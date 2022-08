Literatur Ein Roman wie ein Streichholzhaus für die ukrainische Seele im Exil Die junge ukrainische Schriftstellerin Eugenia Senik wohnt in Basel. Ihr erster Roman über Obdachlose ist gerade auf Deutsch erschienen. Wir haben sie in ihrer Basler Wohnung getroffen und sie gefragt, was der aktuelle Krieg in der Ukraine mit ihrem Buch zu tun hat.

Eugenia Senik (mit bürgerlichem Namen Yevheniia Senikobylenko), in Basel lebende ukrainische Schriftstellerin. Bild: Roland Schmid

Jung, polyglott und mit der notwendigen Gelassenheit behauptet sich die ukrainische Schriftstellerin Eugenia Senik derzeit im Schweizer Literaturbetrieb. Als 2019 ihr Roman «Das Streichholzhaus» in der Ukraine auf der Bestenliste des PEN Ukraine landete, begeisterte und überraschte die Leserschaft zugleich das «bedingungslose Vertrauen», das die Figuren in ihrem Buch über eine Obdachlosengemeinschaft einander entgegenbringen. Geschrieben hat Senik das Buch hauptsächlich in der Schweiz, wo sie als Freiwillige zwischen 2012 und 2019 immer wieder die Emmaus-Gemeinschaft in La Chaux-de-Fonds aufsuchte. Im April dieses Jahres erschien die deutsche Übersetzung im Zytglogge-Verlag.

Eugenia Senik: Das Streichholzhaus. Roman. Zytglogge, 384 S.

«Dieses Buch verwahrt für mich eine unwiederbringliche Epoche», hält Senik fest und verweist damit vor dem Hintergrund der Aktualität auf ein mentales Obdach – analog zum französischen Kapuziner Abbé Pierre, der in seiner Rundfunkrede 1954 die französische Gesellschaft aufrüttelte und mit seinem Engagement für Obdachlose die Emmaus-Bewegung ins Leben rief. «Meine Idee war, die Porträts so liebevoll wie möglich darzustellen und habe dafür auch Konflikte oder Probleme ausgespart. Denn ich habe die Compagnons sehr lieb gewonnen.»

Ein tagebuchartiger Roman aus der Sicht einer jungen Frau

Die fast 400 Seiten von «Das Streichholzhaus» bedienen keinen literarischen Mainstream, entsprechen eher einem tagebuchartigen Bericht einer jungen Frau, die auf unbestimmte Zeit in die Obdachlosengemeinschaft eintritt. Wie jedes ihrer früheren Bücher bedeutet Eugenia Senik auch das Streichholzhaus «ein Zeugnis von Seelenzuständen» – sowohl der Autorin und Protagonistin selbst als auch der Figuren, die sie umgeben. Die Erfahrungen von Menschen, die ursprünglich nichts miteinander zu tun hatten, aber unter einem gemeinsamen Dach die Gemeinschaft als Ort absichtsloser Freundschaft entdecken, geht uns hierzulande und im siebten Kriegsmonat in Europa vielleicht mehr an, als wir denken. «Es war eine der besten Zeiten meines Lebens», resümiert Senik rückblickend die Arbeit am Buch. «Als ich in der Gemeinschaft ankam, konnte ich mich erstmals im Leben vom Existenzstress befreien und einfach nur da sein. Ich wurde, obgleich die einzige Frau, eine von ihnen».

Eugenia Senik hat noch in der Ukraine Anglistik studiert

1986 im ostukrainischen Luhansk geboren, gehört Senik zur Aufbruchs-Generation der am 24. August 1991 unabhängig gewordenen Ukraine. Während sich ab den späten 1980er Jahren vor allem im Westen des Landes unter anderem mit Juri Andruchowytsch und Halyna Petrosanyak eine literarische Postmoderne formierte, wurde das Land weitgehend noch als «West- und Ostukraine» wahrgenommen. Der Osten war fast ausschliesslich russischsprachig und auch länger von sowjetischen Altlasten belastet als der Westen. Senik studierte Ukrainistik und Anglistik und verliess bald schon den Donbass. Sie sprach und schrieb von nun an nur noch Ukrainisch.

In Lviv lernte sie 2011 die Obdachlosenstiftung «Oselya» kennen, die sie wiederum mit der Schweizer Emmaus-Gemeinschaft in La Chaux-de-Fonds in Verbindung brachte. «Ich habe nie gedacht, dass ich in die Schweiz kommen werde», staunt die Ukrainerin noch heute. Und was im Buch wie eine ungebrochene Erzählung der Jahre 2012 bis 2019 anmutet, war in Wirklichkeit durch viele Abbrüche und Rückreisen in die Ukraine gezeichnet.

Die Front zwischen Ukraine und Russland wird zur Brandmauer der Gefühle

Mit dem Maidan und dem Ausbruch des Krieges im Donbass 2014 verlor Senik selbst ihr Dach über dem Kopf. «Ich verlor mein Zuhause und meine Kindheit hinter der Frontlinie. Meine Mutter starb an Krebs, kurz darauf auch mein Vater». Die Frontlinie zwischen Russland und der Ukraine wurde zur Brandmauer der Gefühle. «Was mich heute stört, ist, dass ich nicht mehr weinen kann. Und ich weiss nicht, wann der Moment einer Entspannung zurückkommt». Aber sie weiss jetzt, dass sie schreiben muss, denn «viele Menschen in der Schweiz haben kein Bild von der Ukraine. Auch 2014 ist vieles unklar geblieben, was sich auf dem Maidan und im Osten der Ukraine abgespielt hat».

Zehn Jahre Arbeit für ihn kommendes Buch

Senik ist bereits mit dem Druck ihres nächsten Manuskripts beschäftigt. «Ich muss dieses Buch jetzt so schnell wie möglich herausbringen. Zehn Jahre habe ich an der Geschichte gearbeitet als eine Art Tagebuch». Daran geknüpft ist die historische Figur Anna Popovych, eine Partisanin im Zweiten Weltkrieg, die als Verbindungsfrau und Versorgerin bereits damals gegen die Russen ins Feld zog.

Schreiben über sich selbst in emotionaler Beziehung zum Anderen ist für Senik Konzept, Sinn und Zweck ihres Erzählens. «Creative non-fiction» nennt sie das ruhevolle Genre ihres Buches, das in der Erzählweise der Protagonistin zuweilen allzu statisch wirkt. Die Abfolge der Kapitel folgt den Namen der Bewohner, deren Beschreibungen es an Triebfederung im Handlungsablauf fehlt. Das Buch ist mit wunderbaren Illustrationen des ukrainischen Zeichners Serhii Kostyshyn aufgefrischt, wenn diese auch mehr nur einzelne Textstellen spiegeln, anstatt jene Zusammenhänge im Text zuzuspitzen, die jetzt noch allzu lose Raum greifen.