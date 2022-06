Best Of June Die beste Musik des Monats Juni: Flaute im Pop, Jazz und Prog sind Trumpf Pop scheint scheint eine verfrühte Sommerpause zu machen. Dass der Song der Stunde, "Running Up That Hill" von Kate Bush aus den 80er-Jahren stammt, ist bezeichnend für die popmusikalische Flaute. Das ist die Chance für spannende Jazzneuheiten von Theo Croker, Tigran Hamasyan und der Schweizer Band Garn. Das Album des Monats kommt aber von den britischen Prog-Rockern Porcupine Tree, die ein bemerkenswertes Comeback gegeben haben.

Bandleader Steve Wilson von Porcupine Tree ist zurück. Rolf Jenni / KUL

1. Porcupine Tree: Closure/Continuation

Der englische Sänger, Gitarrist und Komponist Steven Wilson hat mit seiner 1987 gegründeten Band Porcupine Tree den etwas in die Jahre gekommenen Progressive Rock erneuert und in weiten Kreisen wieder salonfähig gemacht. Nach Startschwierigkeiten wurde die Band immer erfolgreicher – doch dann war plötzlich Schluss. Auf dem Höhepunkt des Erfolgs löste sich Porcupine Tree überraschend auf.

Mastermind Steven Wilson verfolgte darauf eine Solokarriere, entfernte sich dabei weit vom Genre des Progressiven und griff tief in die Popkiste. Das missfiel vielen in der eingefleischten Prog-Gemeinde, doch kommerziell zahlte sich der Abstecher in die gefälligeren Popgefilde aus. Seine Soloalben klassierten sich regelmässig in den Top Ten.

Doch jetzt hat sich Porcupine Tree zurückgemeldet und klingt so, wie wenn die Band nie weg gewesen wäre. Auf «Closure/Continuation» hat Wilson auf Stücke zurückgegriffen, die sich schon lange auf seiner Festplatte befanden. Dazu kam eine Reihe von Songs, die stark von den Ereignissen der letzten Jahre, von Krisen und Katastrophen inspiriert sind.

Porcupine Tree Ausgabe 2022 ist mit den bewährten Musikern Gavin Harrison (Schlagzeug) und Richard Barbieri (Keyboard) auf ein Trio reduziert. Doch Wilson setzt auf die alten Werte der Band zwischen Aggressivität und Melancholie: Knallharte Riffs, knüppeldicke Bassläufe, vertrackte Rhythmen, weite Keyboardflächen, Anleihen bei Metal und Psychedelic und versöhnliche Gesangslinien, die zu himmlischen Chören aufsteigen können.

Das Comeback-Album «Closure/Continuation» fühle sich an wie eine Weiterentwicklung von Porcupine Tree, liess Wilson dem «Rolling Stone» wissen. Für uns knüpft das Comeback aber vielmehr punktgenau dort an, wo die Band vor dreizehn Jahren aufgehört hat. Vor allem ist es die grosse Versöhnung von Steven Wilson mit den Fans des Progressive Rock.

2. Theo Croker: Love Quantum

«Jazz is dead» rappt Theo Croker auf seinem neuen Album «Love Quantum» und widerlegt sich darauf gleich selber. Der amerikanische Trompeter ist ein stilistischer Grenzgänger und seine Musik wunderbar undefinierbar. Mit Gästen wie dem Fugees-Boss Wyclef Jean, der Jazzlegende Gary Bartz und Soulsängerin Jil Scott füllt er seine Musik mit aktuellen Inhalten und verhilft ihr dadurch zu neuer Relevanz. So gedacht klingt Jazz quicklebendig.

3. Tigran Hamasyan: StandArt

Der virtuose Pianist Tigran Hamasyan ist bekannt für seinen spektakulären Cocktail aus Neuer Musik, Metal, Jazz und armenischer Folklore. Jetzt hat sich der Armenier erstmals Klassikern des amerikanischen Jazz angenommen und erlaubt sich mit einer US-Band und den hochkarätigen Gästen Mark Turner, Ambrose Akinmuire und Joshua Redman herrlich unverfrorene Interpretationen. Das ist kulturelle Aneigung im besten Sinn.

