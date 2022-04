Ukraine-Krieg Trampelnde Verse: Warum Lyrik nicht nur trösten kann, sondern auch gewaltverherrlichend ist In Zeiten des Kriegs besinnt man sich gern auf die Lyrik. Gedichte werden im Bunker geschrieben. Berühmte Zeilen werden durch die sozialen Medien gereicht. Doch aufgepasst: Nicht alle Kriegsdichtung steht auf der gewaltlosen Seite.

Das an der Plastik angebrachte Petrarca-Zitat «Ich gehe durch die Welt und rufe ‹Friede, Friede, Friede›» die in Berlin stehende Statue «Der Rufer» zum zeitlosen Symbol des Friedens werden lassen. Doch nicht zu allen Zeiten waren Literaten auch Pazifisten . Kay Nietfeld / DPA

Was kann die Kunst, was kann die Lyrik gegen den Krieg? So fragt sich in diesen finsteren Zeiten der Kulturmensch. Dem Groben, der Aggression, muss doch ein entschlossenes Erzeugnis der Fantasie und der Vernunft entgegengestellt werden, ein Antikriegsgedicht! Zu dem Schluss scheinen dieser Tage viele zu kommen, die – wenn sie ihrem Zorn und Entsetzen über die Bombardements nicht gleich selbst in Versform Ausdruck verleihen – die bewährten Klassiker der Kriegsdichtung aus dem Regal ziehen. Doch dabei sei Vorsicht geboten. Denn nicht immer haben sich die Poeten dem Krieg unzweideutig entgegengestellt. Die Gleichsetzung von Kriegsdichtung mit Antikriegsdichtung trifft nur für die jüngere Vergangenheit zu.

Mit dem Krieg, dem «Vater aller Dinge», hob die westliche Literatur an und sie sollte ihm lange treu bleiben. Homers «Ilias» machte den Auftakt zur europäischen Literatur mit einem Kriegsepos, das die Kampfhandlungen nicht eben spitzfingrig anfasst. Gegen die Hälfte der 16000 Verszeilen besingen das Schlachtgetümmel der grimmigen Krieger mit ihren funkelnden Helmen und Lanzen. Ihren stattlich-feierlichen Ton behalten sie auch dann, wenn Glieder zerfetzt, Schädel zerbrochen und Hirne zermantscht werden.

Battle scene from a manuscript of Homer "Iliad" c.300 AD.Biblioteca Ambrosiana Milan. (Photo by: Photo12/Universal Images Group via Getty Images) Photo 12 / Universal Images Group Editorial

In der «Odyssee» herrscht dann freilich ein wenig Katerstimmung, und den Heimweg von Troja hatte man auch unterschätzt. Doch bei Vergil gehts wieder in alter Frische los. «Arma virumque cano»: Der Krieg wird besungen, und mit ihm der Mann, der ihn führt. Und auch die grossen Heldenepen des Mittelalters sind eben das, was ihr Name sagt: Gesänge auf Männer und ihre militärischen Heldentaten. Ein Blick ins Werk von Ariost, Milton, Tasso und anderen zeigt, dass sich auch die Dichter der Neuzeit nicht zu schade für ausgiebige Kriegsdarstellungen waren.

Lyrik als Propagandainstrument der Nationalisten

Im Zeitalter des Nationalismus verband sich die Lyrik mit der Ideologie zum Propagandainstrument. Laut und stolz trampelten die Verse daher wie entschlossene Soldaten in Gefechtsbereitschaft. Nicht zufällig stammt eines der berühmtesten Kriegsgedichte vom damaligen britischen Hofdichter Alfred Tennyson. Im «Angriff der leichten Brigade» bringt er es fertig, eine waghalsige Operation, die Hunderte Männer und Pferde das Leben kostete, als Heldentat und Dienst am Vaterland herauszustellen.

«Cannon to the right of them, Cannon to the left of them»

So donnern die Zeilen vorwärts, robust und unaufhaltsam. Dass der verlustreiche Angriff – den die Kavalleristen 1854 im Krimkrieg gegen die Russen ritten – aufgrund eines «Versehens» zu einem Selbstmordkommando geriet, verhehlt Tennysons Gedicht nicht. Dennoch klagt es nicht an, sondern feiert die Gefallenen als Helden, die pflichtschuldig «in die Münder der Hölle» galoppieren. Die Formel hinter solcher poetischer Zweckpropaganda heisst, nach einem Vers aus einer Horaz-Ode,

«dulce et decorum est pro patria mori»: «Süss und ruhmvoll ist’s, fürs Vaterland zu sterben».

