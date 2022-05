Interview Joya Marleen ist der Shooting-Star des Schweizer Pop: Doch zuerst singt sie an der Maturaprüfung die Rosenarie von Mozart Drei Swiss Music Awards hat die 19-jährige St. Galler Sängerin, die eigentlich Joya Schedler heisst, überraschend gewonnen. Wie sieht sie Ihre nahe und ferne Zukunft? Wie wurde sie musikalisch sozialisiert? Welches sind ihre Vorbilder?

Joya Marleen ist von den Pop-Klassikern geprägt.

Herzliche Gratulation zu den drei Swiss Music Awards. Haben Sie danach überhaupt schlafen können?

Joya Marleen: Ja, nicht so schlecht. Ich bin aber schon etwas müde. Ich habe es jedenfalls nicht geschafft, für die Matura-Prüfungen zu lernen. Es ist grad alles etwas viel.

Genau, das ist verrückt. Sie stehen ja unmittelbar vor den Prüfungen.

Am Morgen der Swiss Music Awards hatte ich meinen letzten Schultag und die Matura-Prüfungen beginnen am Montag.

Und sind Sie gut vorbereitet?

Hm…es wird schon gehen.

Dann sind Sie eine gute Schülerin. Sie waren ja in den letzten Monaten schon mit Hecht auf Tournee.

Jaja, im bin so im Durchschnitt. Ich probiers jetzt mal und gebe mein Bestes. In drei Wochen ist alles vorbei. Ich freue mich vor allem darauf, dass ich dann nur noch Musik machen kann.

Wenn das mit der Musik nicht geklappt hätte, was hätten Sie gemacht. Was hätten Sie studiert?

Ich hatte zuvor fünf, sechs, sieben Ideen, was ich machen könnte. Aber diese Ideen sind jetzt sehr weit in den Hintergrund gerückt. Den Plan B gibt es jetzt eigentlich nicht. Ich setze jetzt alles auf die Karte Musik und hoffe, dass es etwas wird.

Sie könnten ja auch Musik studieren?

Ja klar, aber das sehe ich in der jetzigen Situation nicht. Ich will meine Musik machen.

Wie sind Sie musikalisch gebildet worden?

In der Familie haben wir immer Musik gemacht und viel Musik gehört. Es war und ist bei uns wie normal, dass wir laut Musik hören, mitsingen und mitmusizieren. Das hat mich sehr geprägt. Ich habe dann sehr früh begonnen, Gitarre zu lernen. Zuerst autodidaktisch, danach nahm ich auch Unterricht.

Und in der Kanti?

Mein Schwerpunkt-Fach war Musik und mein Hauptinstrument der Gesang. Ich konnte automatisch Gesangsbildung an der Kanti geniessen, dazu Klavier- und Gitarrenunterricht. Das hat für mich perfekt gepasst.

Dann werden Sie bei der Matura auch noch im Gesang und der Musik geprüft?

Ja, in der mündlichen Prüfung muss ich vorsingen. Aus jeder Epoche etwas. Etwas Musical, etwas Pop und etwas Oper. Ich singe Mozarts Rosenarie aus «Figaros Hochzeit» und «How Does A Moment Last Forever» aus dem Musical «The Beauty And The Beast». Das find ich megaschön, das ganze Musical.

Dann haben Sie ja die Note 6 auf sicher?

(lacht) Wenn ich mir Mühe gebe. Ich probiere es auf jeden Fall. Doch daneben bin ich schon am Songs schreiben.

Ihr Vater ist HSG-Professor und leidenschaftlicher Hobby-Musiker. Macht ihr älterer Bruder Maurus auch Musik?

Er macht alles: Punk, Elektronische Sounds und ich habe mit ihm auch schon Songs geschrieben. Er ist das Multitalent unserer Familie.

Und Ihre Mutter?

Wir singen zusammen. Queen und die Beatles. Ich bin schon von den Klassikern der Popmusik geprägt.

Welches sind Ihre Vorbilder?

Uh, da gibt es sehr viele. Mein Vater hat mir zum Beispiel James Taylor und Jim Croce nähergebracht, die mir vom Songwriting her sehr gefallen.

Was? Die sind ja aus den 1970er-Jahren. Haben Sie keine aktuellen Vorbilder?

Als ich klein war Christina Aguilera und Selena Gomez. Dann aber wieder Freddie Mercury. Wie er auf der Bühne stand und das Publikum fesselte, das wollte ich irgendwann auch.

Wenn Ihnen James Taylor gefällt, müssen Sie sich mal Carly Simon anhören. Sie war damals mit Taylor verheiratet. Oder dann natürlich Carole King, meine persönliche Lieblingskomponistin.

Oh natürlich, Carole King steht bei mir auch ganz oben auf der Liste. Aber Carly Simon kenn ich nicht. Die merke ich mir gerne.

Was ist Ihr Ziel, was wollen Sie in Ihrer Musikkarriere erreichen?

Zuerst möchte ich von der Musik leben können. Dass ich Erfolg habe, mich die Leute kennen und von ihnen Zuspruch erhalte.

Der Anfang ist gemacht. Ihr Deal mit Epic von Sony Deutschland ist vielversprechend.

Ich glaube schon. Ich war in Berlin und habe das Team von Epic kennen gelernt. Sie sind sehr sympathisch und ich glaube daran, dass sie mir helfen können. Ich freue mich mega auf die Zukunft und gebe alles.

Wenn Sie in Deutschland einen Deal haben, dann denken Sie schon über die Schweiz hinaus an eine internationale Karriere?

Schon, ich finde es schade, wenn man sich zu schnell Grenzen setzt.

Schon am 3. Juni erscheint ihre neue Single «Next To You». Erscheint sie auch in Deutschland?

Ja, ich probier es einfach mal. Der Song liegt mir sehr am Herzen. Wir haben im Studio probiert, etwas Neues zu kreieren, damit die Bandbreite der Songs noch etwas grösser wird. Für mich ist er sehr speziell, sehr emotional und sehnsüchtig. Am ehesten in die Richtung von Lana Del Rey.

Wenn Sie in Deutschland veröffentlichen, dann müssen Sie ja auch dort Promoarbeit machen. Ist eine Promotour geplant?

Hm…also zuerst habe ich mal Maturaprüfung und die dauert drei Wochen. Danach geht’s schon auf Promo in Deutschland und der Schweiz. Ich freue mich mega. Ferien sind jedenfalls erst nach den Festivals im Herbst vorgesehen. Ich gehe mit Kollegen nach Schottland.

Das sind ja alles erfreuliche Aussichten und alles andere als ein «Nightmare», ein Alptraum wie Sie ihn in Ihrem Hit besingen.

Das stimmt, ich erlebe gerade alles andere als einen Alptraum. Der Song passt insofern nicht zu mir. Es geht dort ja auch nicht um mich, ich habe eine Person kreiert und eine bizarre Stimmung.

Joya Marleen: Next To You (Epic). Die neue Single erscheint am 3. Juni.