Ukraine-Krieg Hier ein Gefühl der Ohnmacht, dort ein unglaublicher Widerstand Selbst Menschen, die noch nie eine Waffe trugen, lernen jetzt schiessen, um sich Putin in den Weg zu stellen. Die Ukraine hat eine lange Widerstandstradition und eine noch längere Leidensgeschichte.

Ein Land, geeint gegen den Aggressor: eine ukrainische Soldatin in Sievierodonetsk, in der Region Luhansk. Bild: Keystone

Der Widerstand in der Ukraine gegen die russischen Invasoren geht uns nahe wie nur wenige Ereignisse in diesem Jahrhundert. Selbst ein gestandener Viersterngeneral a. D. zeigt sich in der Talkshow «Anne Will» beeindruckt: Egon Ramms, ehemaliger Befehlshaber der deutschen Bundeswehr und der Nato, lässt sich sogar zur gewagten Aussage hinreissen, «das Volk und die Streitkräfte» der Ukraine könnten «diesen Krieg gewinnen». Wladimir Putin habe deren Widerstandskraft unterschätzt.

Vermutlich haben wir sie alle unterschätzt oder gar nicht mehr gewusst, was Widerstand wirklich bedeutet. Durch die Bilder und Berichte aus der Ukraine bekommen wir wieder eine Ahnung davon. Das Herz drängt uns, sogleich Seite an Seite mit den Ukrainerinnen und Ukrainern Widerstand zu leisten. Aber die Vernunft gehorcht noch immer Putins Logik, da er die schrecklichsten atomaren Folgen an die Wand malt, falls wir zu sehr Partei nehmen in diesem Krieg.

«Wenn wir es überleben, wird uns das Geschehene noch lange beschäftigen.» Erste-Hilfe-Kurs in Lviv/Lemberg. Bild: Getty Images

Es bleibt ein Gefühl der Ohnmacht, weil wir so wenig tun können

Das wollen wir doch nicht riskieren, und so bleibt es bei Boykottmassnahmen gegen Russland und Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine. Zudem nehmen wir hoffentlich unbürokratisch und grosszügig Flüchtlinge auf und spenden Geld.

So weit, so ungenügend. Es bleibt ein Gefühl der Ohnmacht, weil wir gegen Putins Angriffskrieg nicht mehr tun können. In den sozialen Medien zirkulieren Aufnahmen von einberufenen Ukrainern. Bei vielen sieht man, dass sie zum ersten Mal eine Uniform tragen. Auf einem Bild ist ein Literaturkritiker zu sehen. Einer wie ich.

Seit einer Woche wird er, der bisher noch nie eine Waffe in Händen getragen hat, im Schnellverfahren ausgebildet. Sein Blick hinter der Brille ist nachdenklich, alles andere als kämpferisch oder gar heroisch. Ich stelle mir vor, ich wäre an seiner Stelle. Ebenfalls Brillenträger, untauglich, selbst für den Zivilschutz noch unbrauchbar. Was würde ich tun? Kämpfen oder fliehen?

Schiessunterricht für die Zivilbevölkerung in Lviv/Lemberg. Bild: Keystone

Auch in der Schweiz stand einmal eine Invasion unmittelbar bevor

Vom Hörensagen und aus Geschichtsbüchern wissen wir, dass es auch in der Schweiz einmal eine dramatische Situation gab, die zum Glück unblutig und ohne Zerstörungen endete. Aber nach Hitlers Einmarsch in Frankreich am 10. Mai 1940 war hierzulande die Angst vor einer Invasion sehr real. Man wusste um die eigene militärische Unterlegenheit, war auf das Letzte gefasst und zum Widerstand auf Leben und Tod bereit.

Es kam zwar nicht zum Ernstfall. Dennoch prägte die heikle Phase die ganze sogenannte Aktivdienstgeneration, auch wenn eine hurrapatriotisch gestimmte geistige Landesverteidigung dann vieles überhöhte und verkitschte.

Wir haben uns erschreckend lange wie Putin-Versteher benommen

Zuletzt haben wir vor allem gelernt, Widerstand dagegen zu leisten, dass uns Kriegsbilder aus Aleppo oder Libyen oder aus dem Donbass zu nahe gehen. Putin durfte seine imperialen Interessen ungehindert verfolgen und innenpolitisch immer diktatorischer herrschen. Wir haben alles geschluckt, uns wie Putin-Versteher benommen. Und wie Ukraine-Ignoranten. Erst der aktuelle Angriffskrieg hat uns aufgeschreckt, weil wir endlich einsehen, dass Putin nicht nur Krieg gegen die nach Westen drängende Ukraine führt, sondern den demokratischen Westen insgesamt als Feind betrachtet.

