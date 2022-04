Liberté ade? Brauchts «eine politische Atombombe» oder ein weiter so? Frankreichs Intellektuelle streiten sich um die richtige Wahlstrategie Was tun, damit Marine Le Pen nicht Präsidentin Frankreichs wird? Von den Pariser Intellektuellen wählen längst nicht alle die naheliegendste Lösung. Denn in Frankreich will man keine Reformen, sondern Revolutionen.

Im Café de Flore debattieren die Intellektuellen gerne. Derzeit sind sie vor allem ratlos. Bild: Ludovic Marin/AFP (Paris, 26. Oktober 2020)

Die Kulturnation Frankreich ist auf dem Rückzug. Im Präsidentschafts­finale von 2002 stimmte sie noch erfolgreich und «mit zugehaltener Nase» (so die damalige Devise) für Jacques Chirac, um den Sieg des Rechtsextremisten Jean-Marie Le Pen zu verhindern. Resultat: 18 Prozent Stimmen für Le Pen. 2017 erhielt seine Tochter Marine im zweiten Wahlgang bereits 34 Prozent gegen Emmanuel Macron. Und 2022 prophezeien die Umfrageinstitute der Kandidatin für den zweiten Wahlgang in einer Woche schon fast 50 Stimmenprozent. Es ist wie im letzten Houellebecq-Roman «Vernichten»: Dass man für Le Pen wählt, ist in Frankreich kaum mehr einen Nebensatz wert. Eine Banalität.

Der Super-GAU für die einstmals stolze Kulturnation ist deshalb nicht mehr auszuschliessen. In Paris herrscht Leere vor dem Sturm, man sperrt sich vor dem Gedanken, wie es wäre mit Le Pen im Élysée. Moderat und lächelnd wie im Wahlkampf oder radikal wie in ihrem Anti-Immigrations-Programm?

Die Medien vergleichen sittsam die Wahlprogramme von Macron und «Marine», wie sie sich nennt. Anders als 2002 ruft niemand mehr: «Wacht auf!» An einer Pressekonferenz Le Pens musste am Dienstag ein amerikanischer Journalist der «New York Times» die kapitale Frage stellen, wie Le Pen die unabhängige Präsidentin eines souveränen Staates sein wolle, wenn sie einer Putin-Bank in Moskau noch einen Millionenkredit schulde. Andere Fragen zu ihrem Verhältnis mit dem Kreml-Chef gab es nicht.

Vielleicht will Frankreich nicht wahrhaben, was vielleicht undenkbar ist, aber nicht unmöglich. Und was eine Schockwelle über den Planeten aussenden würde wie die Wahl von Donald Trump in den USA oder der Brexit der Briten. Der feine «esprit français» hätte für fünf Jahre ausgedient, die EU wohl auch. Nur Putin dürfte den Champagner entkorken.

Einer der scharfsinnigsten Denker Paris’ bleibt zu Hause

Einige raffen sich auf. Gut hundert Kulturdirektoren, darunter Jack Lang vom «Institut du Monde arabe», Macha Makaieff vom Nationalen Theater in Marseille oder Olivier Py vom Theaterfestival Avignon schreiben in einem Appell, sie wüssten um die Aversion der Bevölkerung gegen den amtierenden Staatschef. Doch die Xenophobie Le Pens sei keine Alternative. «Deshalb legen wir am 24. April für Emmanuel Macron ein», schreiben sie ohne Umschweife.

Ja, einige Linke, die im ersten Wahlgang für Jean-Luc Mélenchon eingelegt hatten, sind bereit zum Umsteigen. Raphaël Glucksmann ruft im Namen seiner Bewegung «Place Publique» zur Wahl Macrons auf. Der Sohn des verstorbenen Starphilosophen André Glucksmann präzisiert, damit sei «keine Zustimmung zu Macron verbunden». Im Gegenteil:

«Wir bleiben entschieden gegen das rechtsliberale Projekt des wiederkandidierenden Präsidenten.»

