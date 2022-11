Rock The Universe By Ear: Die Basler Prog-Rockband, die mit dem Progressiven hadert Die Basler Band hat ihr drittes Album veröffentlicht und versucht dabei, die typischen Klischees des umstrittenen Genres zu vermeiden.

The Universe By Ear. Zvg / Aargauer Zeitung

In der Frühphase des Rock in der Schweiz war der progressive Rock, wie ihn stilbildende englische Bands wie King Crimson oder Yes pflegten, klar vorherrschend. Heute gibt es dagegen nur noch wenige Rockbands, die sich diesem Genre verschrieben haben. Die Basler Band The Universe By Ear, die in diesen Tagen ihr drittes Album veröffentlichte, ist eine davon.

Gitarrist Stefan Strittmatter, der als Redaktor bei CH Media arbeitet, hat die Band mit dem Bassisten Pascal Grünenfelder und dem Schlagzeuger Benedikt Bürgin vor sechs Jahren gegründet. Eigentlich erfüllt The Universe By Ear alle Kriterien einer Prog-Rockband: Die Stücke sind lang bis sehr lang und meist mehrteilig, es gibt Rhythmuswechsel und ungerade Rhythmen. Dazu sind die instrumentalen Fertigkeiten der Musiker auf ihren Instrumenten überdurchschnittlich. Und doch hadern sie selbst mit der Bezeichnung des Progressiven.

Das hat damit zu tun, dass die progressiven Spielarten des Rock seit Jahren unter einem Imageproblem leiden. Teilweise zu Recht. Prog gilt in weiten Kreisen als elitär, emotionsarm, intellektuell, glatt, perfekt, bombastisch und vor allem uncool.

Diesem Vorurteil versucht das Basler Trio mit seiner Musik entgegenzuwirken. «Wir haben alle Freude an virtuoser Musik», sagt dazu Strittmatter, «wenn Virtuosität und Komplexität aber nur Selbstzweck sind und musikalisch nur wenig Sinn machen, dann lassen wir es. Wir haben den Anspruch, Musik für Kopf und Bauch zu machen.» Die Musik darf also kompliziert und komplex sein, sie soll sich aber nicht so anfühlen. The Universe By Ear sieht sich denn auch mehr als Rock- denn als Prog Rockband.

Das keyboardlose Trio spielt gern mit den Kontrasten von hell und dunkel. Die hellen Teile sind die dreistimmig gesungenen Refrains. Hier öffnet sich die Musik, entspannt sich und hat einen erlösenden Charakter. Die Band will aber auch reiben, soll nicht glatt poliert klingen. Elemente von Punk und Metal fliessen deshalb wie selbstverständlich ein. Dazu sind die Stücke nie überladen und haben auch improvisierte Teile, was im streng strukturierten und durchgetakteten Prog eher selten ist. Was hier serviert wird, ist kein Retro-Prog. The Universe By Ear bieten eine aktualisierte, zeitgenössische Version an.

The Universe By Ear ist eine etwas andere Prog-Rockband. Trotzdem bewegt sie sich in der international gut vernetzten Prog-Szene. Ein zweischneidiges Schwert, denn das verschafft der Band zwar willkommene Konzerte in der Prog-Nische in ganz Europa und vor allem in Deutschland.

Andererseits erschwert es der Band, aus dieser Bubble auszubrechen und ein breiteres Publikum ausserhalb des Genres anzusprechen. Die Band versucht deshalb, die Haltung des Rock zu behalten und die typischen Klischees des Prog zu vermeiden. Am liebsten hat es Strittmatter, wenn das Publikum auch zu einem 7/8-Takt tanzt.