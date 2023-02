Interview Es gibt immer weniger Schweizer Pop-Hits – liegt das an der Auswahl durch die Radiosender? Der Musikchef des grössten Schweizer Privatradios gibt Antworten Der Schweizer Hit stirbt. Welche Rolle spielen bei dieser Misere Schweizer Privat-Radios? Neun Thesen und Behauptungen. Roman Unternährer, der Leiter Musik & Research von CH Media, nimmt Stellung.

Die Schweizer Band Hecht schwimmt auf einer Erfolgswelle und schreibt Songs mit Hit-Potenzial. In der Hitparade können sie sich aber kaum durchsetzen. Tabea Hüberli

Schweizer Popmusik ist gefragt und erfolgreich. Trotzdem ist in der Schweizer Jahreshitparade 2022 kein einziger Song aus der Schweiz vertreten (CH Media vom 12. Januar). Wer ist schuld an der Misere? Welche Rolle spielen die Schweizer Privat-Radios? Früher waren sie Hitmacher. Und heute? Überhaupt: Wie kommt das Musikprogramm zu Stande? Dazu haben wir Roman Unternährer, den Leiter Musik & Research von CH Media (zu der auch diese Zeitung gehört), mit Thesen und Behauptungen konfrontiert.

Roman Unternährer entscheidet mit, was auf Radio Argovia, 24 oder Pilatus gespielt wird. Manuela Jans

Radio-Sparte von CH Media CH Media, zu der auch diese Zeitung gehört, betreibt zwölf Privatradios. Radio 24, Radio Argovia, Radio 32, Radio Bern 1, Radio Central, Radio FM1, Radio Pilatus, Sunshine Radio sowie die Spartensender Virgin Radio Switzerland, Radio Melody und Flashback FM erreichen täglich mehr als 1,3 Millionen Hörerinnen und Hörer. Sie erhalten keine Gebührengelder. (sk)

Überall derselbe Mist! Schweizer Radios, SRF und Private, spielen alle dieselbe Musik. Musikredaktoren, wenn es sie überhaupt noch gibt, haben kaum Einfluss auf das Musikprogramm.

Stimmt nicht! Alle unsere Radiosender haben Musikredaktoren und ihr Einfluss ist relativ gross. Die Vorstellung, dass eine Festplatte überall dieselbe Playlist dudelt, ist falsch. Pop und Rock aus den 80er- und 90er-Jahren laufen generell gut. Auch Songs von Künstlern wie Robbie Williams, Pink oder Katy Perry. Aber sonst gibt es regionale Unterschiede, denen wir Rechnung tragen, um erfolgreich zu sein. Deutsch-Pop wie jener von Max Giesinger und Mark Forster sind in der Ostschweiz zum Beispiel viel beliebter als in Bern. Rock wird vor allem in der Zentralschweiz favorisiert. Hier kommen auch schweizerdeutsche Songs von Kunz, Hecht und Konsorten besser an als im Raum Zürich, wo rhythmische, elektronische, urbane Songs geschätzt werden. In Bern funktionieren die Mundart-Klassiker sehr gut.

Schweizer Radios orientieren sich an der Schweizer Singles-Hitparade, obwohl sie die Popularität von Musik nachweislich nicht adäquat abbildet.

Stimmt nicht! Die Schweizer Hitparade hat schon seit rund zwanzig Jahren keinen grossen Einfluss auf die Zusammenstellung des Musikprogramms. Wir wollen den Geschmack der Massen treffen und der ist nicht identisch mit der Hitparade. Wir richten uns vielmehr nach den Bedürfnissen unserer Hörerschaft, die wir in eigenen, regelmässigen und gross angelegten Untersuchungen ermitteln. Zweimal im Monat machen wir auch kleinere Umfragen und testen dabei aktuelle und ältere Songs auf ihre Beliebtheit.

Pop tendiert zur Segmentierung. Mit ihrer Ausrichtung auf den Mainstream und die breite Masse können die Radios nur ein kleines Segment abbilden. Spartenradios wären die Lösung.

Stimmt! In diese Richtung geht es auch. Vor einigen Jahren gab es neben dem Volksmusiksender Eviva praktisch keine Spartenradios. Heute hast du von CH Media zum Beispiel Flashback FM für Oldies, Virgin Radio für Rock, Radio Melody für Schlager und viele andere, auch kleinere Sender, die sich stilistisch anders positionieren. Mit wenigen Ausnahmen wachsen sie extrem, pro Jahr im zweistelligen Prozentbereich. Die Fragmentierung der Radiostationen wird deshalb vorangetrieben und sich weiter akzentuieren. Für uns ist das auch interessant. Die Verbreitung auf DAB+ ist relativ teuer, weshalb nicht jedes Genre in Frage kommt. Aber Webchannels sind relativ einfach und kostenintensiv. Da werden wir in Zukunft weitere Genres ausprobieren.

In der Schweizer Jahreshitparade 2022 ist kein einziger Song aus der Schweiz vertreten. Schweizer Radios tragen eine Hauptschuld. Sie sind keine Hitmacher mehr.

