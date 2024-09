Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Wie lustig ist Melonenwerfen? Ist Schadenfreude die schönste Freude? Oder hilft sie, um ernsthafte Anliegen zu vermitteln? Ja, findet die thailändische Künstlerin Kawita Vatanajyankur - und lässt sich mit Melonen zumantschen.

Austellung Fun Feminism im Kunstmuseum Basel Gegenwart: Videostill aus «The Scale» von Kawita Vatanajyankur Courtesy Of The Artist And Nova Contemporary / Courtesy of the artist and Nova

Schön und fröhlich sind die Farben dieses Videos. Doch lustig ist das, was sich Kawita Vatanajyankur antut, antun lässt, wohl nicht. Sie hält auf ihren hochgestreckten Beinen eine blaue Kiste, von oben plumpsen ununterbrochen Stücke von Wassermelonen in die Kiste, dann spritzen und purzeln sie über die Ränder, oft der Künstlerin aufs Gesicht. Doch Kawita Vatanajyankur hat das einkalkuliert, wusste sie doch, 60 Pfund Melone passen nicht in dieses Gemüsekistli – ebenso, dass sie mantschen und tropfen.

«Scale», Waage, nennt sie nicht zum ersten Mal eine Performance und weist damit auf Ungleichgewichte hin: bei der Hausarbeit von Frau und Mann, beim Zugang zu Ressourcen oder bei der Benachteiligung der Textilarbeiterinnen in ihrer Heimat Thailand. Sie arbeitet stets unter Einsatz ihres Körpers und mit ganzer Kraft. Ob ihr Video in der Ausstellung «Fun Feminism» im Kunstmuseum Basel am richtigen Ort gezeigt wird? Die Slapstick-Wirkung erzeugt ja höchstens Schadenfreude.

Kawita Vatanajyankur

Sie ist 1987 in Bangkok, Thailand, geboren, aufgewachsen ist sie teilweise in Australien, 2011 hat sie in Melbourne ihren Bachelor in Kunst abgeschlossen und lebt heute in Thailand und Australien. In ihren Videos ist sie immer selbst die Hauptdarstellerin und Hauptleidende. Sie spielt bewusst mit dem scheinbar Lustigen und Witzigen, um das Publikum zum Schauen und Verweilen bei ihren Videos zu animieren und ihnen so ihre Botschaften vermitteln zu können.

In dieser Dokumentation von Saatchi London von 2015 sind einige ihrer wichtigen frühen Videos zu sehen, unter anderem «The Scale».

In den letzten Jahren hat sich Kawita Vatanajyankur vor allem mit der Situation von Hausfrauen und von Textilarbeiterinnen in Thailand beschäftigt – neu auch in einer Life-Performance. Warum und wie, erzählt die Künstlerin in dieser Dokumentation ihrer Galerie Novacontemporary.