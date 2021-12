Wechsel Kleintheater Luzern: Judith Rohrbach und Sonja Eisl geben Mitte 2023 die Leitung ab. Die beiden Co-Leiterinnen des Bühnenhauses am Luzerner Bundesplatz treten auf Ende Saison 2022/23 von ihren Funktionen zurück.

Judith Rohrbach (links) und Sonja Eisl. . PD

Auf den Sommer 2023 hin wird es im Luzerner Kleintheater zu einem Leitungswechsel kommen. Wie das Haus mitteilt, wollen die beiden Co-Leiterinnen Judith Rohrbach und Sonja Eisl auf Ende Saison 2022/23 von ihrer Aufgabe zurücktreten. Die frühe Ankündigung der beiden Abtretenden gebe dem Stiftungsrats die Möglichkeit, die Nachfolge der Leitung des Kleintheaters in Ruhe vorzubereiten, zu entscheiden und einzusetzen, heisst es weiter. Das erwähnte Gremium beabsichtige die Ausschreibung im ersten Quartal 2022 zu lancieren, «damit die Neubesetzung zu Beginn der Saison 22/23 bekannt ist». In einer Übergangsphase werde die Programmverantwortung für die Saison 23/24 vorbereitet.

Eisl und Rohrbach arbeiten seit 2014 zusammen für das Kleintheater. So fallen auch die schwierigen Corona-Krisenjahre in die Amtszeit der beiden. Gemäss dem Schreiben hegen sie nach acht sehr intensiven Jahren den Wunsch, «die Verantwortung für Team, Programm und Bühne in neue Hände zu legen». In der Medienmitteilung äussert sich Sonja Eisl wie folgend zu ihrem Entscheid: «Wir haben in den vergangenen Jahren sehr vieles realisieren und ermöglichen können und das Kleintheater als modernen zukunftsgerichteten Theaterbetrieb weiter verankert. Nun brauchen wir selbst neue Inspirationen und Ziele.» (sw)