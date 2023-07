Kolumne Ich hab die KI gefragt, wie ich richtig gendere - das ist herausgekommen Statt Genderstern und Genderdoppelpunkt schlägt Google Bard ganz neue Formen für eine gendergerechte Sprache vor. Raffael Schuppisser Drucken Teilen

Genderlehrstunde mit Google Bard. Bild: Keystone

Die Mehrheit der Frauen, der Männer, der Alten und der Jungen lehnt den Genderstern und den Genderdoppelpunkt ab. Doch eine Mehrheit der PR-Abteilungen nutzt Genderschreibweisen. Das ist nicht etwa inkonsequent, sondern verständlich. Man will zeigen, dass es sich um eine aufgeschlossene und maximal ­inkludierende Firma handelt.

So schrieb kürzlich die PR-Abteilung von Google, dass nun der KI-Chatbot Bard «allen Nutzer:innen» in der Schweiz zur Verfügung stehe. Eine neue Funktion wird so erklärt: «Wenn ein:e Nutzer:in Bard zum Beispiel bittet, Tipps für den Vergleich von Outdoor-Sportarten zu geben, können diese Tipps später wieder aufgerufen werden.» Ausserdem könne man Antworten mit «Freund:innen» teilen.

Und wie hält es Bard selber mit gendergerechter Sprache? Ich habe ihn gefragt, wie ich genderneutral schreibe. Er rät mir, das generische Maskulinum zu vermeiden, ebenso sexistische Ausdrücke wie «Schlampe» oder «Hure». Ausserdem gibt er mir den Tipp, sowohl die männliche als auch die weibliche Form zu nennen. Also etwa von «Lehrerinnen und Lehrern» zu sprechen oder aber eine genderneutrale Form zu verwenden. Allerdings schlägt er nicht Schreibweisen mit Stern oder Doppelpunkt vor, sondern andere Kreationen: Etwa «Lehrerinnen» und «Lehr-er» oder «Studentinnen» und «Studierend-e» Alles klar?

Das letzte Wort in der Genderdebatte dürfte damit noch nicht gesprochen sein. Weder von Männern, Frauen, Jungen und Alten – noch von der KI.