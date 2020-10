«Liebe Nathalie Wappler» – ein offener Brief an die SRF-Direktorin zur Einstellung der Kultur-Sendung «52 Bücher»

Mit ihrem Sparprogramm eckt die SRF-Direktorin an. Zwei Dutzend Schriftstellerinnen fordern Wappler in einem offenen Brief dazu auf, die Sendung «52 Bücher» nicht abzusetzen.