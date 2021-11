Klassik Stradivari Quartett: Leidenschaftliche «Klangwellen» von Brahms bis Mendelssohn Das Stradivari Quartett und Oliver Schnyder spielten Brahms in Vitznau im Rahmen der «Klangwellen», die in verschiedenen Schweizer Sälen und Hotels stattfinden.

Das Stradivari Quartett, hier letztes Jahr beim Stradivari-Fest auf Rigi Kulm (mit Pianist Oliver Triendl). Bild: Manuela Jans-Koch (7. November 2020)

In den letzten Jahren hiessen die Programme um jeweils einen Komponisten «Winterklänge». Maja Weber, künstlerische Leiterin und Cellistin des Stradivari Quartetts, setzt die Reihe nun unter «Klangwellen» fort.

So erklang am Freitag im Verlindesaal des Parkhotels Vitznau das erste von sechs Programmen; «KlangwellenBrahms». Speziell sind jeweils die «Préludes». Da sprechen Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten zu Livebeispielen der Musiker. So meinte Alois Koch über Brahms: «Höre ich den dritten Satz des Streichquartetts B-Dur, möchte ich Bratsche spielen können.» Das konnte man in Lech Antonio Uszynksis duftig-blühendem Spiel gut nachvollziehen.

Schmerzliche Klänge über den Tod der Schwester

Im Klavierquintett f-Moll op. 34 entstanden vielfarbige Reize im genialen Zusammenspiel des Quartetts mit Oliver Schnyder. Lange Legato-Bögen spiegelten sich aus Xiaoming Wangs Violinspiel im Klavier. In dem wie aus dem Nichts entstehenden Anfang des letzten Satzes, der Wagners Tristan-Akkord vorwegnimmt, steigerten sich die Klänge zu leidenschaftlicher Intensität. Der beseelte Ton von Maja Webers Cello, das wandelbare Ineinanderklingen von Violinen und Bratsche und das poetische Klavierspiel Schnyders gipfelten im bejubelten Schluss.

Am Samstag spielte das Quartett im Sonnenuntergangskonzert des Rigi-Stradivarifestes im Hotel Kulm. Unten schwebten Nebelschwaden, die Sonne glänzte, und die Begleitfiguren in Schuberts «Rosamunde»-Quartett zogen sich mit der zweiten Violine (Maya Kadosh) und der Bratsche wellenförmig durch alle Sätze. Das Cello gab Grund, Wangs Geigentöne leuchteten. Mit Mendelssohns schmerzlich gefärbtem Quartett f-Moll über den Tod der Schwester, in klagenenden Dissonanzen ausgespielt, sank die Sonne; Musik und Bergwelt im Einklang. (gn)