Klassik Nach Luganos Cupsieg: Nun will auch das Tessiner Orchester hoch hinaus Das Orchestra della Svizzera Italiana ist in einem 210 Millionen Franken teuren Kulturtempel zu Hause und verblüfft auch mal die Wiener Musikkritik.

Der Gast aus Zürich fragt sich nicht nur in der Konzertpause beim Luftschnappen und Sternschnuppengucken mit Ausblick auf den mondumgarnten San Salvatore, warum in Lugano den Konzerten jeweils die Leichtigkeit des Seins innewohnt. Besser, als mediterrane Klischees zu strapazieren oder von ewiger Tessiner Ferienstimmung zu sprechen, ist der Grund im ­späten Konzertbeginn um 20.30 Uhr zu suchen.

Das erlaubt nach Büroschluss ein Abendessen in der Pizzeria, ein Glas Merlot auf der Piazza oder gar den kurzen Gang nach Hause. Eccolo: Entspannt, frisch und fröhlich trifft alles zum Konzert ein.

Doch genau bei diesem Glas Merlot auf der Piazza erfährt unsereins von Christian Weidmann, Intendant des Orchestra della Svizzera Italiana (OSI), dass dieser späte Beginn ein vom Tessiner Radio auferlegter ist: erst die Nachrichtensendungen, dann die Musik.

Uns kann’s recht sein – und dem Orchester auch: Die Übertragungen aller Abokonzerte machen das OSI im Kanton so hörbar, wie es sich Deutschschweizer Orchester nur erträumen können.

Genug geredet, hinein in den Saal! Wagner, Wantenaar, eine 29-jährige Komponistin, Debussy und Tschaikowsky stehen an. Das Orchester folgt dem Dirigenten mit Begeisterung, ist fähig, einen eigenen Klang zu produzieren, und beschenkt sich, ihn und das Publikum mit einer famosen Interpretation.

Christian Weidmann sieht man im Schlussjubel den Stolz an und wir müssen an die Worte des Chefdirigenten denken, der am Nachmittag beim Cappuccino sagte: «Die Begabung dieses Orchesters, sehr virtuos und sehr sanft zu spielen, ist enorm. Das ist ein kleiner Sportwagen, der sich sehr präzis bewegt.» Der seit 2015 im Tessin arbeitende Chefdirigent Markus Poschner war einer der Gründe, warum Christian Weidmann von Aarau, vom Argovia Philharmonic, nach Lugano wechselte: «Poschner fordert viel, muss ständig etwas tun und ist ungeduldig. Das hält mich frisch. Er kam nach Lugano, um etwas zu erreichen. Auch wenn Poschner pro Saison nur acht Wochen beim Orchester ist, prägt er es enorm: Er ist für die Musiker ein Glücksfall.»

Auch Weidmann will in Lugano «etwas» erreichen. Markenbildung ist eines seiner Schlagworte. Doch wo beginnt der Weg dazu?

In Lugano ist das OSI zu Hause, im LAC - Lugano Arte e Cultura - hat es einen tollen Konzertsaal, wo es die eigene Qualität entwickelt. Und hier, so sollte man denken, müssten die St. Galler, Luzernerinnen und Basler hinströmen, wenn sie ihre Ferientage mit einer musikalischen Note verschönern möchten. Doch so gerne die Deutschschweizer mittlerweile die Ausstellungen im LAC bestaunen, so zurückhaltend sind sie noch mit dem Besuch der Orchesterkonzerte. Dabei kann man das LAC durchaus ein kleines KKL nennen – nicht nur, weil dieses so lichtdurchflutete Kulturzentrum mit 210 Millionen fast genauso viel wie der Luzerner Nouvel-Bau kostete.

Die Wiener Philharmoniker rechts überholt

Doch dieses LAC-Glück ist für das Orchester ein beschränktes: Gerade mal zehn Abende mit zehn Programmen sind dem OSI im Musentempel gewährt. So schwärmt man denn aus, fährt nach Chiasso, Locarno oder Bellinzona, obwohl dort auch mal eine alte Fabrikhalle als Spielort dienen muss. Doch die Reise soll viel weiter gehen.

Ganz unbescheiden sagt Chefdirigent Poschner: «Wir müssen auch im europäischen Markt präsent sein. Wir sind Botschafter des Kantons Tessin, wir suchen den Wettbewerb.» Und als ob er unsere Zweifel spürt, sagt er: «Wir haben viel, was die anderen Orchester nicht haben: Hier besteht eine eigene Art, Musik zu denken.»

