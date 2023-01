Würdigung Susan Sontag: Was würde die Star-Intellektuelle zum Selfiewahn und der Wokeness-Manie sagen? Die amerikanische Denkerin hat wie keine Zweite das differenzierte Nachdenken zur Kunstform stilisiert. Am 16. Januar wäre sie 90 Jahre alt geworden. Gerade als Relikt des analogen Zeitalters fehlt sie heute.

Schriftstellerin, Publizistin, Intellektuelle: Susan Sontag Bild: Ullstein Bild

Susan Sontag war der letzte originäre Rockstar der amerikanischen Geistesgeschichte. Sie hat etwas geschaffen und geschafft, was lange Männern vorbehalten blieb: eine absolute Vergleichsgrösse für ähnlich Gesinnte zu sein. Nahezu jede feministische Stimme der letzten Jahrzehnte von Rebecca Solnit über Laurin Elkin bis Jia Tolentino wurde zunächst als «Susan Sontag ihrer Generation» gelabelt und musste sich ihrem Geist stellen. Was als Lob gemeint war, bedeutet tatsächlich eine Hypothek, die Verantwortung, in gigantische Fussstapfen zu treten.

Bis heute fasziniert diese Ausnahmeerscheinung, die es geschafft hat, scheinbar tausend Leben in einem zu vereinen – umso mehr in unserer Gegenwart, in der Viele bereits damit überfordert sind, Familie, Job und Ureigenes halbwegs auszubalancieren. Natürlich ist das Bild, das wir uns von Susan Sontag machen, zum Teil einer gewagten und gelungenen Inszenierung zu verdanken. Doch ihr intensives Leben ist nicht alleine Mythos, sondern das Ergebnis permanenter geistiger Beweglichkeit.

Bitte niemals langweilen

Dabei stand Sontag keineswegs am Rand der Welt, wie es manch anderen Intellektuellen gerne vorgeworfen wird, sondern sie war Teil davon; betroffen und ihre Betroffenheit beobachtend. Ihre Arbeit widmete sie dem Verstehen und Differenzieren, den wesentlichen Unterschieden zwischen Inhalt und Form, zwischen dem Bild von einem Menschen und dem Menschen, der dahinter steckt. Sie versöhnte Hoch- und Populärkultur, las Dostojewski und ging anschliessend aufs Patti-Smith-Konzert, zu ihrer Zeit keine Selbstverständlichkeit. Und sie dachte Emotion und Intellekt nicht als Gegensätze: «Wir müssen lernen, mehr zu sehen, mehr zu hören und mehr zu fühlen.»

Die graue Alltagsrealität war für die New Yorker Kosmopolitin stets eine Enttäuschung, mit der man sich nicht zufriedengeben sollte. Wichtiger waren: Die Faszination für das Schöne, der Regelbruch, geistreich und humorvoll auffallen und bitte niemals langweilen. Sich nach dem Diner zu den Männerrunden gesellen, als Frauen noch gewohnt waren, unter ihresgleichen zu bleiben. Mit vielen attraktiven Menschen schlafen. Ein Dreigestirn aus Energie, Erotik, Ernst. Aber auf keinen Fall das Gefühl des gefängnisartigen Stillstands reproduzieren, das ihr von der «wurzellosen» Kindheit geblieben war.

Am 16. Januar 1933, zwei Wochen, bevor auf der anderen Seite des Ozeans Adolf Hitler deutscher Reichskanzler wurde und einen jahrelangen Kultur- und Zivilisationsbruch einleitete, wurde Susan Sontag in New York als Susan Lee Rosenblatt geboren. Das Aufwachsen war einsam, Bücher boten die einzige Stütze für das Mädchen. Ihr Vater starb in China an Tuberkulose als sie fünf Jahre alt war, sie erfuhr erst Monate später davon. Die Mutter verlor sich erst selbst im Nebel von Depression und schliesslich ihre hochbegabte Tochter aus dem Blickfeld. Zumindest blieb für Susan vom zweiten Mann der Mutter der Nachname Sontag.

Früh zielstrebig, wurde sie in akademischen Kreisen seit der Veröffentlichung ihres Essays «Notes on Camp» 1964 ein Superstar. Zeit ihres Lebens umgab sie sich mit avantgardistischen Künstlern wie Andy Warhol oder Annie Leibovitz. Dabei hatte ihre erste Begegnung mit der Sphäre des Glamours vor allem eine «Kluft zwischen Person und Werk» offenbart. Als junge Frau besuchte sie den Exilanten Thomas Mann, der in Pacific Palisades residierte. Die Begegnung verlief enttäuschend: Der Autor, dessen «Zauberberg» Sontag so verehrte, dass sie die französischen Passagen Wort für Wort nachschlug, brachte lediglich gestelzte Banalitäten hervor.