Raphaël Glucksmann

Französischer Journalist und Politiker Bild: Keystone

Ob Macron damit viele neue Stimmen erhält?

Der Psychoanalytiker Gérard Miller, ehemaliger Mitterrand-Gefolgsmann, hatte 2017 noch ohne zu zögern für Macron gestimmt, damit Le Pen aussen vor blieb. Damals kannte er Macron noch kaum. Heute kann er ihn nicht mehr leiden. Deshalb will Miller nun leer oder gar nicht einlegen, wie er sagte. Einer der scharfsinnigsten Denker der französischen Politik dürfte nun zu Hause bleiben.

«Wir brauchen eine politische Atombombe»

Macron hat durchaus Anhänger in der Zunft der Denker und Künstler. An seinem letzten Meeting traten die Schauspielerin Carole Bouquet oder der Regisseur Claude Lelouch in Erscheinung. Aber viele Linksintellektuelle wollen sich einen Macron-Wahlzettel nicht mehr antun. Linkenchef Mélenchon, der nur 1,2 Prozent hinter Le Pen durchs Ziel gegangen war, wiederholte zwar am Wahlabend: «Keine Stimme für Frau Le Pen!» Das sagte er gleich dreimal, als glaube er selbst nicht recht daran. Laut Umfragen wollen 23 Prozent der Mélenchon-Wähler für Le Pen einlegen, 44 Prozent nicht abstimmen gehen. Nur 33 Prozent wechseln pflichtbewusst zu Macron.

«Alles, nur nicht Macron» (tout sauf Macron) heisst es laut dem Soziologen Didier Eribon auch in Nordfrankreich, wo seine Familie herkommt. Das dortige Arbeitermilieu stimmte einst für die Kommunisten, dann für den Front National, heute für Mélenchon. Aber nie für einen Ex-Banker wie Macron, der sich abschätzig über einfachere Mitbürger äussert. So sagt Eribon, der im deutschen Sprachraum seit seinem Verkaufsschlager «Rückkehr nach Reims» bekannt ist:

«Es ist möglich, dass die Mélenchon-Wähler dermassen wütend sind auf das Macron-Regime, dass sie für irgendwen stimmen.»

Didier Eribon

Französischer Autor Bild: Keystone

Irgendwer, das ist Le Pen. 36 Prozent der Arbeiter haben schon im ersten Wahlgang für die blonde Rechte gestimmt, laut Demoskopen.

Wut ist vielleicht ein schlechter Ratgeber. Die auf Macron ist aber grenzenlos. Auf dem TV-Sender BFM sagte ein junger Südfranzose namens Alexandre, er stehe stramm links und sei sehr humanistisch. «Aber ich werde Marine Le Pen wählen.» Interessant ist, wie er das begründet. Alexandre will weder Le Pen noch Macron im Élysée. «Die einzige Lösung ist der Le-Pen-Schock», sagt Alexander. «Eine politische Atombombe.» Wenn die hochgehe, werde die Linke wenigstens die Parlamentswahlen vom Juni gewinnen, lautet das Kalkül des Südwestfranzosen. Dann würde Mélenchon wohl Premierminister. Ist das Szenario nicht etwas gewagt? Nein, sagte der 36-Jährige: «Le Pen wäre nicht schlimmer als Macron.»

Jacques Attali, der Chefberater von François Mitterrand, dem ehemaligen sozialistischen Präsidenten, ist ebenfalls überzeugt, dass viele Linksradikale insgeheim für Le Pen stimmen werden, um im Land ein Chaos auszulösen. In einem Interview sagte Attali, es gebe in Frankreich «einen Willen zur Revolution, eine äusserst starke Wut, die sich auf die eine oder andere Art Bahn brechen wird». Dieser Volkszorn rühre letztlich daher, dass Frankreich unfähig sei, sich in Ruhe zu entwickeln, erklärt Attali: «In Frankreich macht man keine Reformen, sondern Revolutionen.»

Und sei es die «nationale Revolution», die Le Pen ihrem Land bescheren will.