Zum 15. Mal werden die Swiss Music Awards verliehen. In zwölf Kategorien werden Talente und erfolgreiche Musikerinnen und Musiker ausgezeichnet. Dieses Jahr findet die Show erstmals in der Zuger Bossard-Arena statt. Zuvor wurden die Preise in Zürich und Luzern verliehen. An der Preisverleihung treten zahlreiche Stars auf. Unter anderem gibt es Livemusik von George Ezra, Kings Elliot, Naomi Lareine, Loco Escrito und Stress und Xen und EAZ . Moderiert wird die Sendung von Marco Fritsche und Madeleine Sigrist.

Auch das Publikum kann live dabei sein. Noch hat es Tickets. Am Nachmittag findet zudem vor der Bossard-Arena ein Familien-Nachmittag statt. Dabei gibt es unter anderem eine Performance von Luca Hänni. Die Show wird live ab 20.15 Uhr auf 3+ übertragen. Mehr Infos unter: www.swissmusicawards.ch