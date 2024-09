Klassik Warum gewisse (alte) Dirigenten besser als andere sind Die Dirigentenlegende Daniel Barenboim ist 80 Jahre alte, Zubin Mehta sogar 86. Beide sind krank. Die Klassikwelt hofft, dass sie bald zurück sind. Denn nur die Uralt-Dirigenten schenken dem Publikum die ganz grossen Abende.

Als ich mit 15 Jahren die Klassikwelt kennen lernte, lebte Gott noch: Wenn er dirigierte, brauchte er bloss den kleinen Finger zu bewegen, und die Philharmoniker spielten schöner als mit jedem anderen Dirigenten. Meine Achtung vor diesem Wesen, das nicht aus Fleisch und Blut zu bestehen schien und den Namen Herbert von Karajan trug, war so gross, dass ich ihm nicht näher treten wollte. Somit fehlt er in meinem Autogrammbuch, obwohl da von Abbado bis Rostropowitsch alle drin sind und obwohl mir jede Aufführung – auch sein letztes Salzburger Konzert an Ostern 1989 – unvergessen ist.

Der Dirigent Herbert von Karajan wie Papst Johannes Paul II.

Karajan prägte in diesen Jahren das Bild des alten, zerbrechlichen Dirigenten genauso wie später Papst Johannes Paul II. jenes des uralten Papstes zementierte. Nach jedem überlebten Tag schien dieser Papst etwas mehr zum beglaubigten Wunder zu werden.

Im Konzertsaal erinnert uns der alte Mann (alte Dirigentinnen habe ich noch nicht erlebt) an früher, an die Jugend. Der zitternde Greis provoziert gar das Denken an den Tod.

Die Wiener oder Berliner Philharmoniker dienten Karajan zu, als wäre jedes Solo eine Arznei, die Karajans Leben verlängern könnte. Als er 1987 das Wiener Neujahrskonzert vor einem Millionenpublikum dirigierte, tanzte er seinen letzten und schönsten Tango.

Sehen Laien solche TV-Konzerte, bei denen sich der Dirigent kaum bewegt, heisst es, dass ein Dirigent doch überflüssig sei: «Das Orchester spielt auch ohne ihn schön.» Und der Ruf nach einem Jungen wird laut.

Wie falsch das ist, erklärt der Cellist Benjamin Nyffenegger im Interview unten. Und es ist kein Zufall, dass die Philharmoniker beim Neujahrskonzert immer wieder diese Alten hochleben lassen, gilt es doch, die eigene Marke zu stärken: Nichts ist da besser, als ein alter weiser Mann, der alle rührt. Der zerfurchte Fischer in Lissabon oder die Marktfrau in Palermo erreichen dasselbe. Wir glauben, dass da jemand eine fast vergessene Kunst beherrscht: hier das Dirigieren, dort das Marmelladeeinkochen oder Fischen. Auch die Musikkritik erliegt oft der Altersbewunderung, so erlebt so mancher Dirigent einen doppelten zweiten Frühling.

Das Leiden und Sterben mitverfolgt hat die Klassikwelt auch bei Claudio Abbado. In Luzern nahm man Sommer für Sommer an seinen triumphalen Abschiedskonzerten teil: Die Aura war sakral, am unglaublichsten bei Mahlers 9. Sinfonie im August 2010, als Abbado nach dem Schlusston zwei Minuten und 10 Sekunden lang die Stille zelebrierte.

Bei Mariss Jansons sah man den Tod geradezu auf die Bühne kommen, es schien, als wollte der Dirigent ihn dort in die Arme schliessen. Im Winter 2018 erzählte er mir über die Einfachheit der Musik und sagte, dass auf dem Podium viel Unerklärliches geschehe: «Dirigieren wird dann schwierig, wenn ich in höhere – in kosmische – Sphären will. Erst wenn ich den Himmel berühre und das Publikum wie in Hypnose dasitzt, habe ich etwas erreicht.»

Solche Worte kann nur ein alter Dirigent aussprechen. Auf die Frage, ob er mit 75 Jahren wisse, wie dirigieren gehe, lächelt er und sagte ernst: «Hundertprozentig weiss ich es bis heute nicht. Ein Dirigent bewegt auf der Bühne seine Hände. Aber warum ist das Resultat manchmal besser, wenn sie ein anderer Dirigent exakt genauso bewegt? Von meinem Herzen geht etwas in den Kopf der Musiker. Meine innere Welt sorgt für den Ausdruck.»

Wer seine innere Welt weitergibt, muss auf der Welt viel erlebt haben.

Alle hoffen, dass Mehta und Barenboim zurückkehren

Kaum hat die Musikwelt von Jansons und Bernard Haitink Abschied genommen, bangt sie um zwei weitere Legenden: Zubin Mehta (1936) und Daniel Barenboim (1942).

Der einst kraftstrotzende Sunnyboy Mehta, dieser leichfüssige Perfektionist, steigt zusammengefallen aufs Podium. Alleskönner Barenboim – unermüdlich am Klavier und auf dem Dirigentenpult – musste auf Facebook traurig seinen Rückzug auf Zeit ankündigen. Man wünscht sich die zwei sehnlichst zurück und hofft auf jahrelange letzte Konzerte mit ihnen.