Die Glorifizierung des Kämpfens, Leidens und Sterbens im Namen der Nation hatte ihren Höhepunkt im Vorfeld des Ersten Weltkriegs. Allein im August 1914 entstanden in Deutschland rund 50000 Kriegsgedichte, darunter Rilkes ergreifenden «Fünf Gesänge» an den glühenden Schlachtgott in seinem rötlichen Himmel.

Das Sewastopol Panorama, gemalt von Franz Alexejewitsch Roubaud stellt die Belagerung Sewastopols (1853-1855) im Krimkrieg dar. Bild: Wikipedia

Die typische Kriegstreiberlyrik war jedoch anderer Natur. Sie war deklamatorisch, rhythmisch und markig – weshalb sie sich oft zur Adaption als Soldatenlied anbot – und vor allen Dingen unmissverständlich in der Botschaft. In Walter Flex’ Gedicht «Deutsche Schicksalsstunde» heisst es:

«So lasst uns schwör’n und singen

in Nacht und Sturm hinein,

deutsch bis zum Todesringen

und nichts als deutsch zu sein!»

Die Kriegsgeilheit dieser Zeit war beispiellos, nicht nur in Deutschland, – das anschliessende Entsetzen über das Grauen der Kriegs allerdings ebenso. Bei Tennysons Landsleuten Siegfried Sassoon und Wilfred Owen nahmen Kanonendonner und Gewehrsalven immer noch viel Raum ein, doch im Zentrum der Aufmerksamkeit waren nun der Schmerz, die Wunden, das Sterben, und die trauernden Frauen und Mütter.

Und neben dem sinnlosen Leid galt die Kritik auch der Kriegstreiberei und der verlogenen Ideologie der Heldenverehrung. Das Motto «Dulce et decorum est pro patria mori» nahm sich Owen explizit zur Brust. Sein eindrückliches Gedicht über den qualvollen Tod eines Kameraden in einem Giftgasangriff schliesst mit dem Hinweis auf die «alte Lüge» dieses propagandistischen Satzes.

Seither, und insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg, herrscht unter den Dichtern nicht mehr viel Kriegsenthusiasmus. Zugleich ist der Bedarf nach einer Lyrik mit Berichterstattungsfunktion geschwunden. Die Gräuel des Kriegs sind dank Reportagen in Wort und Bild zu Genüge bekannt. Und die nationalistischen Heldenideologien? Die gehen uns als Zuschauer aus ausländischer Distanz vielleicht nichts an.

Überhaupt stellt sich die Frage, was man abseits der Schlachtfelder mit Kriegs- oder Antikriegslyrik zu hantieren haben soll. Indessen hält der Kanon auch für alle, die in finsteren Zeiten zufällig verschont bleiben, etwas bereit. In Bertolt Brechts Gedicht «An die Nachgeborenen» heisst es:

«Was sind das für Zeiten, wo

Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist/

Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschliesst!»

So oder ähnlich fragen sich derzeit viele Kulturschaffende.

«Nichts

Von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich sattzuessen.

Zufällig bin ich verschont.»

Doch die sozusagen kosmische Schuld des Verschontseins ist nur das eine. Das andere ist die Frage nach der tatsächlichen Schuld – gesellschaftlich durch Passivität in geopolitischen Fragen oder individuell durch den Konsum von importierten Rohstoffen. Eigenartig treffend klingen dieser Tage die merkwürdigen Zeilen von Matthias Claudius’ «Kriegslied»:

«‘s ist leider Krieg – und ich begehre

Nicht schuld daran zu sein!»

Dass der Sänger dieses Lieds davor zurückschreckt, seine Unschuld zu behaupten, spricht Bände. Doch warum richtet sich das Begehren bloss darauf, unschuldig zu sein, wenn «leider» Krieg herrscht – statt auf ein Ende des Kriegs? Versöhnt sich in diesem «Kriegslied» etwa jemand mit dem Krieg als unausweichlichem Faktum? Vorsicht sei geboten bei der Lektüre von Kriegsdichtung.