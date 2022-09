Kommentar So schafft sich das Schweizer Fernsehen selber ab: Fast keine Schweizer Bücher im Literaturclub Sind unserem Schweizer Nationalsender die Schweizer Romane zu langweilig? Nicht mal 10 Prozent aller im Literaturclub besprochenen Bücher stammen aus einer Schweizer Feder. Es ist ein fatales Signal. Hansruedi Kugler Drucken Teilen

Bildschirm zur Übertragung der SRF Sendung «Literaturclub», im Papiersaal der Sihlcity in Zürich. Christian Beutler / KEYSTONE

Schaut man regelmässig den Literaturclub auf SRF, muss man annehmen, dass die Schweiz für die Literatur zu wenig hergibt. Oder dass diese Kritikerrunden sie schlicht zu langweilig finden. Für kontroverse Gespräche über Literatur ist dieser Literaturclub immerhin das grösste Podium, die reichweitenstärkste Plattform.

In den bisher sechs Sendungen dieses Jahres wurden 24 Bücher besprochen. Lediglich zwei davon sind von Schweizer Literaturschaffenden geschrieben. Das sind nicht mal 10 Prozent. Bloss über Joachim B.Schmidt und Leta Semadeni diskutierte die Runde. Kein Wunder, versiegt die Diskussion über Schweizer Literatur allmählich vollständig. Das sollte uns zu denken geben. Hiesige Literatur und Kunst sind offenbar kein Streitthema mehr, werden hierzulande nur noch als privater Genuss betrachtet.

Es ist ein Warnsignal: Wo nicht gestritten, verrissen, euphorisch verteidigt wird, ist auch keine Dringlichkeit, keine Energie mehr. Sagen wir es doch grad raus: Überflüssig, irrelevant! Schon an den vielen Literaturfestivals in der Schweiz, allen voran am ältesten, den Solothurner Literaturtagen, wird nicht gestritten, sondern vor allem kopfnickend zugehört. Das kann man machen. Aber wo bleibt die Auseinandersetzung?

Dabei hätte es dieses Jahr jede Menge an ästhetisch und thematisch kontroversen Romanen aus Schweizer Federn gegeben, über die man auch geteilter Meinung sein kann. Etwa Julia Webers halbprivates Mutterschaftsbuch; Arno Camenischs missratener Roman über einen, der unbedingt aus der Schweiz rausmuss; Alex Capus’ Blick in das zünftisch-bigotte Basel im 19. Jahrhundert; Rebecca Salms Blick ins akute Dorfleben, und und und.

Für den SRF-Literaturclub offenbar allesamt kein Thema. In Frankreich wäre das undenkbar, in Deutschland und Österreich ebenfalls. Dort ringt die Öffentlichkeit auch gerade mit Romanen um ihr Selbstverständnis. Man streitet über Michel Houellebecq, über Juli Zeh, über Elfriede Jelinek. Es stellen sich doch in der Kunst nicht nur hochtrabende ästhetische Stilfragen, sondern auch gar nicht so schwierige, sondern sehr zugängliche Fragen wie: Was wollen wir sein? Wo gehen wir hin? Wie sollen wir unsere Vergangenheit erzählen? Solche Fragen könnte man anhand von Romanen verhandeln.

Aber fast nichts davon bietet der SRF-Literaturclub. Ist die Schweiz also gar keine Kulturnation? Das Paradoxe daran: Die Schweiz ist im internationalen Vergleich geradezu ein Paradies der Werkbeiträge, Stipendien und Literaturpreise. Wenn man sich aber als Leitmedium, und SRF ist ein solches, so ignorant verhält, bestätigt man bloss das falsche Bild. Denn auch eine fehlende Kontroverse ist eine Aussage zum Selbstverständnis eines Landes. Der SRF-Literaturclub sendet fatalerweise genau dies aus: Die Schweiz sei keine Kulturnation. Es ist ein verheerendes Signal.