Sabine Haupt

Seit 40 Jahren lebt und arbeitet die in Deutschland aufgewachsene Sabine Haupt in der Schweiz. Sie war Kulturkorrespondentin der NZZ und Mitglied in der Programmgruppe der Solothurner Literaturtage, war politisch aktiv in der Grünen Partei und war Anti-AKW-Aktivistin. Sie lehrt in einem 50-Prozent-Pensum vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni Fribourg (hak).