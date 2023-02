Kunst Level-up: Mit dieser Kunst können Sie gamen Was haben Videospiele, Anime und Buddhismus miteinander zu tun? Ziemlich viel, findet LuYang. Die Kunsthalle Basel widmet dem aufstrebenden Kunststar aus Tokio eine Einzelausstellung.

Der Künstler LuYang wechselt fliessend zwischen Mensch und Avatar. Wobei – gibt es da überhaupt einen Unterschied? Philipp Hänger / Kunsthalle Basel

Ein Knopfdruck und der Körper verändert sich. Eine glänzende Rüstung und wuschelige Haare werden nach einem Klick zu Minirock und langen Zöpfen. Klick: Nun dreht sich dort etwas, das gar nicht mehr menschlich aussieht, eine Monstrosität, die provozierend den Blick hält. «Was ist das überhaupt, ein Körper?», will sie wissen.

Die Figur ist ein Avatar auf einem Bildschirm. Dieser steht aber nicht in einem Teenagerzimmer, sondern in der Kunsthalle Basel und ist einer von vielen in der aktuellen Ausstellung «Vibratory Field» von LuYang. Auf etlichen Screens ist der Künstler aus Tokio selbst omnipräsent. LuYang wandelt zwischen der wirklichen und der virtuellen Welt umher, als gäbe es keinen Unterschied.

Vielleicht gibt es diesen tatsächlich nicht mehr, wo wir längst die Tage am Computer und die Abende am Smartphone verbringen? LuYang jedenfalls wagt den Selbstversuch, macht sich zum Avatar und lässt das weltliche, einen fixen Körper, damit das Alter und konsequenterweise auch das Geschlecht, hinter sich. All dies spiele in digitalen Räumen keine Rolle. Eben: Klick – Körper wechsel dich.

Das Publikum der Kunsthalle Basel kann sich durch LuYangs Welten gamen. Philipp Hänger / Kunsthalle Basel

Was aber bedeutet es, wenn Poren zu Pixel werden? Was bedeutet es, Mensch zu sein in der Digitalität? Diese Frage stellte LuYang bereits an der letzten Ausgabe der Kunst-Biennale in Venedig. Es sei die wichtigste Frage der Zeit, an der auch in der Kunst kein Weg vorbei führe.

Ein Jahrmarkt-Spaziergang mit Tiefgang

Diese Kunst ist bei ihm auf den ersten Blick pure Unterhaltung. LuYang zeigt in aufwendig produzierten Videos zuckrig bunte Anime-Kulissen, Höllentore und paradiesische Visionen, begleitet von einer wilden Kakofonie aus Techno, Folklore und K-Pop. Das ist eine Reizüberflutung, von der man sich für einen kurzen Ausflug, wie bei einem Besuch auf dem Jahrmarkt, bereitwillig überwältigen lässt. Wenn dies aber die Zukunft sein soll, weiss man nicht, ob man sie erleben will. Zum Glück ist LuYang – oder DOKU, wie sich der Künstler als Avatar nennt – zur Stelle und nimmt das Ausstellungspublikum an die Hand.

In die fünf Räume hat LuYang fünf Welten gebaut, die lose aufeinander aufbauen. Analog zu einem Videospiel, könnte man sie daher wohl auch «Level» nennen. Einzelne Charaktere tauchen immer wieder auf, werden zu vertrauten Gesichtern in dieser ungewöhnlichen Umgebung. LuYang hat wie viele seiner Generation keine Angst vor Dekoration. Er barrt die Bildschirme auf geschmückte Altare, das Publikum lässt er auf Kirchenbänken, Operationsliegen oder Flugzeugsitzen Platz nehmen.

Diese Welten werden auf den Bildschirmen in allen Facetten weitererzählt. Hier begegnen sich Gut und Böse, Himmel und Hölle, Apokalypse und Erlösung. Wer beim Anblick dieser opulenten Sphären an die Ölbilder der Renaissance-Künstler denkt, liegt gar nicht so verkehrt. Denn die Renaissance, allerdings wörtlich verstanden als Wiedergeburt, ist ein weiteres zentrales Thema des Künstlers, der sich intensiv mit der buddhistischen Lehre befasst. Viele der Avatare beziehen sich buddhistische Kosmologien, symbolisieren Stadien der Reinkarnation. Ihre technoid anmutenden Choreografien basieren auf traditionsreichen Tänzen.

Für die Umsetzung der vielschichtigen Werke arbeitet LuYang mit Softwareentwicklerinnen, Popstars und Neurologen zusammen. Gutes Handwerk braucht eben in der digitalen wie auch in der realen Welt Können und Expertise.