Kolumne «Glamour, mon amour»: Der Hollywoodstar beim Metzger Unsere Kolumnistin begegnete in der Warteschlange in Paris einem echten A-Promi. Auch die Schönen und Reichen schätzen eben ein gutes Poulet von der lokalen Minimetzgerei. Simone Meier

Nicht besonders auffällig: Jake Gyllenhaal mit seiner Freundin, dem französischen Model Jeanne Cadieu. Dukas

Ich war in Paris und sah einen Star, und ich meine keinen toten. Die Toten sind in Paris ja an jeder Ecke präsent, Napoleon samt wuchtigem Angeberdenkmal im Dôme des Invalides, die goldene Gedenkflamme für Diana vor der Place de l’Alma, all die Friedhofsgräber. Grösse türmte sich da auf Grösse, politisch und künstlerisch, immerzu fühlt man sich ergriffen.

Zum Glück begegnete uns aber auch noch ein lebendiger Star. Und zwar am vergangenen Sonntag gegen 14 Uhr. Wir streiften durch ein lauschiges Gässchen, ambitioniert frisierte junge Menschen verkauften überteuerte Schokolade, artisanale natürlich, es gab einen winzigen Fischstand und daneben eine Minimetzgerei, wo wir eine Wurst kaufen wollten.

Wir stehen also in der Hipster-Warteschlange, vor uns ein herziges Pärchen, ich denke, wow, die junge Frau muss ein Model sein, so ein typisch französisches, das jeden Abend seine Foie gras auf Brioche mit einer Flasche Rotwein runterspült und einfach nicht zunimmt.

Doch mein Liebesleben reisst mich aus meinen neidischen Betrachtungen: Der Mann des möglichen Models, der sich eine Mais-Poularde einpacken und fünf Tranchen Lardo schneiden lässt, der Mann, dessen Profil mir seltsam vertraut vorkommt, der Mann, der in gut gebrauchten Jeans, alten Turnschuhen, einem ausgeleierten weissen T-Shirt und einer winzigen, abgewetzten Carhartt-Umhänge­tasche vor uns steht, ist ein Hollywood-Star. Ein echter. Jake Gyllenhaal.

Falls Sie jetzt nicht wissen, wer das ist: Tschëik Tschillenhool, wie man ihn ausspricht, spielte im schwulen Cowboyfilm «Brokeback Mountain» den dunkelhaarigen Lover des blonden Heath Ledger. Und er hat mit der Schauspielerin und Regisseurin Maggie Gyllenhaal die genialste Schwester Hollywoods. Und mit Jamie Lee Curtis die coolste Gotte. Die Frau an seiner Seite heisst Jeanne Cadieu, ist seit 2017 seine Pärchen-Hälfte und tatsächlich Model, und die beiden wuchsen während der Pandemie, als sie in einem Cottage der Gotte in Quarantäne waren, so richtig zusammen. Angeblich ist er auch noch ein Spitzenkoch.

Nach dem Fleisch biegen die beiden in eine Gemüsegasse ab, es ist unmöglich, ihnen unauffällig zu folgen, weshalb wir das unterlassen. «Die wohnen hier», sagt mein detektivisch gestimmtes Liebesleben, «kein Mensch macht mit einem rohen Poulet und Lardo, der so fein geschnitten ist, dass er schmilzt, bei dieser Hitze lange Wege.» Nein, kein Mensch.

Wir ziehen uns diskret zurück und stellen uns vor, wie Jake und Jeanne in ihrer pittoresken Pariser Küche ein spitzenkochmässiges Poulet zubereiten, abends kommen Freunde und mehrere Rotweinflaschen, vielleicht ist auch noch Jakes Schwester da oder die Gotte, es gibt Baguette mit Lardo, ein knuspriges Poulet und zum Dessert eine Schoko-Pistazien-Torte von den Menschen mit den ambitionierten Frisuren. Und alle von ihnen haben Träume und wissen, wie man sie verwirklicht. Es ist so schön, in Paris.