4. Garn: To The Sun.

Garn ist nicht nur ein textiles Gebilde, Garn ist auch eine Jazzband um den Bassisten Claude Meier. Der Bandleader hat fein gestrickte und gewirkte Kompositionen geschrieben, die die hochkarätigen Musiker Marc Stucki, Fabian M. Müller, Urs Müller und Christoph Steiner zu einem grossen Ganzen weben. Mal besinnlich, mal von Sinnen. Mal atmosphärisch, mal atemlos. Mal luftig, mal lüpfig. Aber immer originell und überraschend. Top-Jazz auf der Höhe der Zeit.

5. Stella: Up & Away

Stella (eigentlich mit einem griechischen Sigma geschrieben) beamt uns mit ihrem Album irgendwo nach Griechenland. Zwischen paar Tavernen flirrt die Hitze, da dudelt Pop aus den Boxen, daneben sitzen Musiker mit traditionellen Instrumenten. Die junge Athenerin kombiniert das alles virtuos und doch locker. Die Bouzouki trifft auf Synthesizer. Dazu mixt Stella noch einen Schuss Orient rein und fertig ist diese unglaubliche smoothe Sommerplatte.

6. Wallis Bird: Hands

Hände haben viel zu erzählen. Diejenigen von Wallis Bird genug für ein Album mit «neuneinhalb Songs für neuneinhalb Finger». Seit sie bei einem Unfall einen Finger verlor, spielt sie die Gitarre auf der «falschen» Seite – und das klingt richtig gut. Das siebte Album der Irin ist schonungslos und unverfroren optimistisch. Die poppigen Eighties-Beats erinnern nur selten an den Folk früherer Alben. Aber Wallis Bird hat recht, wenn sie fragt: «What’s Wrong With Changing?»

7. Horsegirl: Versions Of Modern Performance

Eigentlich klingt das nach Gestern. Horsegirl machen knarzigen Indie-Rock, der in 90er-und Nullerjahren aus den Boxen schallte. Die drei Freundinnen erinnern sehr an Sonic Youth. Knackige, direkte und trotzdem leicht vernebelte Punk-und Rocklieder. Ohne grossen Schliff und mit viel Kanten. Es klingt alles so handgemacht und dröhnt, als wäre es in der Garage aufgenommen. Super. Gestern ist heute auch noch super.

8. Luke Gasser: Kumpelding

Der rohe Klang seiner Telecaster-Gitarre ist längst zum Markenzeichen geworden. Genauso wie seine markante Stimme. Das ist auf «Kumpelding» nicht anders. Knackige Riffs, schnörkelloser Rock, dazu Luke Gassers Reibeisenstimme. Die Mischung aus treibenden Rockern, Midtempo-Songs und Balladen macht das Album zum abwechslungsreichen Hörerlebnis. Daran haben die Kumpels aus der Solothurner Szene einen ohrenfälligen Anteil. Sie bereichern Gassers Musik um neue Facetten und Klangfarben und machen das Album zum vielleicht besten, das der Obwaldner je gemacht hat. Auffällig, weil bis jetzt in Gassers Aufnahmen vermisst, ist der Klang der Hammondorgel von Brige Geiser, der perfekt zu den Songs passt und ihnen einen Touch von 1970er- und 1980er-Jahre Rock verpasst. Und auch Phipu Bluedög Gerbers Gitarrenspiel, dem härtesten Bluesgitarristen der Schweiz, wie er auch schon mal bezeichnet wurde – bringt neue Farben in die Songs. Gerber legt mit seinen Soli eine fast schon logische Ergänzung zu Lukes Breitseiten. Das Ganze thront auf einem Fundament des präzisen, treibenden Heavy-Schlagzeugs von Freddy Steady, der mit Krokus Schweizer Rockgeschichte schrieb sowie dem soliden Bass von Yves Horisberg. «Es war mir eine Ehre, mit diesen Leuten zu spielen,» sagt Gasser.

9. George Ezra: Gold Rush Kid

Gute Laune ist der Markenkern der Songs von George Ezra, diesem aufgeweckten wie nachdenklichen Engländer. Vor acht Jahren kam er mit der Interrail-Hymne «Budapest» gross raus, auch «Shotgun» war 2018 immens erfolgreich, auch die zu den Hits gehörenden Alben liefen blendend. Nun veröffentlicht Ezra, der soeben auch beim 70. Dienstjubiläum von Queen Elizabeth auftrat, nach vier Jahren wieder ein neues Album. Es heisst «Gold Rush Kid», ist erneut gespickt mit diesem erfrischenden George-Ezra-Optimismus, doch zusätzlich zeigt er ein paar neue, introvertiertere Facetten seines Schaffensspektrums.

