Klassik Projekt verzaubert Konzertsaal in eine Regenlandschaft: Lucerne Festival sucht Mitwirkende Lucerne Festival führt vom 19. bis 21. November das erste «Forward»-Festival mit zeitgenössischer Musik durch. Zu den neuen Formaten gehört das «ricefall»-Projekt, bei dem alle Mitmachen können.

«Ricefall» ist ein Mitmachprojekt wie vor drei Jahren Frtiz Hausers «Schraffur für das KKL» Priska Ketterer / Lucerne Festival

Das erste Festival für zeitgenössische Musik von Lucerne Festival, «Forward», geht in der interaktiven Programmierung neue Wege. So wurden die neun Konzerte vom 19. bis 21. November von Musikern aus dem Academy-Netzwerk zusammengestellt und in einem Webinar ­öffentlich diskutiert. Für ein Projekt lädt das Festival Interessenten aus dem Publikum zum mitzumachen ein.

Michael Pisaros «ricefall» ist eine Kollektivaufführung wie Fritz Hausers «Schraffur» am Lucerne Festival 2019. Damals brachten die Mitwirkenden nach Instruktionen in vorgängigen Workshops den Konzertsaal mit Schabgeräuschen zum Klingen. Jetzt, in «ricefall», lassen sie Reis in unterschiedlich dosierten Mengen nach einer Spielanweisung auf verschiedene Materialien fallen, wie Metall, Holz, Stein, Papier, Plastik, Reis, Laub oder Keramik.

Durch die Wahrnehmung von Blinden inspiriert

Inspiriert wurde der Komponist durch ein Buch, das untersucht, wie wir die Welt um uns wahrnehmen. Blinde etwa können eine Landschaft im Regen wahrnehmen, weil der Regent ihnen Orientierung gibt. Das simuliert Pisaro quasi mit Reiskörnern, wie er in einem Video auf der Festival-Homepage erklärt: «Ricefall kreiert eine Landschaft in einem Konzertsaal. Die Objekte und Materialien sind so gewählt, dass das Fallen der Reiskörner klingt, als falle zum Beispiel Regen auf Gras.» Der Wechsel der Intensitäten schwellt zwar auch mal zum Sturm an. Grundsätzlich aber hat die 18 Minuten dauernde Aufführung den Charakter einer Meditation.

Die Aufführung im Konzertsaal ist eine Zusammenarbeit mit dem Forum neue Musik Luzern. Dafür werden drei Gruppen à 16 Spieler auf der Bühne sowie eine Gruppe von 16 Spielern auf den Balkonen rund um das Publikum positioniert. Alle können mitmachen. Es braucht keine musikalischen Vorkenntnisse, sondern lediglich eine Stoppuhr oder Stoppuhr-App und Zeit für vier Proben vor der Aufführung. Ausserdem erhalten die Teilnehmenden zwei Freikarten für das Konzert am 21. November.