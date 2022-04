Kultur Premiere am Luzerner Theater: In der zeitgenössischen Oper löst sich ein Messias in Luft auf Die amerikanische Opernregisseurin Lydia Steier inszeniert am Luzerner Theater Pascal Dusapins «Perelà» mit einer Hauptfigur, die sich in einem Rauchabzug als «Uomo di Fumo» materialisiert hat.

Jeder kleidet sich in das, was er sein möchte: Ziad Nehme (vorne) als Rauchmensch Perelà in Dusapins Oper. Bild: Ingo Höhn/LT

Die amerikanische Opernregisseurin Lydia Steier hat sich mit bildstarken Inszenierungen an grossen Bühnen einen Namen gemacht. Opulent inszeniertes Musiktheater bringt sie ans Luzerner Theater als Co-Leiterin der Opern­sparte wie als Regisseurin. Nach Mauricio Kagels rauschhaft-schrägem «Staatstheater» zu Beginn der Spielzeit doppelt sie jetzt als Regisseurin mit einem zeitgenössischen Stück nach, Pascal Dusapins «Perelà».

So absurd die Geschichte nach dem futuristischen Roman von Aldo Palazzeschi (1911) anmutet – in Steiers Lesart wird sie gespenstisch aktuell. Die Titelfigur ist eine Art Luftwesen. Perelà hat sich in einem Rauchabzug als «Uomo di Fumo» materialisiert und wird von der Gesellschaft wegen seiner geheimnisvollen Leichtigkeit verehrt und mit Staatsaufgaben betreut.

Verführung durch «visuelle Fettheit»

Aber dann verbrennt sich einer seiner Anhänger, um sich in Rauch aufzulösen und so die Leichtigkeit seines Vorbilds zu erlangen.

Da kippt die Stimmung gegen den vermeintlichen «Messias». Als solchen versteht Steier die Figur, die sich nicht fassen lässt.

Damit steht die Geschichte für die blinde Verführbarkeit durch Heilsversprecher, die wir ­aktuell mit Verschwörungstheoretikern, Sekten und Kriegstreibern in Verbindung bringen.

Einen solchen Stoff mit sinnlich starken Bildern auf der Bühne umzusetzen, ist für Steier umso wichtiger im Fall von zeitgenössischen Opern, deren Musik «vielleicht ungewohnt und schwer zugänglich ist», wie sie im Gespräch über «Staatstheater» sagte. Kontraste und eine «visuelle Fettheit» könnten eine verführerische Ebene schaffen, «damit das Publikum offen wird, um auch harte Botschaften anzunehmen».

Dusapins Musik ist dafür eine dankbare Vorlage, weil sie viele Register zieht – mit elf Sängern (drei Frauen, acht Männer), einem farbig schillernden Orchester oder parodistischen Einsprengseln, die kurz Tanzmusik, Blues oder Balkanfolklore zitieren.

Diese «Travestie» treibt die Kostüme von Gianluca Falaschi bunt auf die Spitze.

«Kostüme konstruieren die Gesellschaft», sagt er im «digitalen Salon» auf der Theaterhomepage. Dass «jeder sich in etwas kleidet, das er sein möchte», steht hier auch für eine messianische Sehnsucht, die sich am Ende in Luft auflöst.