Eine noch einschneidendere Erfahrung hatte Sontag zuvor mit gerade einmal zwölf Jahren gemacht, als sie zum ersten Mal Aufnahmen aus den Konzentrationslagern Bergen-Belsen und Dachau sah: «Nichts, was ich jemals gesehen habe – ob auf Fotos oder in der Realität –, hat mich so jäh, so tief und unmittelbar getroffen.» Bilder des Krieges, aus Vietnam, Bosnien, Irak, begleiteten die Autorin ihr Leben lang und fanden nicht zuletzt 1977 Eingang in dem wegweisenden Band «On Photography». Im Laufe ihres Lebens rückte Sontag zunehmend vom frivolen Bohème-Konzept des Camp ab und widmete sich mehr den Betrachtungen von Leid und Mitleid.

Listen eines Lebens

Über ihr pralles Leben zu lesen gibt es vieles: kurzweilig und herzlich in «Sempre Susan» von der Bestsellerautorin Sigrid Nunez, der früheren Freundin von Sontags Sohn David. Dann das lange, kluge «Rolling Stone» Interview mit Jonathan Scott. Oder die ausführlichen Biografien von Daniel Schreiber und Benjamin Moser. Nun ist jüngst ein weiterer Beitrag auf Deutsch erschienen, von Anna-Lisa Dieter in der Reclam-Reihe «100 Seiten». Leicht und kompensiert ist diese Einführung die ideale Einstiegsdroge in das geistige Rauschmittel Sontag.

Gleich die erste Frage zum Einstieg: «Was fasziniert an Susan Sonntag?» wird darin, listig, mit einer Liste beantwortet. Kein Zufall, schliesslich gaben Listen der Haltlosen Halt, sie waren der kleine Versuch, eine Existenz zu strukturieren, die viel zu überbordend ausfiel, um geordnet werden zu können. Sontag führte Listen mit dem, was sie gelesen hatte oder lesen wollte, Listen mit Filmen und mit Lieblingswörtern – lange bevor Nick Hornby die popkulturelle Daueraufzählung als Signum verliebter Teenager auswies. Ein Satz von ihr ist heute als Lebensmotto auf Instagram und Reiseblogs populär: «Ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste.»

So vieles bliebe ihr noch zu sagen

Doch dies ist womöglich eines der wenigen Überbleibsel von Sontag, das zur massenhaften Verbreitung in die digitale Ära gelangt ist. Trotz ihres schwindelerregenden Denktempos ist Susan Sontag in der turbokapitalisierten und fortgeschritten normierten Welt im Jahr 2023 nur schwer vorstellbar. Auch ihr Status als intellektueller Superstar wäre heute fraglich. Dabei fehlt sie, als moralische Mahnerin, als rastloses Korrektiv für die Schattenseiten der Gegenwart.

Was würde sie, die sich so tief in Bilder versenkt hat, über die Bilderfluten auf Instagram sagen, denen wir uns ausgesetzt sehen? Was über die Inszenierungsstrategien von Influencern? Was hätte sie dem Triumphzug des Privaten über das Politische, der sich im Reality-TV ebenso wie im globalen Populismus äussert, entgegenzusetzen gehabt? Hätte sie die sozialen Medien eher als Bestandteil demokratischer Selbstermächtigung gesehen oder hätte sie die ständige Selbstdarstellung abgestossen?

Womöglich würde es sie befremden, dass heute so viele Geschichten mit «Ich» beginnen und lediglich aus der eigenen Erfahrungswelt schöpfen. Sie selbst kam in ihren Texten zumeist ohne die erste Person Singular aus, bezeichnete sich als «anti-autobiografische» Autorin. «Woke» war sie höchstens im wörtlichen Sinn, wenn sie wieder einmal nach einem vollen Programm mit Kino, Museum und dem Besuch einer hippen Bar nachts mit Hilfe von Amphetamin hellwach an Texten feilte. Von Identitätspolitik als Ego-Projekt hielt sie nichts; sie war ganz einfach eine jüdische, bisexuelle Feministin, ohne sich jemals über solche Eigenschaften zu definieren.

Auch während der aktuellen Pandemie wären Sontags differenzierte und pragmatische Gedanken willkommen gewesen. In ihrem berühmten Buch «Illness as Metaphor» schreibt sie: «Theorien darüber, dass die Krankheit durch Geisteszustände verursacht und durch Willenskraft geheilt werden könne, sind stets ein Indiz dafür, in welchem Masse man sich über das physische Terrain einer Krankheit im Unklaren ist.» Das klingt wie eine Kurzanalyse von Coronaleugnern. Vielleicht wäre ihr das Kunststück gelungen, in der Krise die Bedeutung der Wissenschaft nicht gegen jene der Freiheit auszuspielen, sondern beides im Auge zu behalten.

So vieles würde man sehr gerne erfahren, doch Susan Sontag starb am 28. Dezember 2004 mit 71 Jahren. Als junge Frau war sie rasant erwachsen geworden, dafür blieb sie lange jung und stemmte sich mehrfach und intensiv gegen ihr Ende. Die weisse Strähne im ansonsten schwarz gefärbten Haar erinnerte an den Todfeind. Dreimal hatte sie den Kampf gegen den Krebs aufgenommen, zweimal hatte sie ihn mit unbändigem Willen und teuren Therapien gewonnen, gegen den Brustkrebs und ein Gebärmuttersarkom. Das dritte Mal, die Leukämie, war eines zu viel.