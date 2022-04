Neues Ausstellungslokal in Kriens zeigt Werke aus der Ukraine

Im neuen «Kunschtzimmer GLOKAL» in Kriens läuft noch bis zum 30. April die Ausstellung «Arts for Ukraine». Sie zeigt über 20 Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine, in denen sich diese mit dem Konflikt, den Auswirkungen, aber auch Friede und Hoffnung befassen.