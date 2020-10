Liebe und Leidenschaft in Bronze gegossen In Emmenbrücke wurde jüngst eine Skulptur des Bildhauers Rudolf Blättler feierlich der Öffentlichkeit übergeben.

In heftigster Umarmung: «Mann und Weib» von Rudolf Blättler. Neu zu betrachten in Emmenbrücke. Bild: PD

Letzte Woche wurde sie feierlich übergeben: Die Bronze-Skulptur «Mann und Weib» des Bildhauers Rudolf Blättler. Nun steht das Liebespaar vor dem Neubau «Central Plaza» in Emmenbrücke, nah beim Bahnhof. Die Anliker-Stiftung für Kunst und Kultur erwarb das Werk aus dem Atelier des Bildhauers für die Platzierung auf diesem Platz. Rudolf Blättler (79) ist Kunstpreisträger 1996 der Stadt Luzern und schweizweit in Museen und öffentlichen Anlagen mit Werken vertreten. Bei der Einweihung in Emmenbrücke meinte Karl Bühlmann: «Rudolf Blättler arbeitet seit Jahrzehnten an seiner eigenwilligen Interpretation des Menschenbildes. Man vergisst dieses Paar hier nicht von heute auf morgen. Es hat Kraft und Ausdauer.» Der Künstler selbst empfiehlt, sich vor der Skulptur Zeit zu nehmen. «Nur mit Liebe und Geduld ist eine Skulptur zu erfahren.»