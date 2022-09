Literatur Benjamin von Wyl liefert mit «In einer einzigen Welt» einen bildstarken Roman und einen Abgesang aufs Internet mit Gruseleffekt Eine Influencerin, die von Hasskommentaren auf ihre beschönigenden Instagram-Videos in ein verlassenes Kino flüchtet und ihr Stalker, der ihr dahin folgt, sind die Story. Dass ein Pilz davon erzählt, ist ein gewitzter literarischer Kniff des Basler Autors.

Benjamin von Wyl, Journalist und Schriftsteller. Bild: Roland Schmid

Wenn man dieses Buch auf die Story reduziert, klingt das nach reisserischem Zeitgeistroman. Ein bisschen davon findet sich im Buch des 1990 geborenen Basler Journalisten und Schriftstellers Benjamin von Wyl schon. Die zwei Hauptfiguren, Nora, eine ehemalige Influencerin, und Andreu, ihr Stalker, sind damit zunächst ja auch gut getroffen. Nora hat sich von den Hasskommentaren auf ihre beschönigenden Instagram-Storys in ein verlassenes Kino zurückgezogen. Andreu, ihr verurteilter Stalker, hockt als Begleiter einer alten Pflegebedürftigen auf einem Kreuzfahrtschiff fest. Als er überraschend Nachrichten von ihr erhält, macht er sich auf den Weg zu ihr – und in sein Verderben. Aber das Eigentümliche dieses Romans verfehlt man mit dieser Storyline.

Benjamin von Wyl: In einer einzigen Welt. Roman. lector books, 200 S.

Denn das Aufregende, das Interessanteste, und ein wenig auch das Problematische an diesem Buch, ist die Erzählperspektive. Benjamin von Wyl lässt nämlich einen Pilz sprechen. Und dieser Pilz wächst allmählich in diesem Roman zur ganz grossen bitter-gruseligen Metapher für das Internet, das uns alle ausweidet. Ja, man muss es ganz wörtlich verstehen. Ausweidet! Man darf die Pointe dieses ambitionierten, bildhaft-dichten und immer wieder satirischen Romans ruhig verraten. Denn so ganz mühelos kommt man nicht in dieses Buch hinein, weil dieser Pilz eben keine greifbare Person ist.

Dieser Erzähler kann Satire, Impressionismus, Grusel-Thriller und Essay

Selbst gesichtslos, spricht dieser Pilz-Erzähler wie ein gewitzter, allwissender und mit vielen Erzählgenres vertrauter Dämon. Er kann Impressionismus, Satire, Grusel-Thriller und Essay, benutzt sogar ein feminines Gender-Singular: «Wenn eine Einzelne:r springen tät,...». Er ist also forciert progressiv und gleichzeitig kaltblütig zerstörerisch – und spiegelt so auch unser eigenes, ambivalentes Verhältnis zur grossen Krake Internet. Man freut sich auch an vielen scharfsinnigen Sätzen: «Wer genug Gefühle presst, muss sich weniger Fragen stellen», heisst es etwa über Noras Instagram-Videos aus Krisengebieten. Treffsicher auch, wie sich der Stalker rausredet: «Sie war einfach zu schüchtern.»

Die unbarmherzige Überheblichkeit des Pilz-Erzählers lässt ihn wie einen hoch intelligenten Ausserirdischen scheinen, der global vernetzt ist und wie ein Ameisenforscher auf die Menschen blickt. Interessant dabei: das bedrohlich Dystopische ist gleichzeitig positiv-utopisch und beissend zeitkritisch. Sprachlich formvollendet, gelehrt, und leicht höhnisch nennt dieser Pilz nämlich die Menschen «Soloexistenzen» oder «Individudumm». Das lächerliche «Wir» der Instagram-Community stellt der Pilz seiner globalen Vernetzung entgegen, das bewusstlos und vampirisch ist. Man denkt unwillkürlich an den Satz des berühmten französischen Philosophen Michel Foucault, nach dem man darauf wetten könne, «dass der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand». Benjamin von Wyl liefert dazu eine bitterböse Erzählung.