Die Ukraine war oft unterdrückt, besetzt, Grossmacht-Fantasien ausgeliefert, etwa in der Sowjetunion, unter den Deutschen und jetzt durch Putin. Entsprechend hat sich eine ausgeprägte Widerstandskultur gebildet. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks gab es in keinem anderen europäischen Land eine so breite Protestbewegung gegen Autokratien und Putinismus.

Die Orange Revolution 2004 und die «Euromaidan» genannten Proteste 2013/2014, deren Zentrum der Maidanplatz in Kiew war, sind auch aus den Widerstandstraditionen in der Geschichte der Ukraine zu erklären. Das betont der 1943 in Winterthur geborene Osteuropa-Historiker Andreas Kappeler, der bis zu seiner Emeritierung an der Universität Wien lehrte. Er gilt als einer der besten Ukraine-Kenner und hat in seinen Büchern und Aufsätzen diese Widerstandskultur erforscht.

Im Jahr 2013 demonstrierten Zehntausende in Kiew und leisteten damals bereits Widerstand. Bild: Keystone

Ukrainischer Widerstand: mal freiheitlich, mal nationalistisch

Die Kosaken waren schon im 17. Jahrhundert Anführer von Volksaufständen. Bis heute stehen sie in der Ukraine für Freiheit und Gleichheit, für die Rebellion gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit, für zivilen Ungehorsam.

Die Kehrseite waren schreckliche Massaker an Juden oder Polen, die den Kosakenmythos, so Kappeler, aber nicht beschädigten. Es gab in der ukrainischen Widerstandsgeschichte immer freiheitlich-friedliche und martialisch-nationalistische Bewegungen dicht nebeneinander.

Die Ukrainische Aufstandsarmee oder die Organisation Ukrainischer Nationalisten haben eine dunkle Vergangenheit, kollaborierten mit Hitler in der Hoffnung, auf diese Weise einen eigenen Staat errichten zu können. Es gibt nach wie vor Freiwilligenbataillone mit offen rechtsextremistischer Ausrichtung.

Aber vergleichbare Kampftruppen mit faschistischer Gesinnung finden sich genauso auf russischer Seite. Putins Argument, er wollte die Ukraine «entnazifizieren», ist schon deshalb reine Propaganda, weil es vor allem sein brutaler Blitzkrieg ist, der fatal an die Nazis erinnert.

Ein Nationaldichter als Ikone des Widerstands

Der wahre und jetzt wieder oft zitierte Heros der ukrainischen Widerstandskultur ist der Nationaldichter Taras Schewtschenko, der vor 200 Jahren gegen soziales Unrecht und die Unterdrückung der Ukraine im Russländischen Reich aufbegehrte. Seine aufrührerischen Schriften trugen ihm, dem Kind von Leibeigenen, fast zehn Jahre Verbannung ein. Da deutet sich ein weiterer Strang der ukrainischen Widerstandstradition an: die Leidensgeschichte.

Wie wirft man einen Molotowcocktail, um die russischen Aggressoren aufzuhalten? Training in der ukrainischen Stadt Schytomyr. Bild: Reuters

Immer wieder wurden Ukrainerinnen und Ukrainer ebenso wie ihre Sprache und Kultur unterdrückt. Während der beiden Weltkriege verwandelte sich ihr Territorium in ein Schlachtfeld. Etwa zehn Millionen Menschen verloren das Leben. Nicht zu vergessen der Holodomor, die grausame Hungersnot der Jahre 1932/33; zwischen drei und vier Millionen Menschen kamen durch Stalins Politik um. Nur ein Russland, das mit allen Mitteln wieder Imperium sein will und die Ukraine lediglich als seinen Hinterhof, seinen Puffer gegen den Westen betrachtet, hat deren Widerstandskraft und Leidensbereitschaft derart unterschätzen können.

Sind wir tatsächlich in einem «postheroischen» Zeitalter angelangt, wie der deutsche Politikwissenschafter Herfried Münkler sagt? Mit jedem Kriegstag wirkt die These zynischer angesichts des Widerstands, den die Ukraine allein, sich selbst überlassen, gegen den Despoten Putin und seine massiv auf die Zivilbevölkerung zielenden Brutalo-Milizen leistet. Selbst die Zwangsrekrutierung der 18- bis 60-jährigen Männer nimmt man hin. Fluchtversuche scheinen bis jetzt die Ausnahme zu sein. Dieser Widerstand der Armee wie der Zivilgesellschaft lässt sich nur als heroisch bezeichnen.