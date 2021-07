Kunst Kraut-Festival: Der erste Abend der Kultur-Happening-Reihe fand am Fusse der Museggmauer statt Der Eröffnungsabend des Kraut-Kunstfestivals brachte grossflächige Malerei und avantgardistischen Rock an die Gemäuer der alten Luzerner Stadtbefestigung.

Vor und an historischer Kulisse waren die Werke Sennhausers zu sehen, ehe sie am selben Abend auch schon wieder verschwanden. Die Kraut-Anlässe sind Pop-up-artige Kurz-Happenings. Bild: Johanna Saxen/Kraut Kunstfestival (Luzern, 22. Juli 2021)

Die Kulisse passte hervorragend zum ersten Abend der diesjährigen Ausgabe des Luzerner Kunstfestivals Kraut. Am Fusse der Museggmauer versammelte sich am Donnerstag das interessierte Publikum, um neben dem Schirmerturm die Bilder der Zürcherin Laura Sennhauser zu begutachten. Die hohen Wände der Stadtbefestigung boten einen einzigartigen und passenden Hintergrund, sodass die grossflächigen und zuweilen abstrakten Farbkompositionen Sennhausers ihre Wirkung entfalten konnten. Dazu spielte der lange Jahre in New York lebende, nun wieder in seine Heimat zurückgekehrte Luzerner Musiker Tobi Joi (Ex-Steven's Nude Club und -Moped Lads) ein beeindruckendes Soloset.

Mehrere Dutzend Interessierte besuchten den ersten Kraut-Abend der Ausgabe 2021. Bild: Johanna Saxen/Kraut Kunstfestival (Luzern, 22. Juli 2021)

Rund 50 Personen fanden sich ein, um während dreier Stunden dem kleinen Kultur-Happening beizuwohnen. Bei einem Apéro und sommerlichen Temperaturen entstand eine familiäre Atmosphäre, die so von den Machern des Festivals auch einkalkuliert wird. Das Konzept, unbekanntere Ecken der Stadt für wenige Stunden einer kulturellen Nutzung zuzuführen, spricht überwiegend Einheimische an, die Kunst auch mal abseits von grossen Galerien und Museen erleben möchten. Diese spezielle Mischung aus Pop-up-Kunst und kurzzeitiger Kulturbesetzung (natürlich legal) verleiht dem Anlass eine sympathische Subkultur-Aura. Die unkomplizierte Nähe zwischen Kunstschaffenden und Publikum lässt schnell untereinander ins Gespräch kommen.

Die grossflächigen Farbkompositionen von Laura Sennhauser. Bild: Johanna Saxen/Kraut Kunstfestival (Luzern, 22. Juli 2021)

«Interaktion und Kooperation»

«Es geht beim Kraut-Festival auch um Interaktion und Kooperation unter allen Anwesenden und darum, aus dem gewohnten, oft etwas steifen Rahmen der Kulturrezension auszubrechen», erklärt Künstler Reto Leuthold vom Organisationsteam. Es sei spannend, zu sehen, wie diese Anlässe funktionieren und das Publikum agiere, wenn es eben nicht in den kahlen Räumen einer Galerie stehe, sondern an einem unscheinbaren Ort im öffentlichen Raum, so Leuthold. Dieser sei bereits am selben Abend, kurz nach Ende des Happenings, auch schon wieder so wie zuvor - als wäre nichts geschehen.

Überzeugte mit experimentellem Sound und Ausdauer: Musiker Tobi Joy spielte bis in die Dämmerung hinein. Bild: Johanna Saxen/Kraut Kunstfestival (Luzern, 22. Juli 2021)

Das Publikum genoss den kurzen Kulturreigen offensichtlich. Auch Musiker Tobi Joi fand Gefallen an der Kulisse und zog seinen Gig voller sphärisch-rockig-experimenteller Klänge bis in die Dämmerung hinein fort. Schön war es. Bleibt zu hoffen, dass auch die nächsten vier Kraut-Abende bis zum 7. August mit Wetterglück gesegnet sein werden.