Popkultur-Glosse Ich wollte wirklich nicht wissen, wie der «kleine Harry» aussieht Nein, das ist nicht schon wieder ein Artikel über Harry und Meghan! Ok, ein bisschen. Aber wenn Harry schon alles(!) auspackt, wäre es doch unhöflich, nicht darüber zu reden. Nadja Zeindler Drucken Teilen

Seit mehreren Wochen graute es mir vor dem 10. Januar. Dem Tag, an dem «Spare» erscheint. Denn natürlich sind Harry und Meghan dann einmal mehr überall Thema. Und ganz ehrlich: Ich kann sie nicht mehr sehen. Aber weil Harrys sagenumwobenes Buch in Spanien dummerweise zu früh erschienen ist, sind die Schlagzeilen schon jetzt voll mit royalen Skandalgeschichten. Diese kaue ich hier jetzt nicht durch, nur etwas möchte ich rasch loswerden: Ich musste wirklich nicht wissen, dass Harry und Prinz William beschnitten sind!

In Spanien erschien Harrys Buch bereits jetzt – unter dem Titel «Im Schatten». Bild: Keystone

Irgendjemand hätte Harry sagen müssen, dass man in einem Enthüllungsbuch nicht jedes Detail enthüllen muss. Neben der Beschreibung zu seinem Gemächt, kann man auch nachlesen, wie er seine Jungfräulichkeit verloren hat und wie William ihm offenbar aufs Dach gab. Wobei: Man muss das Buch gar nicht lesen, genau wie man die Netflix-Doku nicht schauen musste, denn einmal mehr berichten alle darüber. Aber als jemand, der sich vielleicht etwas zu sehr für Promis interessiert, finde dieses Mal sogar ich: Das ist TMI! Too much information!

Gehört das auch zu Harry und Meghans «My truth»-Kampagne? Oder musste das Buch nur mit irgendwelchem Zeug gefüllt werden, damit es nicht nur ein Heftchen ist? Oder war es kalkuliert – wohl eher von den Herausgebern, als von Harry – damit auch ja alle darüber reden? Denn das hat bestens funktioniert. Keine Überraschung, denn so manche Promis sind im Bestreben relevant zu bleiben, etwas gar mitteilungsbedürftig.

Justin Bieber und Ehefrau Hailey haben sich gern. Bild: Keystone

Justin und Hailey Bieber liessen uns zum Beispiel mal wissen, was ihre Lieblingsposition im Ehebett ist. Toll, Gratulation, benutzt ein Kondom. Aber wenn ich so etwas lese, brennt es sich – wie viele popkulturelle Facts – in mein Hirn und ich brauche den Platz für Wichtigeres.

Emma Watson hat schöne Haare. Bild: Keystone

Wenn wir schon bei Themen unter der Gürtellinie sind: Emma Watson erzählte, dass sie Haaröl nicht nur für die Haare benutzt, die sie auf dem Kopf hat.

Meghan Trainor ist gerne intim mit ihrem Mann. Bild: Keystone

Sängerin Meghan Trainor hielt es für nötig zu erzählen, dass sie und ihr Ehemann daheim Doppeltoiletten im Bad haben. Offenbar um sogar zusammen ihr Geschäft zu machen.

Bevor Adele auf der Bühne steht, sitzt sie auf dem WC. Bild: Keystone

Apropos: Adele ist vor Auftritten so nervös, dass sie laut eigener Aussage Durchfall bekommt. Danke für diese Info, die ich nun immer im Kopf habe, wenn sie auf der Bühne steht.

DJ Khaled hat mit seinem «TMI»-Geständnis sogar einen kleinen Shitstorm verursacht. Denn er sagte vor ein paar Jahren, er «würde nie» seine Frau oral befriedigen, aber es sei nicht ok, wenn sie das verweigern würde: «Es muss klar sein, dass ich der König bin und es gibt Dinge, die du nicht machen willst, aber sie müssen gemacht werden.» Und ja, für diese bescheuerte Aussage wurde er online gewaltig auseinandergenommen. Von Promis und Normalos.

ok so I'm convinced he has the mind of a teenage boy pic.twitter.com/epzhPjceny — Toronto Raccoon (@howcomeyousmell) May 4, 2018

Und genau das ist der Punkt: Wenn Promis etwas äussern, ist das immer so, als würden sie es mit einem Megafon in die Welt schreien. Das kann natürlich auch gute Seiten haben, wenn so beispielsweise auf Missstände oder Tabuthemen aufmerksam gemacht wird. Aber es kann eben auch gewaltig in die Hose gehen. Wie bei Harry.

Bei den Royals ist es vielleicht noch schlimmer. Natürlich sind auch sie nur Menschen, aber in der Vergangenheit umgab sie trotzdem noch etwas Geheimnisvolles. Diese «perfekte» Fassade bröckelt seit den 90er-Jahren, als ein Skandal nach dem anderen ans Licht kam. Und wir waren schockiert. Heute ist das längst nicht mehr der Fall.

Die britische Königsfamilie ist nicht mehr unantastbar. Dank William und Harry wurden sie auch sympathischer und nahbarer, aber jetzt wirkt das Ganze nur noch wie ein Kindergarten voller schreiender Rotzlöffel. Und das war nur das erste von insgesamt drei geplanten Enthüllungsbüchern. Man könnte gespannt sein, was noch kommt – wenn Harry nicht bereits die Hosen herunter gelassen hätte.