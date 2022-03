Konzertreihe Ukrainische Pianistin und Jazz machen das KKL wieder zum «Club» Die während Corona gegründeten «Clubkonzerte» von Migros Classics haben über die Krise hinaus Bestand. Der Neustart setzt im Auditorium des KKL ein aktuelles Zeichen.

Spielt im Auditorium Chopin: die ukrainische Pianistin Kateryna Tereshchenko.

Neue Konzertreihen boten während der Lockdowns Musikern Auftrittsmöglichkeiten im Kleinformat. Eine davon waren die «Clubkonzerte» von Migros Classics im Auditorium des KKL, die jetzt über Corona hinaus Bestand haben. Denn die Clubkonzerte führen die Förderaktivitäten des Migros-Kulturprozents weiter. Vorgestellt werden in jedem Konzert Preisträger – Männer wie Frauen – aus den Bereichen Klassik und Jazz.

Der Neustart setzt ein aktuelles Zeichen mit einer Pianistin aus der Ukraine. Kateryna Tereshchenko studierte unter anderem an der Musikhochschule in Zürich. Im ersten Teil des Abends spielt sie eine Auswahl aus den «Préludes» op. 28 von Chopin, der aus Polen und damit aus einem Land stammte, das in besonderer Weise in den Ukraine-Krieg involviert ist.

In einen Jazz-Club verwandelt das Auditorium im zweiten Teil das Julie Campiche Quartet. Die Harfenistin integriert ihr Instrument mit elektronischen Effekten und kompositorisch wie in der Improvisation in aktuelle Musikstile (hier mit Saxofon, Bass und Schlagzeug).

Ein weiteres Clubkonzert ist - wie immer als Tournee durch verschiedene Schweizer Städte - bereits terminiert. Am 7. Mai wird im KKL der Klassik-Teil von der Akkordeonistin Viviane Chassot bestritten, anschliessend spielt das Jazz-Duo Jean-Paul Brodbeck (Klavier) und Lukas Traxel (Kontrabass).