Kommentar Missbrauchsvorwürfe gegen Basler Dance Academy: der falsche Opferkult in unseren Köpfen 10 ehemalige Schülerinnen werfen der Leiterin der Basler Dance Academy psychischen Missbrauch vor. Nach ähnlich gelagerten Fällen in Lausanne, Zürich und Basel ist klar: Die Idealisierung der Ballerina muss aufhören. Dringend. Julia Stephan

Sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt: Galina Gladkova-Hofmann, Leiterin der Basel Dance Academy. Juri Junkov / BLZ

Nicht schon wieder! Nach dem Lausanner Béjart Ballett, der Tanzakademie Zürich und der Ballettschule Theater Basel sieht sich innert weniger Monate eine weitere Ballettschule schweren Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. Zehn ehemalige Schülerin­nen der Basel Dance Academy berichten dieser Zeitung von Body­shaming und Demütigungen – mit fatalen Folgen für ihre psychische Gesundheit. Für die beschuldigte Leiterin der betroffenen Basler Ballettschule gilt die Unschuldsvermutung.

Pas de deux, pas de problèmes? Diese Formel mag angesichts der vielen ähnlich gelagerten Missbrauchsfälle im In- und Ausland nicht mehr auf­gehen. Der Fehler liegt im System. Und wir als Besucherinnen und Besu­cher von Ballettaufführungen gehören mit dazu. Die Idealisierung der Ballerina als Luftwesen ist ein fester Teil unserer Kultur. Egal ob in der Jugendliteratur oder im Film: Die leidende Ballerina, die in einem hochkompetitiven Umfeld für ihre Karriere ihre psychische und physische Gesundheit riskiert, wird jungen Mädchen als ein erstrebenswertes Ideal vermittelt.

Untersuchungen und Entlassungen werden die Probleme nicht lösen. Solange Lehrerpersonen unterrichten, die ihre über den Drill erlittenen Traumata unreflektiert an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben, bleibt es eine grosse Herausforderung, dieses System nachhaltig zu reformieren.