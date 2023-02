Jelmoli-Schliessung Eine Liebeserklärung an die Konsum-Kathedrale Immer mehr Kaufhäuser schliessen, nun trifft es auch das Zürcher Traditionsgeschäft Jelmoli. Mit ihm endet ein weiteres Kapitel in einer glamourösen Kulturgeschichte. Anna Raymann Drucken Teilen

Der Glaspalast von Jelmoli schliesst nach langer Geschichte per Ender 2024. Lina Giusto / LTA

Wenn ich mich in der Fremde verloren fühle, gehe ich in ein Kaufhaus. Der warm parfümierte Lüftungsstoss empfängt mich wie eine vertraute Umarmung. Hier ist die Welt geordnet: Die schmucken Fläschchen duftender Kosmetik neben dem Eingang; die Rolltreppe hoch führt zu feinsten Stoffen und Textilien, die Rolltreppe nach unten in ein kulinarisches Paradies, in dem die Sardinenbüchsen im Regal wie kleine Kunstwerke aussehen. Ob in der Galerie Lafayette in Paris, im Harrods in London oder im KaDeWe in Berlin - im Kaufhaus verläuft man sich nicht, der Lageplan gleicht sich hier wie in der Fremde.

Die einstigen Konsumpaläste bröckeln. Immer mehr der traditionsreichen Kaufhäuser müssen schliessen, zuletzt die Manor-Filiale an der Zürcher Bahnhofsstrasse und nun, am Montag, wenige Schritte weiter, Jelmoli. Ein erwartbares, vielleicht gar längst fälliges Zeichen der Zeit? Das Sortiment im Online-Shop ist ohnehin grösser als jedes Lagerregal. Im Online-Shop steht man niemals vor verschlossenen Türen, er hat geöffnet twentyfour-seven. Was soll also verloren gehen, wenn doch mehr denn je alles für alle, rund um die Uhr verfügbar ist?

Ein literarisches Denkmal für das Kaufhaus

Wenn wie angekündigt Ende 2024 die Türen der Zürcher Glaspalastes schliessen, verschliessen sie auch ein weiteres Kapitel der glamourösen Kulturgeschichte der Warenhäuser.

Das erste Kapitel begann, wie könnte es anders sein, in der Stadt der Mode - in Paris. Der normannische Händler und Kaufmann Aristide Boucicaut baute 1887 mit dem Architekt Louis-Charles Boileau und dem Ingenieur Gustav Eiffel eine imposante Eisenkonstruktion, nach aussen grosszügig verglast. In seinem «Au Bon Marché» gab es alles, wofür man zuvor durch die halbe Stadt reiste, unter einem Dach vereint. Zugegeben, ein grosszügiges Dach, das über mehreren Etagen schwebte und Tageslicht in den Innenhof streut.

Einer Kathedrale gleich, schwärmten damalige Passanten und sogar der französische Schriftsteller Émile Zola blickte zu ihr auf. So wählte der Romancier das Warenhaus als Schauplatz für seinen 1883 veröffentlichten Band «Das Paradies der Damen». Als Teil seines Romanzyklus «Rougon-Macquart» schrieb er dem Warenhaus damit ein literarisches Denkmal. Es ist also längst nicht nur ein Wirtschaftsphänomen, sondern auch Kulturphänomen.

Im Sommer 1952 trug man Blumen und Karo, wusste Jelmoli. Lina Giusto / LTA

Es dauerte ein paar Jahre, bis dieses Konzept auch in der Schweiz zwischen Tante-Emma-Läden und Wochenmärkten seinen Platz fand. Doch es war kein Französischer Self-Made-Man, der 1896 das erste Schweizer Warenhaus eröffnete, sondern Julius Brann. Brann war ein junger Emigrant aus Preussen, und so wie er waren auch die Gründer der Manor in Luzern oder dem Loeb in Bern jüdisch, schreibt Angela Bhend in ihrem Buch «Triumph der Moderne» über die Geschichte Schweizer Warenhäuser.

Glamour zum Mitnehmen, bitte

Lange war es eine Erfolgsgeschichte. Im Konsumrausch der 70er Jahre baute man auf grüner Fläche Einkaufszentren. Aus «Warenhäusern» wurden «Einkaufswelten», das «Shoppyland» wurde auf fast 50000 Quadratmetern ausgerufen. Mit Wasserspiel und Minigolf eine Ganztagsunterhaltung nicht nur für die feinen Damen, sondern für die ganze Familie - so zumindest damals. Heute laufe ich den abnehmenden Kundenströmen entgegen.

Wenn ich mich im Alltag gestresst fühle, gehe ich in ein Kaufhaus. Ich lasse mich von gleichmässig ruckelnden Rolltreppen von Etage zu Etage tragen, schaue mir Küchengeräte an, die ich nicht brauche, mich aber von einem leichteren Leben träumen lassen. Was für andere der Yoga-Retreat ist, ist für mich die Haushaltswarenabteilung.

Oder anders gesagt: Frei nach Walter Benjamin oder Marcel Proust übe ich mich im Flanieren, nur statt auf dem breiten Boulevard in den üppig gesäumten Gängen. In keinem Online-Shop ist dieses ziellose Schlendern möglich, dieses sinnlose Treiben durch die schöne, teure Warenwelt. Beim Hinausgehen nehme ich mir dann mit einem Spritzer Parfüm einen Hauch Glamour zurück in den Alltag. In den Kaufhäusern beherrscht man sie eben noch, die Kunst der Verführung.