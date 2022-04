Krieg der Geschlechter Wer hat Angst vor Vagina Woolf? Als wäre die Welt nicht kriegerisch genug: Am Schauspielhaus Zürich zeigt Intendant Nicolas Stemann den Catch-as-Catch-can zwischen Mann und Frau. Seine Version von Strindbergs Drama «Der Vater» ist ein handfestes Ereignis. Man kann es als antifeministisch lesen.

Schnipp, schnapp und weg ist er. Laura (Julia Riedler), vor Erfindung des Pfeffersprays, vertreibt die Urzeit-Kerle mit der Kastrationsschere. Die Penis-Lampen sind bereits entmannt. Bild Zoe Aubry

Gott ist weiblich, deshalb wird sie über diesen Abend ihr «Amen» sprechen. Denn bei Gott, das ist nun doch grandios, was hier passiert. Was für ein feministisch durchtriebener und neo-männlich vergifteter Geschlechter-Kampf!

Das Ende des Patriarchats, wie Regisseur Nicolas Stemann es sieht, ist halb Musical und halb Passionsspiel, dann ist es eine Zimmerschlacht und ein Psychodrama. Spass macht es immer. Doch selten hat man sich im Publikum auch so sehr gegruselt wie hier über einen Lustkiller der besonderen Art.

Eine Ohrfeige mit Oscar-Reifegrad

Der multipel agierende Co-Intendant erteilt mit August Strindbergs Drama «Der Vater» der radikalen Männerbewegung genauso wie den stumpfsinnigen Frauen-Parolen gegen den «alten weissen Mann» eine bildliche Ohrfeige. Lauter und spektakulärer hat es schon lange nicht mehr geknallt an diesem hohen Hause. Oscar-reif und dabei sogar gesellschaftsrelevant. Verrückt fantasiebegabt, leicht und attraktiv umgesetzt im überzeitlichen Genderulk der Kostümbildnerin Marysol del Castillo.

Die Vorlage ist ein Klassiker. Egal, dass er schon etliche Jahre auf dem Buckel hat. Er verhandelt das Elend der Abhängigkeit in einer Kleinfamilie auch von heute und hier. Vater, Mutter, Tochter, es rappelt in der Beziehungskiste. August Strindberg lässt in seinem autobiografisch gefütterten Drama – der Autor war in seiner Jugend Frühfeminist, im Alter dann ein Frauenhasser – ein Ehepaar um das Recht auf die Erziehung ihrer Tochter streiten. Doch sie ist nur ein Vorwand.

Wer das Geld hat, besitzt die Macht und den Einfluss, das war bei Strindberg so und ist heute nicht anders. Die Kernszene, in der Laura (Julia Riedler) ihren Mann, einen Rittmeister (Daniel Lommatzsch), um Haushaltsgeld und um «Taschengeld» anbetteln muss – womit dieser den Anlass findet, ihr Verschwendungssucht vorzuwerfen und die Schuld zu geben, ihn durch ihre Ansprüche zu ruinieren –, zeigt ein Beziehungsmuster von ewiger Gültigkeit.

Entmannung durch Kuscheln

Und was heisst hier streiten? Gehauen und gestochen, beleidigt und erniedrigt wird von beiden ohne Schonung. Ihre Waffen sind Worte. Das ist im Publikum für Liebhaberinnen der deutschen Sprache zwar quälend, und dennoch ein Genuss. Und auch wer denkt, den Verlauf des Abends vorauszusehen, weil man doch davon fasziniert war, wie sich die ehelichen Co-Alkoholiker Elizabeth Taylor und Richard Burton in «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?» die ultimative, telegene Schlacht am Beziehungsbuffet lieferten – wird im Heute auf der Zürcher Bühne eines Besseren belehrt.

Ein Paar im Kampfmodus. Daniel Lommatzsch und Julia Riedler sind Richard Burton und Elizabeth Taylor in «Wer hat Angst vor Virgina Woolf» von heute. Bild Zoe Aubry

Dort stehen echte Menschen im Ring, und das lässt keinen und keine kalt. Allein die Darstellerin Zeynep Bozbay in der Rolle der Tochter, um die ursächlich gestritten wird – sie und die Inszenierung bringt Stemann von den Münchner Kammerspielen mit – ist ein Ausbund an Talent und Charme. Stemann inszeniert sie als glühende Feministin, die Texte von Valerie Solanas inhaliert wie andere ihrer Generation Grass. Dabei streichelt sie dem Patriarchen-«Papachen» über den Kopf wie einem nutzlosen Hamster. Respektlosigkeit kann sich auch kuschlig anfühlen.

Krieg macht alle Parteien zu Opfern

Bei Strindberg verteidigt die Mutter Laura ihr Recht aus emotionalen Gründen. Der «Vater» wiederum, bei Abfassung 1887 noch der De-facto-Eigentümer seiner Frau wie seiner Tochter, bringt das Gesetz in Stellung.

Doch während im Original Laura aus kriegsstrategischer Absicht ihren Mann mit Zweifeln an seiner Vaterschaft in den Wahnsinn treibt, entscheidet Stemann heutig. Auf die alte Lösung zu bestehen, boshafte Ehefrau trifft auf gutgläubigen Ehemann, wäre ohnehin pure Denkfaulheit. Ein Vaterschaftstest kann heute jedermann über­führen – oder entlasten. Wenn schon den Verstand verlieren, dann besorgt sich das der Mann inzwischen wohl eher selbst.

Der Kampf der Geschlechter endet auf der Bühne auf desas­tröse Weise für alle Beteiligten. Krieg führt nie zu einem guten Ende, das beweist sich auch auf diesem Schlachtfeld. Aktuell ist das Fazit, auch real-politisch, und realistischerweise lässt die Regie über die letzten Sätze des Stücks tatsächlich ein «Amen» singen.

Doch es ist nicht eine Dea ex Machina, eine Theater-Göttin, die es erteilt. Das «Amen» kommt von einem Trupp Waldmenschen, Bartträger im Holzfällerhemd, der die Bühne stürmt. Was die wilden Kerle dort überdies tun? Das ist eine Überraschung. Sie klingt nach Pan und ist ganz einfach fürchterlich schön.