Alida, die verzweifelt nach einer Unterkunft und nach etwas Glück suchend ins Verderben laufen. In Zürich jene der Dienstmagd Griet, die bei den Vermeers ins Haus kommt, die Nähe zum Maler findet, ihm gar Modell steht.

Nichts da von einer zweiten Ebene: Wo gegessen wird, mampft man, wo es kalt ist, bläst der Wind, wo man zum Sex schreitet, ist die Hose unten. Gewiss: Wenn den Klängen schwer zu folgen ist, kommt das exakte Erzählen an. Da sich diese Gefahr weder bei «Sleepless» noch bei «Girl with a Pearl Earring» stellt, wäre mehr szenische Flughöhe angebracht gewesen.

Szenisch wird nichts gewagt, nichts ausgemalt. Das ist vor allem in Zürich am Schluss viel zu wenig, da bleibt der Zuschauer im Nichts stehen. Geschichtlein erlebt – keine heisse Opernträne fliesst. Immerhin wird zum Schluss gejubelt.

Mozart würde heute keine Musicals schreiben

Obwohl am Tisch bei einer Opern-Uraufführung so manches berechnet werden kann, man in Genf und Zürich auf ähnliche Resultate kam, bleibt die aktuelle Opernkunst ein Wagnis. Wir wissen nicht, was da in den Komponistenköpfen und Komponistinnenseelen schlummert. Aber wir müssen ihnen eine Bühne geben, damit sie Türen aufstossen und die Kunstform Oper weiterentwickeln.

Regisseur Ted Huffman bildet ab, was im Buch zu lesen und im Film zu sehen ist (Thomas Hampson und Lauren Snouffer). Toni Suter / Opernhaus Zürich

Möchte ein Kunst-Diktator einen Schlussstrich unter die Operngeschichte ziehen, wird er verzweifeln. Soll er ihn bei«Peter Grimes» (1945) machen? Bei Henzes «Prinz von Homburg» (1960), bei Ligetis «Grand Macabre» (1978) oder bei Kurtags «Endspiel» (2018)? Nirgends!, denn das «Endspiel der Oper» ist sehr fern. Gerade die zwei Abende in Genf und Zürich zeigen, dass der berühmte Ausspruch, Mozart würde heute Musicals schreiben, quatsch ist.

Mozart entwickelte die Opernkunst weiter, öffnete Türen, die man nicht für möglich hielt. Das Musical hingegen repetiert Erfolgsschablonen. So unterscheidet sich die Oper grundsätzlich vom Musical. Neue Opern gehören auf die Spielpläne, auch wenn «Ausschussware» komponiert wird. Das war zu Mozarts und Verdis Zeiten nicht anders. Es überlebt das Beste – ein Bruchteil. Ob «Sleepless» oder «Girl with a Pearl Earring» dazugehören, wird sich weisen.