Nachruf «Love Hurts»: Nazareth-Sänger Dan McCafferty im Alter von 76 Jahren gestorben Der schottische Sänger mit der ausgesprochen rauen bis heiseren Stimme feierte mit seiner Band Mitte der 1970er-Jahre die grössten Erfolge.

Dan McCafferty am 17. Januar 2010 in der Stadthalle Sursee bei "Rock meets Classic". Philipp Schmidli / Neue Luzerner Zeitung

Es war die Zeit des Hard Rock. Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath und Uriah Heep waren die glorreichen Vier in diesen frühen 70er-Jahren, die das Genre massgeblich prägten. In der Hierarchie gleich dahinter positionierte sich die schottische Band Nazareth, die sich vor allem in Deutschland und der Schweiz eine treue Fangemeinde erarbeitete. Aushängeschild der Band war der 1946 geborene Sänger Dan McCafferty mit seiner ausgesprochen rauen bis kreischenden Stimme. Seine Schmirgelstimme klang so heiser, wie wenn er schon am morgen zum Whiskey statt Kaffee trinken würde. Er war auch ein starker Raucher.

Die 1968 gegründete Band musste eine längere Durststrecke überwinden. Die Wende zum Erfolg kam erst als Vorband von Deep Purple und dem Angebot Purple-Bassist Roger Glover, das nächste Album zu produzieren. «Razamanaz», 1973 erschienen, bedeutete der Durchbruch zunächst in Grossbritannien. Zwei Songs aus dem Album, «Broken Down Angel» und «Bad Bad Boy» schafften es in die britischen Top 10. In dieser Zeit festigte die Band auch ihr Image als draufgängerische, trinkfeste, lebenslustige Schotten aus der Arbeiterklasse.

Noch im selben Jahr doppelten Nazareth und Glover mit «Loud ‹n› Proud» nach. Die Band etablierte sich damit in ganz Europa und die Single «This Flight Tonight», eine äusserst gelungene Coverversion des Songs von Joni Mitchell, wurde im deutschen Sprachraum zu einem der erfolgreichsten Songs von 1974. Punkto Erfolg wurde der Song nur noch von den schwermütigen Power-Rockballaden «Love Hurts» (1975), einer Coverversion der Everly Brothers, sowie von «Dream On» von 1982, getoppt. In diesen Songs kam die Stimme von McCafferty besonders gut zur Geltung.

Gemäss unbestätigten Gerüchten wurde McCafferty damals sowohl als Nachfolger von Bon Scott bei AC/DC, als auch als Nachfolger von Ian Gillan bei Deep Purple gehandelt. Aus Gründen der Bandloyalität habe er aber abgelehnt.

Mitte der 1970er-Jahre war die Band auf dem Höhepunkt ihres Erfolges und widersetzte sich in der Folge allen Trends und blieb dem bodenständigen, direkten Schotten-Rock treu.

McCafferty wirkte auf insgesamt 23 Studioalben sowie diversen Live-Produktionen und Kompilationen mit. Zuletzt war er noch 2010 mit dem Projekt «Rock Meets Classic» und den Sängern Ian Gillan und Marc Storace in der Schweiz auf Tour. 2013 musste er aus gesundheitlichen den Rücktritt von der Bühne bekannt geben. Er litt an einer chronischen Lungenkrankheit. In Absprache mit der Band machte Nazareth mit anderen Sängern weiter und tourt noch heute. Dan McCafferty starb am 8. November im Alter von 76 Jahren.