Um seine Worte mit Fakten zu unterlegen, erzählt er begeistert von einem Konzert in Wien, wo man im Frühjahr Tschaikowskys «Pathétique» gespielt habe, obwohl am Abend danach und davor Dirigentenstar Franz Welser-Möst und die Wiener Philharmoniker genau dasselbe Werk aufgeführt hätten.

Da war er, der zitierte Sportwagen, der am Klang-Rolls-Royce Wiener Philharmoniker vorbeifuhr. Poschner sucht das Leichte in Werken, die von der Rezeptionsgeschichte allzu schwer geworden sind. Weidmann um diese Besonderheiten ist aber nüchterner: «Es wartet niemand auf uns. Um regelmässige Präsenz ausserhalb des Tessins zu schaffen, müssen wir neue Partnerschaften suchen. Zwei, drei Mal pro Saison wollen wir in der Deutschschweiz spielen.»

Man merkt, dass diesem OSI zwar ein Magnolienduft anhaftet, spürt aber, dass es flexibel sein muss, um zu überleben.

Italienklischees mag niemand aufwärmen

Mit dem Aufwärmen von Tessinklischees ist die Arbeit nicht gemacht. Optisch kommt das Orchester sowieso cool nordländisch daher. Mit dem estnischen Starfotografen Kaupo Kikkas fuhr man bis zum Gotthard hoch, hat einzigartige Orchesterbilder geschaffen.

Auch Chefdirigent Poschner ist der Falsche, um Italien­klischees zu verkaufen. Er redet lieber vom europäischen als vom italienischen Orchester, erwähnt, dass die 41 festen Positionen aus 13 Nationalitäten bestehen würden. Im OSI sei zwar ein stark ausgeprägtes gesangliches, also italienisches, Element vorhanden, aber da gäbe es auch die Präzision eines Schweizer Uhrwerkes: «Wir sind auf der Suche nach eigenen Wahrheiten. Es gibt zu viele Klischees, zu viel Rezeptionsgeschichte: Wir Dirigenten sind kleine Ameisenforscher, müssen immer graben, sehen ein Rot und merken ­irgendwann wie die Restaurateure bei Michelangelos Gemälden, dass es ein strahlendes, kein mattes Rot ist.»

Der Intendant «hört» nicht nur die dunklen roten Stellen, sondern weiss, dass man hier mitsamt dem vielen Geld, das einst via das Radio ins Orchester floss – man war das Radiosinfonieorchester –, viel gemacht hat. Das OSI startet nicht von null. Doch mit den Inhalten will man über die 08/15-Ausrichtung hinausgehen: «Das OSI braucht im Prinzip nicht nur mehr Geld, sondern vor allem Ideen und mehr Selbstbewusstsein.» Es geht allerdings auch darum, wie sich die Stadt Lugano positionieren will. Würde man im LAC mehr Musik zulassen, hätte die Stadt die Chance, den Kulturtempel über die Kantonsgrenzen hinaus zu verkaufen. Mit italienisch gesprochenem Theater schafft man das jedenfalls nicht.

Die dem OSI gewährten zehn Abende sind so gut besucht, dass sich eine Werbekampagne für Weidmann erübrigt. Bei zwei Abenden pro Programm im LAC wäre das etwas anderes. «Wir müssen um mehr Termine kämpfen – dann beginnt eine neue Arbeit. Es ist zu einfach, zu sagen: Wir sind immer voll. Der Stress, den Saal zu füllen, täte uns gut.»

Mitten im Gespräch mit dem Chefdirigenten taucht am Nachmittag der Hotelbesitzer auf. Man umarmt sich, schwatzt herzlich. «Ci vediamo stasera!» Dank der Partnerschaft mit dem Hotel Castagnola haben Solisten und Dirigenten ein prächtiges Zuhause. Kein unwichtiges Detail: «Künstler können sich aussuchen, wo sie spielen. Aber warum nicht eine arbeitsreiche, aber schöne Woche in Lugano haben? Es ist nun mal Lebenszeit», kommentiert Poschner den Gedanken lächelnd.

Er geniesst die Tage im Tessin – und das Orchester profitiert. Ein älterer neben mir sitzender Kritiker sagt in der Konzertpause: «Seit Poschner da ist, sind viele Konzerte überragend. Aber fast genauso wichtig: Das Niveau sinkt nie mehr unter ein gewisses Level, früher war das durchaus der Fall.» Nur etwas war gleich: Die Konzerte begannen zum Glück um 20.30 Uhr.