Ballett Elfe, Püppchen, femme fragile: Woher kommt der Schlankheitswahn in der Kunst? Das Schönheitsideal im Ballett ist ein Zopf des 19. Jahrhunderts. Er müsste dringend weg - wie so viele Weiblichkeitsvorstellungen aus jener Zeit.

Als wären sie nicht von dieser Welt: Die Idee von der grazilen Primaballerina, mit der viele heute Ballett verbinden, stammt eigentlich aus dem 19. Jahrhundert. Bild: Keystone

Die Dämonen des 19. Jahrhunderts werden selbst moderne Frauen so schnell nicht wieder los. Die Elfen, Püppchen, Kindfrauen oder ohne eigenen Lebensentwurf auskommende Märchenprinzessinnen aus der Feder der Gebrüder Grimm reden bei der Selbstdefinition von Weiblichkeit immer mit. In einer Zeit, in der feministische Anliegen Mainstream geworden sind, führen diese Wesen im Kinderzimmer ein geduldetes Parallelleben. Etwa, wenn kleine Mädchen mit Traumberuf Ballerina ins Tutu schlüpfen, diesen Tüllrock, in den sich Männer höchstens bei Junggesellenabschieden zwängen, um sich der Lächerlichkeit preiszugeben.

Wenn kleine Mädchen von Kindsbeinen an den Traum der Ballerina leben, fällt es ihnen später schwer, die Rolle, die sie in den Stücken einnehmen, zu hinterfragen. Getty Images

Auch ausserhalb des Kinderzimmers lebt das Ideal der schutzbedürftigen, hilflosen Frau fort. Ihre Zerbrechlichkeit widerspiegelt sich gern in ihrer knochigen Physiognomie. An den Stadttheatern sind immer noch mehrheitlich elfenhafte Darstellerinnentypen engagiert, die sich als femmes fragiles auf der Bühne Männern in die Arme werfen. Die, wie es Theaterautorin Julia Haenni in einem ihrer Stücke formuliert hat, im weissen Nachthemd schreiend über die Bühne torkeln. Selbst die Tolkien’schen Elfen wären ohne die Vorarbeit des 19. Jahrhunderts nicht denkbar.

Das Produkt einer Männlichkeitskrise

In der bürgerlichen Welt von damals wurde auf dem Rücken der Frau eine regelrechte Männlichkeitskrise ausgefochten. Die zunehmend selbstbewusster auftretende Frau bedrohte das männliche Selbstbild so sehr, dass Literaten, Musiker und Maler ihre Ängste auf dem Höhepunkt der Krise um die Jahrhundertwende in der Kunst sublimierten. Sie arbeiteten sich am Frauentypus der Verführerin (femme fatale) ab, welche die strengen Moralvorstellungen der Zeit bedrohte, und am Typ des schutzbedürftigen Heimchens (femme fragile).

Das wegen unrealistischer Körperideale in Verruf geratenen Ballett habe sein Schlankheitsideal genau in jener Zeit entwickelt, sagt Christina Thurner, Professorin für Tanzwissenschaft an der Universität Bern. Das Handlungsballett der Romantik bis zu Klassikern wie «Schwanensee» sei als Gegenbewegung zur Industrialisierung zu sehen. Thurner sagt:

«Es war eine Flucht in eine andere Welt, wo männliches Begehren sublimiert ausgelebt werden durfte Es standen ja keine Frauen auf der Bühne, sondern Geister oder Feen.»

Dafür brauchte es Tänzerinnen mit schlanker Statur und wenig ausgeprägten Sexualmerkmalen. Mit der Technik des Spitzentanzes und dem Pas de deux, bei dem der Mann die Frau stützt, entschwebten diese Wesen allem Irdischen. Schade nur, dass das Publikum diese Ausprägung des Balletts heute als normalen «Standard» empfindet. Viele Schulen hätten sich diesem Mythos unterworfen, obwohl es auch Ballettrichtungen gebe, in denen andere Körperformen toleriert würden, so Thurner. Die Tanzexpertin bedauert das. Denn: «Tanz hätte doch gerade das Potenzial, Körperbilder zu reflektieren.»