Klub der jungen Dichter: Bestimmen Sie mit, wer den Spezialpreis bekommt Neben den Preisen der Hauptjury vergeben wir dieses Jahr neu auch einen Publikumspreis. Der Text, der die meisten Klicks erzielt, gewinnt.

Nicht weniger als 5123 Geschichten sind für den «Klub der jungen Dichter» 2018 eingegangen. Zur Auswahl standen das Thema «Feuer und Flamme» sowie ein Textanfang. Bis Mitte Dezember publizieren wir die besten Texte sowohl in der Printausgabe unserer Zeitung als auch auf unserem Online-Portal luzernerzeitung.ch. Neu ist, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, mitvoten können. Wir vergeben nämlich einen Publikumspreis für jenen Text, der auf unserer Homepage am meisten angeklickt worden ist. Hat Ihnen also ein Text gefallen, können Sie ihn auch via Facebook weiterempfehlen und so die Klickzahlen weiter erhöhen. (are)