Schweizer Literatur Der Erstling des Westschweizers Matias Jolliet gilt einer alpinen Selbstfindung und wird dabei allzu esoterisch. Im pathetischen Kampf mit dem Berg und mit sich selbst - dieser Topos ist nicht neu in der Schweizer Literatur. Die reizvolle Konstellation wird bei Matias Jolliet aber nicht originell weitergeführt.

Matias Jolliet. Bild: Gabriela Martinez Nava Jolliet

Die Ausstellung «Schnee. Das weisse Wunder» zeigt in der Schweizerischen Nationalbibliothek zurzeit auch den Eispickel von Ludwig Hohl und lenkt so den Blick darauf, dass der scheinbar so weltfremde Aphoristiker auch ein leidenschaftlicher Bergsteiger war. Literarisch dokumentiert das die 1975 erschienene Erzählung «Bergfahrt», die anhand von zwei an einem Berg scheiternden Protagonisten den Ausbruch aus der bürgerlichen Welt zu einer alpinen Höllenfahrt macht.

Gewisser Mängel zum Trotz ist «Bergfahrt» längst zu einem Paradestück helvetischer Bergliteratur geworden, und wer sich wie der 1978 in Lausanne geborene Matias Jolliet auf dieses Terrain begibt, muss sich damit, wenn nicht messen, so zumindest vergleichen lassen.

In seiner Erzählung «Rosablanche», die Walter Pfäffli aus dem Französischen übersetzt hat, lässt Jolliet einen namenlosen Icherzähler im Alleingang den im Titel genannten Dreitausender oberhalb der Staumauer der Grande Dixence im Wallis besteigen. Gegliedert ist der Text nach den jeweils erreichten Höhenmetern.

So lässt sich etwa am Zwischentitel «3280 m» ablesen, dass die Schutzhütte, die der Alpinist nach der Überquerung eines Gletschers mit letzter Kraft erreicht und deren Beschreibung, geradezu erholsam, für einmal nicht von Felsen, Eis, Abgründen und Schlünden, sondern von Alltäglichem wie Kochplatten, einem Herd oder einem Verbandskasten handelt, das wie ein Iglu gebaute «Refuge- Igloo des Pantalons Blancs» sein muss.

Pathetische Prosa des monotonen Durchhaltens

«Unendlich klein» vor dem sich ihm darbietenden «grossen Lebenstheater» lässt der Berggänger sich von der «kleinen Flamme des Willens», die «in den dunklen Schichten seines Wesens wie ein Bergkristall schimmert», dazu bringen, gegen die Versuchungen des trägen Geistes «die Schwierigkeit und die Intensität der Anstrengung» einer Bergtour «dem Ausschlafen und den warmen Croissants vor dem Fernseher» vorzuziehen.

Er geht bis an seine Grenzen, erklettert steile Wände, quert Eisfelder, springt über Gletscherspalten und gelangt allmählich in einen «anderen Zustand» hinein, bei dem sich «Fragmente seiner Persönlichkeit von seinem Körper ablösen wie Fetzen trockener Haut», bis er nur noch Gegenwart ist und alle Vergangenheit hinter sich lässt.

Mal empfindet er «Jubel und Dankbarkeit zu leben», dann will er schliesslich doch aufgeben, bis ein entgegenkommender Alpinist – oder ist es ein Berggeist? – ihn zum Durchhalten überredet. Sodass er schliesslich wieder «wie eine Gämse von Stein zu Stein springt und wie ein Wolf seine Liebe zur Freiheit des weiten Raums besingt».

So dramatisch es immer wieder zugeht: Die irgendwie im Leeren hängenden, schwer auseinanderzuhaltenden Schilderungen verfallen nur allzu leicht der Monotonie des immer wieder Gleichen. Die Analyse der eigenen Befindlichkeit wirkt oft narzisstisch oder philosophisch unbedarft. Sätze wie «die Alpen stehen in Flammen, ich mit ihnen, angesteckt vom Funken dieses Anblicks» bringen ein allzu sentimentales Pathos in die Evokation der furchterregenden Stein- und Eiswüste hinein.

Diese Erzählung mündet in süsslicher Esoterik

Hohls «Bergfahrt» endet mit dem tödlichen Absturz der Protagonisten und lässt sie so auf radikale Weise «dem Gefängnis entrinnen». Jolliets «Rosablanche» aber endet süsslich-esoterisch, indem sein Alpinist, der den Berg wohlerhalten überwunden hat, «mit durchgewalkten Oberschenkeln, die Arme weich wie zwei zu lange gekochte Nudeln, den Mund voller Staub» einer unterhalb der Staumauer zu einer Trauerfeier versammelten Familie als Wiedergänger ihres vor Jahren in den Bergen abgestürzten Sohnes erscheint. Am Ende aber stösst ein Murmeltier einen schrillen Pfiff aus, «dessen Echo sich wie ein Splitter des Lebens in der Stille der Berge verliert».