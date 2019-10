Kunst trifft Luzerner Wohnungsalltag Christian Herter bespielt für seine Ausstellung «Teilchen» einen Raum, der zwischen zwei Welten pendelt. Nadine Meier

Christian Herter in der Alpineum Produzentengalerie. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 23. Oktober 2019)

Christian Herter bewegt sich mit seiner künstlerischen Praxis installativ oder skulptural, arbeitet aber auch mit collageartigen Arbeiten. Nun führt er seine verschiedenen Arbeitsweisen zusammen. Für seine aktuelle Ausstellung «Teilchen» beschäftigt sich Herter nämlich mit der Frage, wie er einen Ausstellungsraum wie eine Wohnung herrichten kann.

Nebst vereinzelten neuen Werken wählte er dafür auch aus seinem Fundus von bisherigen Kunstwerken passende Arbeiten aus. Dabei stand für ihn vor allem die Frage: «Welche meiner Werke eignen sich auch als Gebrauchsgegenstand?» im Vordergrund, wie Herter erzählt. Durch diese Überlegung will er der von ihm angestrebten Mischform zwischen Kunstausstellung und Wohnungseinrichtung auf die Spur kommen. In der Alpineum-Produzentengalerie sind die einzelnen Arbeiten nun bewusst so angeordnet, dass häufig unklar ist, ob sie jetzt als Einrichtung der Wohnung oder als zu erwerbendes Kunstwerk gelten. Diese Unklarheit macht neugierig, lässt einen aber nach dem Besuch mit Fragen zurück.

«Es ist wie ein Dominosystem»

Restprodukte seiner Arbeit in einen neuen Kontext zu stellen und ihnen neues Leben zu ­geben, zeichnet die «Teilchen»-Ausstellung aus: «Es ist wie ein Dominosystem – das eine ergibt sich aus dem anderen», sagt der 57-Jährige. Wie zum Beispiel die grüne Lampe aus Meranoglas, die er 2008 ursprünglich für das Projekt Kunst und Bau im Betagtenheim Eichhof entwarf und die nun als «Wohnungseinrichtung» für den rechtwinkligen Ausstellungsraum sowie als Begrüssungslicht gegenüber der «Garderobe» dient.

Nebst der Verwertung von bisherigem Material fertigte Herter aber – häufig in Anlehnung an die ursprünglichen – auch einige neue Werke an. Der bogenförmige Teppich beispielsweise, der die Besuchenden einladend um die Ecke in den Rest des Ausstellungsraums führt, ist dieses Jahr und extra für die Ausstellung entstanden. Dafür ist das Teppichmotiv wiederum verknüpft mit einer alten Arbeit. Als Teppichmotiv dienen nämlich schwarzweisse Papierfetzen, die er 2015 während eines Atelieraufenthaltes in Paris fotografiert hat. Somit treten Herters Kunstwerke sowie die vermeintlichen Dekorelemente in einen ständigen Dialog miteinander, tauchen in anderen Werken erneut auf oder werden von ihm in einen neuen Kontext gestellt. Das abstrakte Papierschnipsel-Muster, welches er auf dem Teppich drucken liess, nimmt er beispielsweise in Form einer wandfüllenden Collage erneut auf.

Diese Collagewand, die im Raum zweifelsohne die grösste Aufmerksamkeit auf sich zieht, funktioniert als Gesamtkunstwerk, ist aber eigentlich gar keines, dient sie laut Herter doch ­lediglich als Tapete im Ausstellungsraum. Trotzdem wirkt sie gleichzeitig angenehm belebend oder aber irritierend, je nach persönlicher Verfassung. Diese Irritation entsteht dadurch, dass auf der ganzen Wand vermeintlich beliebig Papierfetzen in Form von geometrischen Formen, Zeitungsausschnitte sowie dreidimensionale Objekte hängen.

Da sind zum einen silberne Schöpflöffel und zum anderen zwei afrikanische Masken. Neben diesen skurrilen Utensilien sind an der inszenierten Tapete aber auch noch eigentliche Kunstwerke in Form von gerahmten Collagen angebracht, um der «Tapete» noch mehr Glaubhaftigkeit zu verleihen. Sie hängen gerahmt und parallel nebeneinander und bringen durch die Rahmung Ruhe in das visuelle Durcheinander.

Repräsentativer Einblick ins Schaffen

«Ich habe verschiedene Kartonkisten mit diversen Teilchen», sagt Herter, der seit den 1980er-­Jahren in Luzern lebt. «Mit diesen Überbleibseln wollte ich schon immer etwas machen.» Dies ähnele einer «Coiffeurarbeit». Nur dass die herunterfallenden Reste bei ihm nicht im Abfall landen, sondern gesammelt und zu neuen Kunstwerken verarbeitet werden. Herter gelingt es mit dieser Ausstellung, einen repräsentativen Einblick in sein Schaffen zu geben und gleichzeitig potenzielles Terrain als Wohndesigner zu betreten. Die Alpineum Produzenten­galerie wird ihre Tätigkeit nach zwölfjähriger Tätigkeit im Januar 2020 beenden.