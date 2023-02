Glosse Gläserne Badezimmer in Hotels: Lasst den Scheiss einfach bleiben Viele Hotels finden gläserne Bäder chic. Dabei ist das Zurschaustellen der intimsten Erledigungen ein zivilisatorischer Rückschritt.

Merkwürdige Hotel-Mode: Glas zwischen Bad und Schlafzimmer. Bild: Liyao Xie / Getty

Zum ersten Mal sah ich das Phänomen in London im Spätsommer 2019. Ein Hotel mit schwarzen Wänden und fensterlosen Zimmerchen, mehr Würfel als Haus, war alles, was das Portemonnaie und die touristenreiche Jahreszeit für einen Kurztrip hergaben. Das grösste Problem dabei: Die Trennwand zum knapp zwei Quadratmeter grossen Badezimmer war komplett durchsichtig. Das Klosett konnte dem im Bett liegenden Gegenüber bei Langweile als Fernsehersatz dienen.

Seitdem begegnet mir das gläserne Badezimmer immer wieder, vor allem bei hippen Boutique-Hotels. Ich klicke durch die fotogeshoppten Werbefotos der Buchungsportale, staune über stilvolle Zimmer, adrett drapierte Blumenbouquets, minimalistische Möbel skandinavischer Bauart und zack – wird die Unterkunft abgelehnt. Weil im Hintergrund eine verglaste Tür zum WC aufblitzte.

Ganz allein bin ich nicht mit meiner Haltung, in der manche die ersten Anzeichen einer altersbedingten Prüderie erkennen wollen: Kürzlich präsentierte eine Userin auf Tiktok zunächst euphorisch ein Hotelzimmer für einen ersten Liebesurlaub. Dann entdeckte sie mit gespieltem Entsetzen die Glastür zum WC, der es nicht nur an Sichtschutz, sondern auch an Geräuschdämpfung mangelt.

Der Beitrag wurde von mehr als einer Million Menschen angesehen. Doch eigentlich müsste das Konzept von transparenten Sanitäranlagen so regelmässig zu Shitstorms führen, bis sein Erfinder oder seine Erfinderin eigenhändig sämtliche Verglasungen durch blickdichtes Material ersetzt hat. Schliesslich setzen sich nicht alle Zimmerkonstellationen aus Paaren zusammen, die nach 40 zusammen verbrachten Jahren komplett abgebrüht sind.

Die junge Frau hat vollkommen recht, wenn sie auf Tiktok schreibt: «Wenn das jemand liest, der solche Türen plant: bitte lasst es einfach.» Wer will frischverliebt miterleben, was die oder der andere im Badezimmer treibt – und umgekehrt? Selbst die beste Freundschaft kann auf die Probe gestellt werden, wenn es um das grosse Geschäft geht. Und dass immer eine Partei im Ernstfall vor das gemeinsame Zimmer geschickt werden muss, kann keine Lösung sein.

Einmal angefangen: Wovor würde der Wahnsinn der Sichtbarkeit halt machen? Die ganz coolen Hotels platzieren inzwischen die Dusche direkt neben das Bett. Irgendwo steht sicherlich bereits die Badewanne in der Lobby oder das Boudoir auf dem Balkon. Hauptsache das Geld für eine weitere Wand wird gespart.

Die heilige Privatsphäre wird durch die totale Transparenz ersetzt, alle sollen alles sehen und nichts darf mehr peinlich sein. Das klingt nach einer typischen Ideologie unserer Gegenwart, in der zu oft voyeuristische Effekte von Reality-TV und Social Media als alltagstaugliche Selbstverständlichkeiten verkauft werden. Vor mehr als 100 Jahren integrierte Marcel Duchamp ein Urinal in eine Kunstausstellung, um einen elitären Begriff von Kunst zu hinterfragen. Heute stellt das durchsichtige Hotelbadezimmer gewissermassen die radikale Profanisierung von Duchamps Ready-made dar.

1967 wurde in der Berliner Kommune 1 die Klotüre ausgehängt, weil man das Verstecken der Körperfunktionen als spiessig empfand. Dabei war die Abkehr vom öffentlichen Zurschaustellen intimster Erledigungen ein zivilisatorischer Fortschritt. Salopp gesagt: Erst in der Moderne schiss der gewöhnliche Mensch nicht mehr in die Gasse. Heute heissen die Hippies Hipster und der (M)Arsch durch die Institutionen hat sich längst in Bewegung gesetzt.