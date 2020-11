Peterskapelle Luzern: Kleinkonzerte treffen den Nerv der Zeit Abseits vom Jetset-Glamour bringt Corona andere Formate und Musiker aus der Region ins Rampenlicht. Das ermöglicht Entdeckungen wie am Samstag in einem Barockkonzert in der Peterskapelle Luzern.

Beate Schnaithmann am Cello und Erwin Schnider am Cembalo spielen in der Peterskapelle in Luzern.

Lz / Boris Bürgisser / LZ / Boris Bürgisser

Das Wort Welle ist momentan in aller Munde. Aber hier, in der Peterskapelle in Luzern, hat es eine andere Bedeutung. Wenn Beate Schnaithmann mit ihrem Barockcello einen langgezogenen, silberhell schimmernden Ton aus ihrem Instrument streicht, ist es, als würde sie eine Welle anstossen: Der Klang breitet sich im Raum aus, schwillt vibrierend an, umarmt uns und verebbt in barocker Klangrede. Das Cembalo singt selbst in zirpend hohen Lagen und rauscht orches­tral, wenn Erwin Schnider die Akkorde ungestüm auffächert und mit Verzierungen kräuselt.

Trotzdem hat auch das mit Corona zu tun. Wegen der Beschränkung auf 50 Besucher war das Konzert am Samstag zwar praktisch ausverkauft. Trotzdem sassen bloss gut 40 Personen in den Dreierbänken, die sich im weitläufigen Kirchenraum am Kappelplatz verteilten.

Konzerte als konspirative Versammlung

Dass sich in der halb leeren Kirche die Schallwellen ungedämpft ausbreiteten, führte zwar auch zu Verwischungseffekten, wo die beiden Instrumente in Cellosonaten aus der Zeit des Barock virtuos auftrumpften. Aber das passte zum Nebel, der in der Dämmerung den Gang zur Kirche geheimnisvoll verschleierte, als wären Konzerte eine Art konspirativer Zusammenkünfte.

Mit alledem war dieses Barockrezital ein Musterbeispiel für Klassikkonzerte unter den aktuellen Coronabedingungen. Das gilt auch für die auftretenden Musiker. Denn jetzt, wo Grossveranstaltungen abgesagt sind und der internationale Jetset zum Erliegen kommt, dürften vermehrt regionale Künstler ins Rampenlicht treten. Schnaithmann und Schnider sind ein gutes Beispiel dafür, was es hier zu entdecken gibt. Schnider, von Haus aus Organist, kennt man als Sänger des Ensembles Corund. Die aus Dresden stammende Beate Schnaithmann hat an der Musikhochschule Luzern ihr Studium beendet und wirkt im Collegium Musicum Luzern oder dem Corund-Barockorchester mit.

Mehr Raum für spezielle Formate

Die Idee für einen solistischen Auftritt zu zweit kam ihnen zwar vor Corona. Aber dass das jetzt perfekt in diese Zeit hinein passt, bestätigen Erfahrungen mit der gegenwärtigen Tournee, die im September in der Wallfahrtskirche Hergiswald begann. «Das Konzert in der Peterskapelle zog bisher das grösste Publikum an und viele Besucher, die wir gar nicht kennen», sagt die Cellistin: «Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt, wo grosse Veranstaltungen nicht möglich sind, mehr Platz gibt für spezielle Formen.» Ideen für Folgeprogramme haben beide bereits in Planung. Und das Bedürfnis danach bestätigte am Samstag eine Besucherin, die nach der Absage der Konzerte im KKL eine Alternative in der Peterskapelle fand.

Ein spezielles Format hatte das Konzert auch, weil die Cellistin lebhaft Hintergrundinformationen und Anekdoten zum Programm beisteuerte. Am stärksten hängen blieb unter den Ausführungen über italienischen und französischen Stil der Verweis auf die opernhafte Kantabilität der italienischen Werke.

An zwei Instrumenten mit einem Atem musiziert

Schnaithmann machte aus den weiten Linien in Sonaten von Domenico Gabrielli oder Antonio Caldara feinnervigen, in grossen Bögen entfalteten Belcanto und rieb sich bei Gabrielli am tänzerischen Drive von Schniders Cembalo. Dieses folgte ihr wie auf einem Atem, wo sie – in der Zugabe von Antonio Lotti – den Ton in der Schwebe hielt und wieder fliessen liess.

In der diskret ausgezierten Sonate von Joseph Bodin de Bois­mortier hörte man, wie über Bordunklängen einer imaginären Drehleier Bewegung zu Klang verschmolz. In einer Partita für Cembalo solo von Telemann – auch das eine Entdeckung – löste Schnider umgekehrt pulsierende Akkorde in filigrane Bewegung auf: Ein Vorgriff auf das Schlussstück von Telemann, das nach «Jagdszene» und «Sonnenaufgang» (Schnaithmann) mit peitschenden Cembalo-Akkorden und rasenden Cello-Repetitionen barocke Dramatik ausreizte. Nicht nur der volle Applaus, auch der mit Noten überquellende Kollektenkoffer zeigte: Solche Konzerte treffen den Nerv der Zeit.