Literatur Beim Bachmannpreis geht die Schweiz leer aus Der irakisch-schweizerische Autor Usama Al Shahmani klopft mit seinem Text an die Tür des Exils – gewinnt aber keinen Preis beim Bachmannlesen. Der Hauptpreis geht an die gebürtige Slowenin Ana Marwan für ihren Text «Wechselkröte».

Usama Al Shamani bei seiner Lesung am Freitag. Johannes Puch / ORF

In seinem Text nahm Usama Al Shahmani, der einzige Schweizer Autor beim Bachmannpreis, ein biografisches Motiv auf, das er bereits in seinen Romanen einsetzte: Das Exil. In seinem Text führen Wörter und ein Tisch in die Erinnerungen an seine Kindheit im Irak. Diese Perspektive wird poetisch interessant, weil ihm ein verschwindender Tisch, Saddams Angriff auf den Iran, die Grossmutter Rätsel sind – genauso wie die neue Regel, dass Knaben nicht mehr mit Mädchen spielen dürfen. Einen Preis erhielt er nicht. Der Bachmannpreis ging an Ana Marwans Text «Wechselkröte», in dem von Einsamkeit und von der Selbstermächtigung bei Mutterschaft erzählt wird.

Ana Marwan. Bild: ORF

Nach 14 Texten und je halbstündigen Jurydiskussionen hat man als Zuhörer Ohrensausen. Man hörte unter anderem vom neoliberalen Prekariat, von Mutterschaft, Heimatverlust, Apokalypse und Managerangst – in stilistischer Vielfalt zwischen Surrealem, Melancholischem und Sozialrealismus. Gegenwart fand also in Klagenfurt geballt statt.

Spötteleien und Autorenlob für die Jury

Ohrensausen konnte man auch bekommen bei den süffisanten Spötteleien innerhalb der Jury. Spezialist in dieser Disziplin war wiederum Philipp Tingler. Er könne es kaum erwarten, von Jury-Kollegin Insa Wilke zu hören, so der Schweizer Kritiker sarkastisch, «welche poetologischen Traditionslinien, politischen Ebenen und metaphysische Universen» sie bei dem an sich amüsanten Text von Mara Genschel erkenne. Die Autorin, die sich einen mächtigen Schnauz angeklebt hatte, wurde nach ihrer Lesung sogar mit Bravorufen des sonst tapfer schweigenden und höflich klatschenden Publikums belohnt. Solches hat man seit Jahren nicht mehr erlebt. Tingler meinte jedoch, er könne den Text so zusammenfassen: «Dieser Text ist wesentlich anstrengender zu lesen und auch zu hören, als zu schreiben». Da war man wieder im Vernichtungsgestus von Marcel Reich-Ranicki. Aber sonst: Vieles habe die Jury entdeckt, lobte 3Sat-Preisträger Leon Engler und Alexandru Bulucz sah seine Vorurteile in Luft auflösen, die Jury sei «fair und zivilisiert».

Literatur: Das unermüdliche Ergründen des Rätselhaften

Geächzt hatte die Jury zwischendurch trotzdem: «Viele Texte sind befrachtet mit Containerladungen von Bildungsgut.» Worauf die Kurzanekdote mit der US-Autorin Toni Morrison folgte. Diese sei mal für ihre komplexen Texte kritisiert worden. Um diese zu verstehen, müsse man sie zweimal lesen. Worauf Morrison lakonisch bemerkt habe: «Genau das nennt man Lesen.» Das ist eines der Grundprobleme dieser Veranstaltung: Dass man die Texte aus Zeitgründen gar nicht richtig lesen kann. Es ist ja kein Spoken-Word-Event, bei dem die Performance den Text trägt. Bachmannbeiträge sind zumeist komplexe Texte, die man mindestens zweimal lesen müsste. Oder wie es Jury-Mitglied Mara Delius richtig sagte: «Literatur ist das unermüdliche Ergründen des Rätselhaften.»

Schweiz dient nur als Toblerone-Gag

Und die fast abwesende Schweiz, die für das Klagenfurter Lesen kaum mehr ein Thema ist? Womöglich, weil sie als problemlose Wohlstandsinsel gilt? Für die hatte die Jury einen Gag bereit. Sie entdeckte ihn im Text von Juan S. Guse, einem Soziologen, den besten letzten Satz in der Geschichte des Bachmannpreises: «Noch nie hatte sie eine solche Angst vor einer Stange Toblerone.»