Trotz ruhiger Stücke wie dem akustisch-elektronischen «I Went Hunting» oder dem stimmungsvoll harmonischen «Sun Went Down» zieht sich auch durch «Gold Rush Kid» wieder diese wunderbar sorglose Sonnenstimmung, die schon die bisherigen Hits des Mannes mit der markant tiefen Stimme prägte. «Anyone For You» etwa verströmt das Ezra-typische optimistische, sorglose Gute-Laune-Gefühl. «Dance All Over Me» ist eine Dance-Pop-Nummer, die nicht nur Erinnerungen an «Nothing Breaks Like A Heart» von Miley Cyrus weckt, sondern auch prima mit der Klampfe am Lagerfeuer gespielt werden kann. Dass seine Songs oft unbeschwerter wirken als Ezra selbst, gehört ebenfalls zu seiner Geschichte dazu.

Auf den Punkt bringt der blonde Brite dieses ganze mal mehr, mal weniger komplizierte George-Ezra-Sein auf seiner neuesten Single «Green Green Grass». Die handelt von einer kunterbunten Reggaefeier, in die George Ezra vor ein paar Jahren im Urlaub auf St. Lucia rein zufällig geriet und die sich als eine Beerdigung entpuppte. «Das hat mich umgehauen. Ich war so beeindruckt davon, wie die Menschen dort die Fragilität, aber auch die Grandiosität des Lebens zelebrierten, dass ich noch am selben Abend die Zeile ‹You better throw a party on the day that I die› in mein ­Notizbuch schrieb. Letzten Endes handelt der Song davon, wie einfach es sein kann, Glück zu empfinden.» Man muss es nur zulassen.

10. Jack Johnsons: Meet The Moonlight

youtube

Fünf Jahre hat sich Jack Johnson seit seinem letzten Studioalbum Zeit gelassen. Nun meldet sich der ehemalige Surfer mit der sanften Stimme musikalisch zurück - und klingt auf «Meet The Moonlight» wie gewohnt äusserst entspannt. Wenn der Sommer etwas mau war und man dann Johnsons Lieder hört, kommt sofort sommerliche Stimmung auf. Dabei hat der 47-Jährige auch etwas auf dem Herzen.

«One Step Ahead» heisst die coole erste Single aus seinem achten Album, bei der zur Abwechslung mal nicht seine Akustikgitarre das dominante Instrument ist, sondern der Bass. So locker und lässig der Song klingen mag - inhaltlich ist er Johnsons Abrechnung mit toxischer Gesprächskultur und den Schattenseiten von Social Media.

«Wir sind an einem Punkt, an dem sich die menschliche Natur nicht verändert hat, aber die Technologie um uns herum hat sich dramatisch verändert», erklärt Johnson im Begleittext zum Album. Es gehe darum, «zu versuchen durchzuatmen» und eine ruhigere Ebene zu finden - «was wichtig ist, wenn wir sehen, wie viele Freunde das Vertrauen verlieren und sich entfremden, weil sie bei irgendeinem Thema unterschiedliche Meinungen haben».

Mit den markanten hawaiianischen Gitarren ist «Calm Down» ein Stück Inselurlaub für die Ohren. Der melancholische Titeltrack erinnert daran, sich auf die wesentlichen Dinge des Lebens zu besinnen - allen voran die Liebe - und seinem Herzen zu folgen. «It’s good not to miss too many chances to follow love», singt Johnson in der wunderschönen Nummer, die nicht nur wegen der Mond-Referenz nach einem Sommerabend am Strand mit klarem Sternenhimmel klingt.

Zugegeben, solche Umschreibungen passten in den vergangenen 20 Jahren auf viele Songs von Jack Johnson, der sich und seiner Musik absolut treu bleibt. Der zeitlose Stil des Hawaiianers funktioniert auf jedem Album erneut, weil Johnson einfach ein guter Songwriter ist. Einzelne Lieder von «Meet The Moonlight» hervorzuheben erübrigt sich daher bei diesem harmonischen Album mit viel Sommerflair.