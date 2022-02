Krieg in der Ukraine Das Opernhaus Zürich steht zu Putins Sopranistin Anna Netrebko wird am Opernhaus Zürich Ende März auftreten. Dank der Putinverehrerin werden bei den zwei Vorstellungen 200'000 Franken Mehreinnahmen gemacht.

Anna Netrebko mit der Fahne Grossrusslands. Keystone

Die Luft wird dünn für Valery Gergiev, Putins ergebenster Dirigent, der für den Präsidenten auch auf Schlachtfeldern dirigiert, Orden entgegen nimmt und sich in Petersburg ein Musikreich bauen liess: Die New Yorker Carnegie Hall hat ihn mitsamt seinem ebenso putintreuen Pianisten Denis Matsuev für das Wochenende ausgeladen. Beide Putinverehrer sollen im Sommer am Lucerne Festival auftreten (Intendant Michael Haefliger äusserte sich dazu hat nun aber seine Meinung geändert und sagt: «Wir sind zutiefst betroffen und verurteilen den Angriff auf die Ukraine und auf unschuldige Menschen aufs Schärfste. Wir setzen uns zur Zeit intensiv mit der Situation auseinander und besprechen das weitere Vorgehen gemeinsam mit dem Stiftungsrat von Lucerne Festival und den Behörden.»). Und auch die Stadt München stellt Gergiev vor Tatsachen: «Valery Gergiev hat sich bis zum 28. Februar von den völkerrechtswidrigen Angriffen gegen die Ukraine zu distanzieren», so Münchens Oberbürgermeister in einem Brief an den Dirigenten. «Anderenfalls werden wir das Vertragsverhältnis als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker beenden müssen.»

Doch nicht erst im Sommer, sondern Ende März kommt Putins glänzendste Stimme, Anna Netrebko, ans Opernhaus Zürich: Sie singt Ende März zwei Mal die Rolle der Lady in Giuseppe Verdis «Macbeth».

Es ist jene Sängerin, die 2014 Geld für das Opernhaus im ostukrainischen Donezk spendete und sich mit einem Separatistenführer und der grossrussischen Fahne in der Hand zeigte. Diese Fahne von «Noworossija» ist ein Symbol für die Zugehörigkeit der Ostukraine zu Russland. Später sagte sie, sie hätte nicht gemerkt, welche Fahne da gehalten worden sei. In Russland kennt allerdings jedes Kind diese Fahne. Immer wieder stellte sich Netrebko neben Putin, sang an seinen prestigeträchtigen Anlässen wie der Olympiade oder an den Fussballweltmeisterschaften.

Wir haben Andreas Homoki, Intendant des Opernhauses Zürich, darauf aufmerksam gemacht, dass Mailands Bürgermeister von Valery Gergiev eine Verurteilung der Aggression gegen die Ukraine verlange, ansonsten dirigiere der Russe nicht mehr weiter an der Scala. Dann fragten wir, ob das Opernhaus Zürich von Anna Netrebko, die erwiesenermassen eine treue Gesinnungsgenossin von Vladimir Putin ist, vor Ihren zwei Auftritten ähnliches verlangen. Und fügten bei, ob man ihr gar absagen oder abraten zu singen werde.

Als Antwort erhielten wir von Homoki folgende Worte:

«Uns liegen keinerlei Informationen darüber vor, wie sich Frau Netrebko zur Ukraine-Krise insgesamt und zur aktuellen Lage positioniert. Bisher gibt es diesbezüglich keinerlei Äusserungen von Ihr dazu. Das Opernhaus Zürich hat einen bindenden Arbeitsvertrag mit Frau Netrebko. Für uns als Arbeitgeber existiert keine rechtliche Grundlage Mitarbeitende nach ihrer politischen, religiösen oder sexuellen Orientierung zu befragen.»

Und die Pressestelle sagte dann noch, falls die CH Media ein Statement von Netrebko in Erfahrung bringen wolle, müsste man sich direkt an Anna Netrebkos Agentur wenden. Mit einem Kontakt würde man gerne behilflich sein.

Netrebkos Meinung zum Krieg interessiert im mit fast 85 Millionen subventionierten Haus offenbar nicht, man beruft sich auf die rechtliche Grundlage. Zur Erinnerung und rechtlichen Grundlagen: Als 2018 bei einer Premiere ein Regisseur mit einem Stalin-T-Shirt auf die Bühne trat, sagte Homoki: «Wir machen unseren Gastkünstlern grundsätzlich keine Kleidervorschriften.»

Wo sich Politik und Kultur mischen: Anna Netrebko und Valery Gergiev in Moskau. youtube

Das Opernhaus weiss auch zu Anna Netrebkos Auftritt nichts zu sagen. Aber das ist in diesen Tagen auch eine Aussage. Wer jetzt keine Position bezieht, zeigt seine Gesinnung. Schmückte sich das Opernhaus über Monate mit der Diversity-Fahne auf dem Dach, macht man nun auf gutschweizerische Diplomatie. Zu was dieses Verstecken und Nichtssagen führen kann, hat in den letzten Monaten das Kunsthaus Zürich und die Zürcher Stadtregierung gezeigt. Weltweit machte man wegen der Mauerhaltung betreffend der Bührle-Sammlung negative Schlagzeilen. Jetzt liegen die Karten auf dem Tisch.

Aviel Cahn, Genfs Operndirektor, sagte gestern am Donnerstag dieser Zeitung, dass er von Gergiev oder Netrebko, die er Propagandakünstler Putins nannte, ein klares und offenes Statement mit Aufforderung zum Frieden einfordern würde. Wenn sie dazu nicht bereit wären, würde er das Engagement annullieren.

Zürich wird nichts fragen, der Finanzdirektor wird sich nach den zwei ausverkauften Vorstellungen die Hände reiben. Die Parkettplätze kosten 380 Franken – ohne Netrebko «nur» 230. Das Opernhaus hat etwa 500 Plätze in der ersten Kategorie: Der Einnahmenunterschied beträgt auf alle Plätze berechnet für eine Vorstellungen bei knapp 150 000 Franken, unter dem Strich allerdings «nur» 100’000 pro Vorstellung, wie der Finanzdirektor Christian Berner auf Nachfrage mitteilt. Somit sind es gut 200000 Franken. Daraus lässt sich knapp eine Neuproduktion formen. Dieses Geld will sich Homoki mit kritischen Fragen nicht entgehen lassen.

Die Migros Kulturprozent Classics, die Klassikreihe der Migros, zeigt Haltung und hat die Tournee mit dem Russischen Nationalorchester, die ab 21. März durch drei Schweizer Städte gegangen wäre, am Freitag abgesagt.