Stimmt nicht! Radios sind für die Musikbranche immer noch ein wichtiger Partner, um Hits zu machen. 78 Prozent der Bevölkerung hört täglich Radio.

Schweizer Radios spielen einen Song erst, wenn er erfolgreich ist.

Stimmt teilweise! Es gibt tatsächlich Sender, die sehr vorsichtig sind und erst Songs spielen, wenn sie Hits sind. Bei uns aber nicht. Natürlich orientieren wir uns auch an Airplay-Charts und schauen, welche Songs bei anderen funktionieren. Wir nehmen aber immer wieder auch Songs ins Programm, wenn sie nur eine Bekanntheit von 50 bis 60 Prozent haben, die wir dann bewusst aufbauen. Aktuelles Beispiel ist die neue Single «Gheie» von Hecht. Wir haben stets rund fünfzehn Songs, fast die Hälfte sind Schweizer Songs, in der Aufbaurotation. 60 bis 70 Prozent davon schaffen es, länger im Tagesprogramm zu bleiben. Bei Schweizer Songs ist die Erfolgsquote tendenziell kleiner als bei internationalen Songs, auch weil wir anteilsmässig mehr Schweizer Titel aufzubauen versuchen.

Schweizer Musik boomt. Das zeigt die Album-Hitparade mit 31 Alben in den Top 100. Der Anteil von Schweizer Musik in den Privatradios müsste also in diesem Bereich sein. Er ist aber weit darunter. Schweizer Musik wird bei den Privatradios nicht adäquat gespielt.

Stimmt! Das Problem ist, dass Schweizer Musik, vor allem Mundart, extrem polarisiert. Das heisst: Sie ist zwar bei vielen Hörern sehr populär, umgekehrt wird sie auch von vielen Hörern vehement abgelehnt. 30 bis 40 Prozent der Hörerschaft hört sie nicht gern oder weniger gern. Bei der Programmierung beachten wir nicht nur die Beliebtheit, sondern auch die Akzeptanz der Songs bei der breiten Masse. Ein wichtiger Faktor ist die Sprache: Als Hörer nimmst du einen Song in Mundart oder Deutsch anders wahr als Englisch. Ein Titel von Hecht fällt stärker auf als James Blunt. Er nervt auch früher, wenn du ihn immer und immer wieder spielst.

Schweizer Radios sind ein Begleitmedium. Das heisst: Die Musik darf nicht stören, nicht auffallen. Brave Durchschnittlichkeit ist Trumpf.

Stimmt teilweise! Wir bieten ein Begleitprogramm. Wir sind auch kein Einschaltradio. Das heisst: Die Zeiten sind vorbei, als man um halb eins das Radio für das Mittagsjournal einschaltete. Umgekehrt achten wir heute innerhalb dieses Mainstreams deutlich mehr auf die Vielfalt der Stilrichtungen als noch vor zehn Jahren. Also nur brave, unauffällige Titel sind auch nicht das Rezept, sonst wird es langweilig.

Durchhörbarkeit über alles! Musik mit Ecken und Kanten wird in den Radios nicht gespielt. Keine Elektro-Gitarren, kein Hip-Hop!

Stimmt! Unsere Regionalsender sind auf Durchhörbarkeit ausgerichtet. Für harte Gitarren gibt es eben die Rock-Spartensender und für Hip-Hop hatten wir bis vor einem Jahr auch einen eigenen Sender mit Musik für ein junges Publikum. Trotz grossem Werbeaufwand ist er nicht gewachsen. Weshalb wir ihn eingestellt haben. Ähnliche Erfahrungen haben übrigens auch SRF mit Virus gemacht, sodass das Programm im vergangenen Jahr komplett überarbeitet und neu positioniert wurde. Wir müssen uns fragen, ob dieses Alterssegment überhaupt noch Radio hört. Sie haben ganz andere Quellen wie Tiktok. Diese Hypes werden umgekehrt von unserer Hörerschaft gar nicht wahrgenommen, weshalb wir sie weniger berücksichtigen.

Schweizer Privatradios fördern keine Schweizer Musik.

Stimmt teilweise! Im Gegensatz zu den Fernsehsendern erhalten wir keinen Rappen Gebührengelder und sind zu 100 Prozent werbefinanziert. Das heisst: Wir sind daran interessiert, dass wir möglichst viele Hörerinnen und Hörer erreichen. Im Gegensatz zu den SRF-Radios haben wir keinen expliziten Förderauftrag. Überhaupt macht der Gesetzgeber punkto Musik keinerlei Vorgaben. Es gibt keine Schweizer Quote. Wir haben auch kein grosses Fördergefäss wie SRF «Best Talent». Wir fördern aber durchaus das Schweizer Musikschaffen. Wir haben grosse Events wie das Argovia Fäscht und die Music Nights im KKL Luzern. Wir bieten lokalen Bands aber auch Auftrittsmöglichkeiten auf kleinen Stages, Gratiskonzerte auf regionalen Bühnen mit 50 bis 150 Zuhörern. Im Radioprogramm werden sie stark beworben und wir spielen die aktuellen Songs.