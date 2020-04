Literarische Erkunderin der eigenen Herkunft Die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer erhält den diesjährigen Solothurner Literaturpreis.

Die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer. Bild: Keystone

(pd/hak) Für ihren aktuellen Roman «Die Bagage» wird Monika Helfer seit Wochen von den Kritikern hochgelobt. Die österreichische Autorin hat in diesem autofiktionalen Buch eine bäuerliche Familiengeschichte zur Zeit des Ersten Weltkriegs skizziert, in der sie ihre eigene Herkunft literarisch verarbeitet. Im Zen­trum steht eine Mutter, die ihre Familie durchbringen muss, vom Dorf aber für ihre Schönheit an den Pranger gestellt wird. «Gerade ihre Kunst der Auslassungen und Leerstellen machen Helfer zu einer Meisterin der Verdichtung», schreibt die Jury des Solothurner Literaturpreises. Damit gelinge der Schriftstellerin ein Neuanfang des «belächelten Genres des Heimatromans, dem sie jede Romantik nimmt und ihm Härte und Klarheit gibt.»

Die Jury wird präsidiert von der SRF-Literaturredaktorin und Literaturclub-Moderatorin Nicola Steiner. Ergänzt wird die Jury durch den Berner Literaturwissenschafter Lucas Gisi und den Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart.

Monika Helfers Werk umfasst Romane und Erzählungen, aber auch Theaterstücke und Kinderbücher. In ihrem Roman «Oskar und Lilli» schickt sie zwei verwaiste Geschwister in neue Lebenswelten. «Einfühlsam und doch ohne Pathos erzählt sie von der Unbehaustheit zweier verletzter Seelen und ihrer Suche nach Zugehörigkeit. Auf ebenso zurückhaltende wie tastende Weise zeigt Helfer damit an Kindern, was Menschsein heisst», schreibt die Jury. In «Schau mich an, wenn ich mit dir rede!» finden ein unbeirrbares Mädchen und seine labilen Eltern nach deren Scheidung Halt in neuen Beziehungen.

Der Solothurner Literaturpreis wird alljährlich «für hervorragende literarische Leistungen» an das Gesamtwerk eines Autors oder einer Autorin deutscher Sprache vergeben und ist mit 15000 Franken dotiert. Die Preissumme wird seit 1994 von verschiedenen Firmen und Gemeinden aus der Region Solothurn gestiftet. Wegen der Coronakrise findet die Preisverleihung erst 2021 statt.